クロップの決断は、2026年ワールドカップを前に、前任者ユリアン・ナーゲルスマンのアプローチからの明確な転換を示すものだ。ナーゲルスマンは10カ月前にエル・マラを初めてA代表に招集したものの、最終的にはルクセンブルク戦とスロバキア戦の試合登録メンバーから外し、その後ワールドカップ最終メンバーからも完全に外した。この決定はクラブレベルで大きなフラストレーションを引き起こした。しかしクロップ体制では、このFWについに待望の代表デビューへ向けた明確な道筋が開けている。

ドイツはUEFAネーションズリーグで厳しい日程に臨み、今後はオランダ、ギリシャ、セルビアとの試合を控えている。