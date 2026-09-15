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サイド・エル・マラ、ユルゲン・クロップ監督が今後のネーションズリーグに向けたドイツ代表に招集
クロップ体制下での歴史的な招集
『BILD』によると、FCケルンのスター選手サイード・エル・マラは、ユルゲン・クロップ新監督の下で始まるDFBの新時代の一員となる見通しだ。20歳の卓越したFWは今後の代表戦に向けて招集されており、これにより2019年のヨナス・ヘクター以来、ドイツ代表でプレーする初のケルン所属選手となる可能性がある。火曜午後の時点では正式な書類はまだクラブ事務所に届いていなかったものの、エル・マラにはすでに、今後のインターナショナルウィンドーに向けたクロップの拡大メンバーに入っていることが伝えられている。
この決定は、この秋の過密日程の試合に向けて拡大メンバーリストを活用している新任の代表監督による大胆な一手を意味している。
- Getty Images Sport
これまでの国際的な不満を回避して
クロップの決断は、2026年ワールドカップを前に、前任者ユリアン・ナーゲルスマンのアプローチからの明確な転換を示すものだ。ナーゲルスマンは10カ月前にエル・マラを初めてA代表に招集したものの、最終的にはルクセンブルク戦とスロバキア戦の試合登録メンバーから外し、その後ワールドカップ最終メンバーからも完全に外した。この決定はクラブレベルで大きなフラストレーションを引き起こした。しかしクロップ体制では、このFWについに待望の代表デビューへ向けた明確な道筋が開けている。
ドイツはUEFAネーションズリーグで厳しい日程に臨み、今後はオランダ、ギリシャ、セルビアとの試合を控えている。
ドイツサッカー界を駆け上がった meteoric rise
今回の招集は、わずか16カ月前まで3部のヴィクトリア・ケルンでプレーしていた選手にとって、驚くべきシンデレラストーリーの最新章となった。エル・マラはその後、昨季13ゴールを挙げてFCケルンの残留に貢献し、今夏にはブライトン、ブレントフォード、ボルシア・ドルトムントから強い関心を集めた。最終的には残留を選び、2031年まで契約を延長。クラブのレジェンドであるルーカス・ポドルスキが着けた象徴的な背番号10を受け継ぎ、ホッフェンハイムとの開幕戦でもさっそく得点を決めた。
国内での圧巻のパフォーマンスは、新たな代表コーチングスタッフにも明らかに強い印象を残したようだ。
- Sportfoto Rudel
代表活動前にクラブでの戦いに戻る
トップチームの代表活動に合流する前に、エル・マラはケルンの次の国内戦で存在感を示したいところだ。最近の風邪から回復し、ブレーメンとの1-1の引き分けでは途中出場を果たしており、今週土曜日のアウェーでのハンブルク戦では先発復帰が見込まれている。クロップの下で国際舞台に立つにあたり、クラブでの好調を維持することが理想的な準備となるはずだ。
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