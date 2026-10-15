メニャン 6：ミランの主将にとっては、普段通りの難なくこなせる仕事だった。ザルツブルクは危険なシュートを一度も枠内に放たず、グローブを汚したのは2度ほどの飛び出しだけだった。

トモリ 6.5：構想外から戦力へ。イングランド人DFの奇妙な変遷だ。万全のコンディションでザルツブルクでの一戦に臨み、非常に堅実なプレーを披露した。（67分からテッラッチャーノ 5：完璧な夜における唯一のマイナス材料。決定的な得点機会を阻止するファウルでレッドカードを受け、ベンチのアモリムを激怒させた）

デ・ウィンター 6.5：タバコヴィッチに先んじて対応し、最後の1秒まで集中を切らさず、守備陣全体に大きな安心感をもたらした。

パヴロヴィッチ 6.5：この試合で古巣と対戦した注目の選手は、契約更新を最高の形で祝った。まさに岩のような存在で、ザルツブルクの攻撃の試みはことごとく彼に阻まれた。（80分からディアワラ 採点なし）

ハッチンソン 7：緩急をつけた動きでザルツブルクの守備を切り裂いた。シセの1点目をお膳立てしたのは、利き足ではない足から繰り出した見事なアシスト。1対1では圧倒的で、相手は最後まで対応できなかった。

ヤシャリ 7：ミランに多額の投資を決断させた、あの選手がようやく戻ってきた。質の高さと十分な強度を備えて攻撃を組み立てた。敵陣ペナルティーエリア際でボールを奪い返し、ラモスの0-4とするゴールをアシストした場面も見事だった。

ラビオ 7：まるで教授のようにプレーを描いた。コンパスで線を引くかのように左右へ展開し、その一つからシセが0-2とするゴールを決めた。まさに鉄槌のような存在だった。（60分からモドリッチ 6：最後の30分、試合とボール保持をコントロールした）

バルテザーギ 6.5：ミランの下部組織出身の若手にとって、重要な答えを示す一戦となった。見事なアシストを記録し、攻守両面で注意深く、前向きにプレーした。

ロフタス＝チーク 6.5：重要な場面で2度ほどボールを奪い返し、正しい意識と意欲を持ってピッチに立ったことを示した。

シセ 8：ヘディングで、右足で、相手に先んじる動きから。さまざまな形で得点し、キャリア初のハットトリックを達成した。それも欧州の舞台で。アモリムにとって、もはや欠かせない貴重な才能だ。（60分からプリシッチ 6：約30分間プレーし、さらに実戦感覚を高めた）

カマルダ 6：約1年間の離脱を経て、精彩を放つよう求めるのは無理がある。この評価は、チームのために果たした大きな仕事をたたえるものだ。（60分からラモス 6.5：簡単ではあっても、決して当たり前ではないゴールで欧州での初得点を記録した）

アモリム監督 7：ポルトガル人指揮官にとって完璧な夜。選手たちから非常に重要な答えを得て、点差の開いた、説得力のある貴重な勝利を手にした。