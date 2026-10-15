見事な戦いを見せたミランは、シセ（採点8）の鮮やかなハットトリックもあり、ザルツブルクのホームで4ゴールを挙げて快勝した。 新顔のハッチンソン（採点7）と、復調したヤシャリにも拍手が送られる。一方、ラモスはリーグ戦での初ゴールに先立ち、欧州の舞台で初ゴールを決めた。
ザルツブルク対ミラン、CMの採点：シセは桁外れの活躍、見事なハットトリック！ ヤシャリは立ち直り、ハッチンソンは驚きの活躍。トモリも好プレー
ザルツブルクの選手採点
ザヴィエシツキー、
ドレクスラー、
ボマ、
ザブランスキー 5点。忘れたい夜となった。ミランのアタッカーたちが列車のような勢いで襲いかかる。失点について特に責任はない。
シュミット 4.5点：ひどい頭痛を抱えて試合を終えたことだろう。ハッチンソンのフェイントやシザース、細かいドリブルに翻弄された。
バリー 5.5点：序盤はスペースを狙って良い入りを見せたが、最後はミランの中盤に圧倒された。
マズレク 5.5点：オーストリア勢の若手の中では間違いなく最も才能がある。遠目からシュートを放ったが、大きな成果は得られなかった。
バイドゥ 5点：チームの主力の一人だが、精彩を欠いた。（60分から出場のフェルテッセン 5点：存在感を示せなかった）
キタノ 5点：攻撃エリアで姿を見せることがなく、もっとできるし、やらなければならない。 （60分から出場のディアキテ 5.5点：影響を与えられなかった）
リンドストロム 5.5点：元ナポリの選手は良いスタートを切ったが、時間がたつにつれて存在感を失った（75分から出場のレジッチは採点なし）
タバコヴィッチ 5点：イタリアを苦しめた男として最大の脅威と見られていたが、最後まで輝けなかった。（75分から出場のカマラは採点なし）
レール監督 5点：忘れたい夜となった。
ミランの選手採点
メニャン 6：ミランの主将にとっては、普段通りの難なくこなせる仕事だった。ザルツブルクは危険なシュートを一度も枠内に放たず、グローブを汚したのは2度ほどの飛び出しだけだった。
トモリ 6.5：構想外から戦力へ。イングランド人DFの奇妙な変遷だ。万全のコンディションでザルツブルクでの一戦に臨み、非常に堅実なプレーを披露した。（67分からテッラッチャーノ 5：完璧な夜における唯一のマイナス材料。決定的な得点機会を阻止するファウルでレッドカードを受け、ベンチのアモリムを激怒させた）
デ・ウィンター 6.5：タバコヴィッチに先んじて対応し、最後の1秒まで集中を切らさず、守備陣全体に大きな安心感をもたらした。
パヴロヴィッチ 6.5：この試合で古巣と対戦した注目の選手は、契約更新を最高の形で祝った。まさに岩のような存在で、ザルツブルクの攻撃の試みはことごとく彼に阻まれた。（80分からディアワラ 採点なし）
ハッチンソン 7：緩急をつけた動きでザルツブルクの守備を切り裂いた。シセの1点目をお膳立てしたのは、利き足ではない足から繰り出した見事なアシスト。1対1では圧倒的で、相手は最後まで対応できなかった。
ヤシャリ 7：ミランに多額の投資を決断させた、あの選手がようやく戻ってきた。質の高さと十分な強度を備えて攻撃を組み立てた。敵陣ペナルティーエリア際でボールを奪い返し、ラモスの0-4とするゴールをアシストした場面も見事だった。
ラビオ 7：まるで教授のようにプレーを描いた。コンパスで線を引くかのように左右へ展開し、その一つからシセが0-2とするゴールを決めた。まさに鉄槌のような存在だった。（60分からモドリッチ 6：最後の30分、試合とボール保持をコントロールした）
バルテザーギ 6.5：ミランの下部組織出身の若手にとって、重要な答えを示す一戦となった。見事なアシストを記録し、攻守両面で注意深く、前向きにプレーした。
ロフタス＝チーク 6.5：重要な場面で2度ほどボールを奪い返し、正しい意識と意欲を持ってピッチに立ったことを示した。
シセ 8：ヘディングで、右足で、相手に先んじる動きから。さまざまな形で得点し、キャリア初のハットトリックを達成した。それも欧州の舞台で。アモリムにとって、もはや欠かせない貴重な才能だ。（60分からプリシッチ 6：約30分間プレーし、さらに実戦感覚を高めた）
カマルダ 6：約1年間の離脱を経て、精彩を放つよう求めるのは無理がある。この評価は、チームのために果たした大きな仕事をたたえるものだ。（60分からラモス 6.5：簡単ではあっても、決して当たり前ではないゴールで欧州での初得点を記録した）
アモリム監督 7：ポルトガル人指揮官にとって完璧な夜。選手たちから非常に重要な答えを得て、点差の開いた、説得力のある貴重な勝利を手にした。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。