チャンピオンズリーグに出場したイタリア勢4チームがいずれも惨憺たる結果に終わった。イタリアサッカー界の巻き返しを図る責任は、18時45分からザルツブルクとのアウェー戦に臨むミランの肩にかかる。ヨーロッパリーグ2026-27のリーグフェーズ第2戦だ。

レッドブル・アレーナで、ルベン・アモリム監督率いるミランには、ベンフィカに0-2で敗れた失望の初戦に加え、セリエAでのサッスオーロとの1-1の引き分けという、こちらも期待外れの結果からの挽回が求められる。





ザルツブルク対ミラン

得点者：-