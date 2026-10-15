チャンピオンズリーグに出場したイタリア勢4チームがいずれも惨憺たる結果に終わった。イタリアサッカー界の巻き返しを図る責任は、18時45分からザルツブルクとのアウェー戦に臨むミランの肩にかかる。ヨーロッパリーグ2026-27のリーグフェーズ第2戦だ。
レッドブル・アレーナで、ルベン・アモリム監督率いるミランには、ベンフィカに0-2で敗れた失望の初戦に加え、セリエAでのサッスオーロとの1-1の引き分けという、こちらも期待外れの結果からの挽回が求められる。
ザルツブルク対ミラン
得点者：-
チャンピオンズリーグに出場したイタリア勢4チームがいずれも惨憺たる結果に終わった。イタリアサッカー界の巻き返しを図る責任は、18時45分からザルツブルクとのアウェー戦に臨むミランの肩にかかる。ヨーロッパリーグ2026-27のリーグフェーズ第2戦だ。
レッドブル・アレーナで、ルベン・アモリム監督率いるミランには、ベンフィカに0-2で敗れた失望の初戦に加え、セリエAでのサッスオーロとの1-1の引き分けという、こちらも期待外れの結果からの挽回が求められる。
ザルツブルク対ミラン
得点者：-
ザルツブルク対ミラン
得点者：なし
ザルツブルク（4-2-3-1）：ザヴィエシツキー、モルガラ、ボマ、ザブランスキー、シュミット、バリー、マズレク、リンドストロム、キタノ、フェルテッセン、タバコヴィッチ。
控え：フルクトル、サルチェヴィッチ、メルベリ、トフムジュ、フェルテッセン、クレツィヒ、ドレクスラー、ライナー、レジッチ、ディアキテ、カマラ。
監督：レール。
ミラン（4-2-3-1）：メニャン、トモリ、デ・ウィンター、パヴロヴィッチ、バルテザーギ、ヤシャリ、ラビオ、ハッチンソン、ロフタス＝チーク、シセ、カマルダ。
控え：トリアーニ、エストゥピニャン、ラモス、プリシッチ、ディアワラ、モドリッチ、チュクウェゼ、モレイラ、コモット、ヒラ、テラッチャーノ、ムサ。
監督：アモリム
主審：フェスニッチ（ルーマニア）
警告：なし
退場：なし
0分 ザルツブルクのレッドブル・アレーナで18時45分にキックオフ
試合情報・データ、テレビ・配信での視聴方法はこちら
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。