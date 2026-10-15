あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Camarda MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ザルツブルク対ミラン速報、先発メンバー発表：バルテザーギとカマルダが先発

ACミラン
RBザルツブルク
UEFAヨーロッパリーグ
RBザルツブルク 対 ACミラン
セリエ A

ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第2戦、ザルツブルク対ミランをチェック。

チャンピオンズリーグに出場したイタリア勢4チームがいずれも惨憺たる結果に終わった。イタリアサッカー界の巻き返しを図る責任は、18時45分からザルツブルクとのアウェー戦に臨むミランの肩にかかる。ヨーロッパリーグ2026-27のリーグフェーズ第2戦だ。

レッドブル・アレーナで、ルベン・アモリム監督率いるミランには、ベンフィカに0-2で敗れた失望の初戦に加え、セリエAでのサッスオーロとの1-1の引き分けという、こちらも期待外れの結果からの挽回が求められる。


ザルツブルク対ミラン

得点者：-

  • ザルツブルク対ミラン：公式スタメンと試合記録

    ザルツブルク対ミラン


    得点者：なし


    ザルツブルク（4-2-3-1）：ザヴィエシツキー、モルガラ、ボマ、ザブランスキー、シュミット、バリー、マズレク、リンドストロム、キタノ、フェルテッセン、タバコヴィッチ。

    控え：フルクトル、サルチェヴィッチ、メルベリ、トフムジュ、フェルテッセン、クレツィヒ、ドレクスラー、ライナー、レジッチ、ディアキテ、カマラ。

    監督：レール。


    ミラン（4-2-3-1）：メニャン、トモリ、デ・ウィンター、パヴロヴィッチ、バルテザーギ、ヤシャリ、ラビオ、ハッチンソン、ロフタス＝チーク、シセ、カマルダ。

    控え：トリアーニ、エストゥピニャン、ラモス、プリシッチ、ディアワラ、モドリッチ、チュクウェゼ、モレイラ、コモット、ヒラ、テラッチャーノ、ムサ。

    監督：アモリム


    主審：フェスニッチ（ルーマニア）

    警告：なし

    退場：なし

  • ゴールとハイライトシーン

    0分 ザルツブルクのレッドブル・アレーナで18時45分にキックオフ


    試合情報・データ、テレビ・配信での視聴方法はこちら

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
SAL

SAL

UEFAヨーロッパリーグ

2026年10月15日

MIL

MIL