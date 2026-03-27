ザルツブルクの若き才能、アラジュベゴビッチとは誰か。彼はボスニア・ヘルツェゴビナをワールドカッププレーオフの決勝戦へと導き、イタリアと対戦させた

ウイングとして、左サイドでプレーすることを好む。得意な右足でゴールへシュートを放つか、チームメイトへのスルーパスを狙うためだ。必要に応じて反対のサイドへ移動することも可能（役割は変わらず、左足でもプレーできる）であり、トップの背後に位置する攻撃的ミッドフィールダーとして起用されることもある。 彼の特技の一つはドリブルであり、スピードに乗ると誰も彼を止められない。彼をマークする選手たちは、彼が30歳並みのゲームビジョンを持っていると口を揃えて言う。ドイツのバイエル・レバークーゼンのユースで育った彼は、セットプレーのキッカーを（ほぼ）独占していた。



