ボスニアを次期ワールドカップ予選プレーオフ決勝へと導いた最後のPKを蹴ったのは、ザルツブルクの若き選手、 2007年生まれのケリム・アラジュベゴヴィッチは、ボスニアサッカー界の逸材であり、18歳にして国を背負った。まず89分、ウェールズ戦で同点ゴールにつながるコーナーキックを蹴り、デジョコにアシスト。そして最終ステージでイタリアと対戦するための決定的なPKを決めた。 そのPKの背後には、さらに大きな物語がある。欧州サッカーの宝石とも言える彼は、若く、成長の余地は大きいものの、すでにトップレベルで活躍できる実力を備えている。
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ザルツブルクの若き才能、アラジュベゴビッチとは誰か。彼はボスニア・ヘルツェゴビナをワールドカッププレーオフの決勝戦へと導き、イタリアと対戦させた
役割と特徴
ウイングとして、左サイドでプレーすることを好む。得意な右足でゴールへシュートを放つか、チームメイトへのスルーパスを狙うためだ。必要に応じて反対のサイドへ移動することも可能（役割は変わらず、左足でもプレーできる）であり、トップの背後に位置する攻撃的ミッドフィールダーとして起用されることもある。 彼の特技の一つはドリブルであり、スピードに乗ると誰も彼を止められない。彼をマークする選手たちは、彼が30歳並みのゲームビジョンを持っていると口を揃えて言う。ドイツのバイエル・レバークーゼンのユースで育った彼は、セットプレーのキッカーを（ほぼ）独占していた。
来シーズンからバイエル・レバークーゼンへ
ちなみに、バイエルはボスニア戦での勝利からわずか数時間後、来シーズンからアラジュベゴビッチの買い戻し条項を行使したと発表した。これは800万ユーロの投資であり、2026/27シーズンもチームに残すか、あるいはオファーを検討するか（最低提示額は3000万～3500万ユーロ）を見極めるための措置だ。 過去にはミラン、ローマ、ラツィオも同選手に関心を示していたが、セリエAへの獲得に向けた具体的な接触は一度もなかった。