インテルシーズンの終盤、ボスニアとのプレーオフに臨むイタリア代表選手たちの動向、そしてスクデット争いが、ネラッツーリの副会長であり、クラブのレジェンドであるハビエル・サネッティがミックスゾーンで行ったインタビューの中心テーマとなった。





元アルゼンチン代表のサイドバックは、「オペラツィオーネ・ノスタルジア」がパラ・エウールで開催した試合のためにローマを訪れており、ミックスゾーンでは、すでにスクデット争いにおいて極めて重要な一戦となる次節のインテル対ローマ戦についても見解を述べた。



