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Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

翻訳者：

ザネッティ：「インテルは直近14試合のうち18勝を挙げている。調子の落ち込みは当然のことだ。ディマルコのゴールパフォーマンス？　そんなことには目を向けない。イタリア代表は試合に集中しなければならない」

インテル
イタリア
J. Zanetti
フェデリコ・ディマルコ
ローマ
セリエ A
インテル 対 ローマ
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 イタリア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ワールドカップ 欧州予選

インテルの副会長は、ローマで開催された「セリエA オペラツィオーネ・ノスタルジア」イベントの会場で語った

インテルシーズンの終盤、ボスニアとのプレーオフに臨むイタリア代表選手たちの動向、そしてスクデット争いが、ネラッツーリの副会長であり、クラブのレジェンドであるハビエル・サネッティがミックスゾーンで行ったインタビューの中心テーマとなった。


元アルゼンチン代表のサイドバックは、「オペラツィオーネ・ノスタルジア」がパラ・エウールで開催した試合のためにローマを訪れており、ミックスゾーンでは、すでにスクデット争いにおいて極めて重要な一戦となる次節のインテル対ローマ戦についても見解を述べた。


  • トッティとインテル・ローマ

    「フランチェスコとは、長い間、強い絆で結ばれています。選手としても、人間としても、彼を尊敬しています。インテル対ローマ？ 素晴らしい試合になるでしょう。これまでの歴史が示すように、いつも多くのゴールが生まれる一戦です。我々に良い結果が訪れることを願っています」

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  • ディマルコの喜び

    「こうしたことには目を向けるべきではないと思います。アズーリは試合だけに集中すべきです。私たちは皆、代表チームを応援しています。火曜日には、エスポジトだけでなく、ピッチに立つ選手もベンチにいる選手も、全員を応援します。私たちは皆、リノ・ガットゥーゾ監督を支持しています。これはワールドカップ出場を決めるための最後のステップです。イタリア人としてそう言います」

  • インテル、通常のスランプ

    「インテルは調子を落としている？　それは当然のことだと思います。直近18試合で14勝、3分け、1敗という成績ですから。こうしたことは起こり得ることだと思います。代表戦から選手たちが戻ってきたら、再び調子を上げられることを願っています」

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