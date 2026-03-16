ザネッティがカッサーノとアダニを否定：インテルは沈黙を貫く、一体何が起きたのか

ダニエレ・アダニ、ニコラ・ヴェントーラ、アントニオ・カッサーノが司会を務める人気ビデオポッドキャスト『Viva el Futbol』のガラ・イベントに、インテルのレジェンドは出席しないことになった。本日、ミラノのアルチンボルディ劇場で開催された同イベントには、インテルの副会長であるハビエル・サネッティが出席する予定だったが、番組側からの発表によると、彼は招待を辞退したとのことだ。

公式声明 - 「現時点において、インテルの所属選手は一切のコメントを行いません。ハビエル・ザネッティは、この決定が自身の意思によるものではないことを深く遺憾に思いつつも、『Viva el Futbol』のイベントに出席することはできません。残念ながら、サッカー界ではこうした状況が時折発生しますが、これについてはどうしようもありません。 しかし、ハビエル本人は、可能な限り早い時期にレレ、アントニオ、ニック、そして『Viva el Fútbol』の素晴らしいコミュニティの皆さんと顔を合わせる機会を持ち、今夜の欠席を適切に埋め合わせたいと述べています」。