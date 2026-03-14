ザニオーロ：「ウディネは自分にぴったりの場所だ。以前は未熟だったが、今はより大人になったと感じているし、失敗は許されない。ローマ？後悔はない。そして代表については……」

「過去は過去だと思います。妻も長男もローマ出身ですし、私自身もこの街が大好きです。ローマの人々からはたくさんの愛情をいただきました。人生において、どんな物語にも終わりはあります。後悔はありません。将来はもっと良い方向に進むことを願っています。妻がローマに住みたいと言っているので、私も将来はローマで暮らしたいと思っています。クラブやサポーターに対して何の不満もありません。これからもずっと応援し続けます。 復帰？サッカーの世界では何が起こるか分かりませんが、今はウディネーゼに集中しています。自分の夢、そして私たちの夢を実現することに集中しています。今はこのまま続けたい。良いプレーをし、チームを助け、支え、この素晴らしいクラブのために尽力している監督と会長に従いたい。さらに、私の大きな夢はイタリア代表としてワールドカップに出場することです。それは私の最大の目標であり、夢の一つです」。

「ガットゥーゾ監督とは連絡を取っていますか？まだですが、彼が全員を注目していることは知っています。ワールドカップはどの国にとっても、どの選手にとっても非常に重要です。予選突破は不可欠です。3月には2つの非常に重要な試合があります。自分が良いプレーをすれば、おそらく招集の連絡が来るかもしれません。そう信じています。彼とは話していませんが、毎週日曜日に私たちの試合を見ていることは知っています」

「新しいフォワードのポジションについて？はい、自分の長所を発揮できるポジションだと思います。私は自由を愛し、ボールを持ち、チームを助け、走り、守り、攻めるのが好きな選手です。ゴールに向かってボールを運ぶためのスペースを確保できることは、私の最大の強みの一つです。監督もそれを理解してくれていますし、彼とチームのためにプレーできてとても幸せです。」