ウディネーゼのFWニコロ・ザニオーロが、『Diretta Flashscore』のインタビューで、自身のキャリアや夢、そしてウディネーゼでの経験について語った。
翻訳者：
ザニオーロ：「ウディネは自分にぴったりの場所だ。以前は未熟だったが、今はより大人になったと感じているし、失敗は許されない。ローマ？後悔はない。そして代表については……」
ウディネ
「これまでのキャリアの中で、私は多くの主要都市にある名門クラブを訪れ、プレーしてきました。しかし、今の私にとって、ウディネこそが自分の価値を証明するのにふさわしい場所だと考えています。人間として、一人として、そしてサッカー選手として成長するために。ここに来てから、ここが自分の居場所だと感じています。なぜなら、私もウディネと同じように小さな街、ラ・スペツィアで生まれたからです。 こここそが私の居場所であり、自然と身についている環境です。小さな街で、余計なことに気を取られることなく、ただサッカーに集中して生活できるのです。」
「サッカーはピッチ上で起きることだけではないから、どの選手も試合のどの局面においても集中し続けなければならないと思う。ピッチ外での生活が70％を占めると思うんだ。家族や友人、大切な人たちと穏やかに過ごすこと。 ウディネで、私はそのことに気づきました。ここに来て、ウディネーゼでプレーできることをとても嬉しく思っています。ここは素晴らしいクラブであり、堅実なチームです。ここに来る以上に良い選択はなかったでしょう。」
圧力
「サッカー選手のキャリアには浮き沈みがあると思います。過去には、膝を2度も重傷する怪我をしました。2度も怪我をすると本当に大変で、辛い時期でした。そんな時こそ、ピッチの内外で私のそばにいて支えてくれた、心からの仲間が誰なのかが分かりました。今は調子が良く、本来のレベルに戻りつつあります。この調子で続けたいですね。これが正しい道だと思います。」
「どの選手も多少のプレッシャーを感じているものです。サッカーをしていると、毎試合、集中力を保ち、良いプレーをしなければならないというプレッシャーがあります。毎週日曜日に自分のポテンシャルをすべて発揮するのは難しいことです。しかし、今、重要なのは集中力を保ち、常に夢と目標を心に留めておくことだと理解しました。私は正しい道を歩んでおり、ここで止まるつもりはありません。人生で過ちを犯したことはあると思いますし、それは認めます。しかし、過ちは過去のことです。 今は、今を生き、未来を築く時だ。これからも自分の実力を示し続け、皆と良好な関係を築いていきたい。今は以前よりずっと大人になったと感じている。昔は少し未熟で、すぐに気が散っていた。今は2人の子供と妻、家族がいる。私は成長した。それは責任だ。もう、家族のためにも、自分自身のためにも、失敗は許されない。もう二度と。」
元恋人、ポジション、そして代表チーム
「過去は過去だと思います。妻も長男もローマ出身ですし、私自身もこの街が大好きです。ローマの人々からはたくさんの愛情をいただきました。人生において、どんな物語にも終わりはあります。後悔はありません。将来はもっと良い方向に進むことを願っています。妻がローマに住みたいと言っているので、私も将来はローマで暮らしたいと思っています。クラブやサポーターに対して何の不満もありません。これからもずっと応援し続けます。 復帰？サッカーの世界では何が起こるか分かりませんが、今はウディネーゼに集中しています。自分の夢、そして私たちの夢を実現することに集中しています。今はこのまま続けたい。良いプレーをし、チームを助け、支え、この素晴らしいクラブのために尽力している監督と会長に従いたい。さらに、私の大きな夢はイタリア代表としてワールドカップに出場することです。それは私の最大の目標であり、夢の一つです」。
「ガットゥーゾ監督とは連絡を取っていますか？まだですが、彼が全員を注目していることは知っています。ワールドカップはどの国にとっても、どの選手にとっても非常に重要です。予選突破は不可欠です。3月には2つの非常に重要な試合があります。自分が良いプレーをすれば、おそらく招集の連絡が来るかもしれません。そう信じています。彼とは話していませんが、毎週日曜日に私たちの試合を見ていることは知っています」
「新しいフォワードのポジションについて？はい、自分の長所を発揮できるポジションだと思います。私は自由を愛し、ボールを持ち、チームを助け、走り、守り、攻めるのが好きな選手です。ゴールに向かってボールを運ぶためのスペースを確保できることは、私の最大の強みの一つです。監督もそれを理解してくれていますし、彼とチームのためにプレーできてとても幸せです。」