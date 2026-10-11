今夏はガラタサライからの買い取り後、契約更新が話題になりました。ミランやラツィオなど、他クラブへの移籍の噂はどこまで本当だったのでしょうか。また、ウディネに残ろうと思った理由は何ですか？
「少し慌ただしい夏だった。自分が本当に何を望んでいるのか、考えて理解する機会になった。ここに残りたいという気持ちはずっと変わらなかった。本当に居心地が良かったからね。ウディネーゼは僕にとって家族だ。迎え入れ、支え、あらゆる面で助けてくれた。このクラブには強い帰属意識と感謝の気持ちがある。サッカーには契約をめぐるさまざまな事情があるから……少し交渉はあったけれど、幸い、すべて良い形で決着した。他のクラブについて？ 良いシーズンを送れば、ビッグクラブへの移籍の噂が出るのは普通のことだ。でも、僕はまずウディネーゼの考えを聞きたかった。クラブは僕を残したいと思ってくれていた。今度は僕がピッチでその信頼に応える番だ」
ウディネーゼのチームメートで最も実力があるのは誰ですか？ また、最も面白いのは誰ですか？
将来性のある若手が大勢いるし、ソレやデイヴィスのように実力のある選手もいる……エッケレンカンプやオコイェもそうだ。1人だけ選ぶのは失礼になるよ。最も面白い選手？ 間違いなくソルテト（笑）。オコイェもね！