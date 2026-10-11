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ライブ
cm grafica udinese zaniolo
Emanuele Tramacere
翻訳者：

ザニオーロがCMに語る（1）「アラバはウディネーゼの力を示す証し。ミラン？ ビッグクラブの噂はあったけど、残りたかった」

ニコロ・ザニオーロ
ウディネーゼ
ACミラン
ラツィオ
移籍情報

ユヴェントスFWの独占インタビュー前編。

現在、野心、そして自らの価値を証明し続けたいという思い。ニコロ・ザニオーロは二度にわたり、ウディネーゼで再出発することを選んだ。1年前は故郷に戻り、継続してプレーしながら結果を残すためだった。そして今夏は、数週間にわたる議論の末、より大きな夢を追うためにウディネーゼに残ることを選んだ。

フリウリでの経験の振り返りから、個人とチームの目標、ピッチ外でのこぼれ話まで、イタリア人FWはCalciomercato』と『Goal』の独占インタビューで、自身の野心を隠すことなく、あらゆる話題について語った。


  • 調子は良くなった。さらに力強く再出発する。

    中断期間を経て再開するシーズンの話から始めましょう。いいスタートを切りましたが、中断前には少し歯車が狂いました。再開後のウディネーゼには何を期待できますか？　あなた自身のケガの状態はどうですか？

    最初の2試合は非常にいい入りができました。モンツァに勝ち、コモとは引き分けました。ただ、その後は当初思い描いていたようなスタートにはならず、改善すべき点があると分かっています。今の自分たちに足りないものを改善しようと、毎日チーム内で話し合っています。今回の中断期間は、より良い練習に取り組み、結束を固め、さらなるモチベーションを見いだすために役立ったのは間違いありません。ここから再出発しますし、より力強く再スタートを切らなければなりません。僕自身については、問題ありません。ケガの後にちょっとしたアクシデントはありましたが、メディカルスタッフとともにしっかり取り組んでいます。毎日練習場で回復に努めており、間もなくこのチームに大きく貢献できるようになると思います。

  • アラバは偉大な選手だ

    ウーディネにはあなたがいて、エッケレンカンプやデイビスらもいます。そして今、アラバも加わりました。ウディネーゼはイタリアだけでなく、欧州でも選手にとって重要な拠点であり、飛躍の足がかりとなるクラブに戻りつつあるのでしょうか？

    ウディネーゼは間違いなく、イタリアで長い歴史を持つクラブです。もともと素晴らしい選手や才能ある選手が数多く在籍してきました。ダヴィド［アラバ］の加入は、昨季の好調に満足せず、さらに大きなものを目指すクラブの力を示しています。ダヴィドがどんな選手か、僕が説明するまでもありません。偉大なチャンピオンで、レアル・マドリーやバイエルン・ミュンヘンのようなチームでプレーしてきました。豊富な経験と勝者のメンタリティーを必ずもたらしてくれるでしょう。彼を迎えられて本当にうれしいです。彼はこの上なく謙虚な姿勢でやって来ました。その謙虚さこそ、偉大なチャンピオンと、単に優れた選手を分けるものだと思います。彼については良いことしか言えません。僕たちに必要だった選手の一人ですし、一緒にプレーするのが待ちきれません。

  • ルニャイッチの秘密

    コスタ・ルニャイッチ監督について、何か興味深いエピソードを教えてもらえますか？　どんな監督で、海外での経験から何をもたらしているのでしょうか？　私たちは言葉というフィルターを通して監督を知っているので、本来の姿が少し見えにくいのですが……。

    監督はとても率直で、はっきりしています。良いことがあれば伝えますし、悪いことも同じように包み隠さず伝えます。彼のやり方はとても気に入っています。実践的で、チームを基盤にした仕事の進め方です。今のサッカーでは、どれほど強いチームでも、結束力と一体感がなければ、なかなか前には進めません。監督はそこをとても重視しています。昨シーズン、私たちが素晴らしいシーズンを送れたのも、監督のおかげです。再び笑顔になれることを願っています。私たちは週を通して懸命に取り組んでいますし、それに値すると思うからです。

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  • 契約更新とACミラン、ラツィオをめぐる噂

    今夏はガラタサライからの買い取り後、契約更新が話題になりました。ミランやラツィオなど、他クラブへの移籍の噂はどこまで本当だったのでしょうか。また、ウディネに残ろうと思った理由は何ですか？

    「少し慌ただしい夏だった。自分が本当に何を望んでいるのか、考えて理解する機会になった。ここに残りたいという気持ちはずっと変わらなかった。本当に居心地が良かったからね。ウディネーゼは僕にとって家族だ。迎え入れ、支え、あらゆる面で助けてくれた。このクラブには強い帰属意識と感謝の気持ちがある。サッカーには契約をめぐるさまざまな事情があるから……少し交渉はあったけれど、幸い、すべて良い形で決着した。他のクラブについて？ 良いシーズンを送れば、ビッグクラブへの移籍の噂が出るのは普通のことだ。でも、僕はまずウディネーゼの考えを聞きたかった。クラブは僕を残したいと思ってくれていた。今度は僕がピッチでその信頼に応える番だ」


    ウディネーゼのチームメートで最も実力があるのは誰ですか？ また、最も面白いのは誰ですか？

    将来性のある若手が大勢いるし、ソレやデイヴィスのように実力のある選手もいる……エッケレンカンプやオコイェもそうだ。1人だけ選ぶのは失礼になるよ。最も面白い選手？ 間違いなくソルテト（笑）。オコイェもね！