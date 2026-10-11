中断期間を経て再開するシーズンの話から始めましょう。いいスタートを切りましたが、中断前には少し歯車が狂いました。再開後のウディネーゼには何を期待できますか？ あなた自身のケガの状態はどうですか？

最初の2試合は非常にいい入りができました。モンツァに勝ち、コモとは引き分けました。ただ、その後は当初思い描いていたようなスタートにはならず、改善すべき点があると分かっています。今の自分たちに足りないものを改善しようと、毎日チーム内で話し合っています。今回の中断期間は、より良い練習に取り組み、結束を固め、さらなるモチベーションを見いだすために役立ったのは間違いありません。ここから再出発しますし、より力強く再スタートを切らなければなりません。僕自身については、問題ありません。ケガの後にちょっとしたアクシデントはありましたが、メディカルスタッフとともにしっかり取り組んでいます。毎日練習場で回復に努めており、間もなくこのチームに大きく貢献できるようになると思います。