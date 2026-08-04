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ザヴィエル・ゴゾ、1500万ドルでのクリスタル・パレス移籍が目前に USMNTとレアル・ソルトレイクのスターがプレミアリーグ移籍へ接近
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何が起きたのか
GOAL の取材で、パレスがゴゾ獲得に向けた契約締結に近づいていることが確認された。ゴゾにはここ数カ月、ヨーロッパへの大きなステップアップ移籍の可能性が取り沙汰されていた。ゴゾは今年序盤、ヨーロッパ移籍への希望を口にしており、アヤックスやモナコを含む複数の強豪クラブから関心を集めていたほか、他クラブから土壇場での動きもあった。しかし、GOALが今年序盤に関係筋から得た情報では、レアル・ソルトレイクは今季終了までこのスター選手を引き留めることを望んでおり、売却するのは適正な価格が提示された場合に限る考えだった。その金額は、プレミアリーグ以外の大半のクラブには手が届かない水準になる可能性が高かった。複数クラブが関心を示しており、アストン・ビラはこのウインガー獲得を狙った4つのプレミアリーグクラブのうちの1つだったと、GOAL の取材で確認された。
その金額は最終的に1500万ドル前後となり、そのチームがパレスである。関係筋がGOAL に明かしたところによると、契約は今後24時間以内にまとまる見込みで、ゴゾはプレミアリーグへの大きな移籍を前に、今週中にパレスでメディカルチェックを受ける予定だ。
パレスのゴゾへの関心は、『The Athletic』が最初に報じていた。
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なぜクリスタル・パレスなのか？
この補強により、すでにアメリカ代表の常連クリス・リチャーズを擁するクリスタル・パレスは、アメリカサッカー界で最も急成長を遂げる若手の一人を加えることになる。関係者がGOALに明かしたところによれば、クラブが描くゴゾの育成プランが、今回の契約成立における重要な要因だったという。
また、同クラブにはウィルフリード・ザハ、エベレチ・エゼ、マイケル・オリーズといったスターを含め、才能あるアタッカーを育ててきた実績がある。さらに、適切な時期が来れば、そうした選手たちのステップアップを後押ししてきたという評価も築いている。いま期待されているのは、ゴゾがロンドンのクラブで次に大きなインパクトを残す若手アタッカーになることだ。
さらに、パレスは昨季のカンファレンスリーグ優勝により、今季は欧州の舞台で戦う。その結果、今季のヨーロッパリーグ出場権を獲得しており、戦い抜くためには選手層の厚さが必要になる。
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ゴゾのブレークアウト
レアル・ソルトレイクのアカデミー出身であるゴゾは、2023年10月にMLSデビューを果たし、2024年2月にRSLと初のプロ契約を結んだ。だが、大きな飛躍を遂げたのは2025年だった。10代のゴゾは、MLSで実質的に初めて本格参戦したシーズンに1815分間プレーし、4ゴール3アシストを記録した。
今季はさらに好調だ。16試合を終えた時点で、ゴゾは6ゴール5アシストを記録しており、その活躍によって先週のオールスターゲームのメンバーに選出された。
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次に何が起こる？
関係者がGOALに明かしたところによると、ゴゾは今夜のリーグスカップでのティグレス戦に先発する見通しで、これがクラブでの最後の試合になる可能性がある。新指揮官ピエール・サージュ率いるクリスタル・パレスは、8月22日に行われるプレミアリーグ開幕戦でエバートンの本拠地に乗り込み、国内シーズン最初の公式戦に臨む。
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