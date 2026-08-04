GOAL の取材で、パレスがゴゾ獲得に向けた契約締結に近づいていることが確認された。ゴゾにはここ数カ月、ヨーロッパへの大きなステップアップ移籍の可能性が取り沙汰されていた。ゴゾは今年序盤、ヨーロッパ移籍への希望を口にしており、アヤックスやモナコを含む複数の強豪クラブから関心を集めていたほか、他クラブから土壇場での動きもあった。しかし、GOALが今年序盤に関係筋から得た情報では、レアル・ソルトレイクは今季終了までこのスター選手を引き留めることを望んでおり、売却するのは適正な価格が提示された場合に限る考えだった。その金額は、プレミアリーグ以外の大半のクラブには手が届かない水準になる可能性が高かった。複数クラブが関心を示しており、アストン・ビラはこのウインガー獲得を狙った4つのプレミアリーグクラブのうちの1つだったと、GOAL の取材で確認された。

その金額は最終的に1500万ドル前後となり、そのチームがパレスである。関係筋がGOAL に明かしたところによると、契約は今後24時間以内にまとまる見込みで、ゴゾはプレミアリーグへの大きな移籍を前に、今週中にパレスでメディカルチェックを受ける予定だ。

パレスのゴゾへの関心は、『The Athletic』が最初に報じていた。