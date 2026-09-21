AFP
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コール・パーマー、最新の代表チーム離脱を受けてイングランドへの献身を識者から強く疑問視される
パーマーがネーションズリーグの代表活動を辞退
パーマーは、スペイン、チェコ、クロアチアと戦うイングランドの今後のUEFAネーションズリーグに向け、トゥヘル監督から再招集された。2026年ワールドカップのメンバー入りを逃して以来、これが初の招集となった。しかし、パーマーは金曜日のブレントフォード戦でチェルシーが0-3で敗れた試合に90分間フル出場していたにもかかわらず、負傷の問題を理由にチームから離脱した。
この決断には即座に反発が起きている。パーマーはデクラン・ライス、コビー・メイヌーを含む5選手のうちの1人としてキャンプを離れ、代役としてモーガン・ギブス＝ホワイトとジェームズ・ガーナーが追加招集された。離脱のタイミングは、ファンとメディアの双方にフラストレーションを生じさせている。
- Getty Images Sport
ダラムが代表への献身に疑問を呈する
talkSPORTで語ったエイドリアン・ダラムは、この状況に対する自身の見解を遠慮なく述べた。「私はコール・パルマーのイングランド代表へのコミットメントに疑問を持ち始めている」とダラムは語った。「14キャップで2ゴール。キャリアで出場したワールドカップ予選は1試合だけで、その試合ではアンドラ戦のアウェーゲームでひどい出来だった［2025年6月］。ユーロで決勝ゴールを決めて以降、彼がイングランド代表でプレーしたのは5試合だ。イングランド代表は2024年のユーロ決勝［スペイン戦］以降、28試合を戦っている」
ダラムは負傷が起こり得ること自体は認めつつも、出場可能だった28試合のうちわずか5試合しかプレーしていないという事実は、国際舞台で長期的にプレーしたいという意欲に深刻な疑問を投げかけると強調した。
解説者たちがチェルシーのスター選手に明確な説明を要求
ダラムは、この選手に明確な態度表明を求めた。「私は彼のイングランドに対する献身を疑っている。本当にイングランドのためにプレーしたいのか？ もしそうでないなら、イングランドのためにプレーしたくないと世間に言うべきだ」とダラムは付け加えた。
「自分がイングランドでプレーしたい時だけ選んでいるようでは、実際に［ノッティンガム・フォレストの］モーガン・ギブス＝ホワイトや、［フラムの］ジョシュ・キングのように、イングランドでプレーしたいかもしれない他のトップ下の選手たちを混乱させている。だからコール・パルマー本人の口から聞かせてほしい。イングランドのためにプレーしたいのか、それともプレーしたくないのか？」 同じく司会を務めるジェイミー・オハラもこれに同意し、パルマーはメディカルスタッフを無視してでも代表キャンプに向かうべきだったと示唆した。
- Getty Images Sport
パーマーとイングランドの次は？
イングランドは今後、パーマーを欠いたまま、新たに追加招集された代役選手たちを頼りに重要なネーションズリーグの試合に臨むことになる。一方で、パーマーは代表活動期間中、回復に努めるためコブハムに残留する。チェルシーの次戦となるプレミアリーグの試合に向けて万全の状態で復帰することを目指すが、代表チームとの関係は引き続き厳しい視線にさらされている。
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