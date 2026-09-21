パーマーは、スペイン、チェコ、クロアチアと戦うイングランドの今後のUEFAネーションズリーグに向け、トゥヘル監督から再招集された。2026年ワールドカップのメンバー入りを逃して以来、これが初の招集となった。しかし、パーマーは金曜日のブレントフォード戦でチェルシーが0-3で敗れた試合に90分間フル出場していたにもかかわらず、負傷の問題を理由にチームから離脱した。

この決断には即座に反発が起きている。パーマーはデクラン・ライス、コビー・メイヌーを含む5選手のうちの1人としてキャンプを離れ、代役としてモーガン・ギブス＝ホワイトとジェームズ・ガーナーが追加招集された。離脱のタイミングは、ファンとメディアの双方にフラストレーションを生じさせている。