イングランドより選手層の厚い国もある。トーマス・トゥヘル監督なら、今夏の大会で勝ち進むメンバーを2つ組めただろう。それでも、スリーライオンズの指揮官が最終26人からコール・パーマーを外したことは衝撃だった。

昨季チェルシーで苦戦したとはいえ、先発でも途中出場でも流れを変える力は疑いがない。PKの経験も豊富だ。それでもユーロ2024決勝の得点者は、2年後の北米行きの飛行機に乗れなかった。

彼だけが例外ではない。フィル・フォーデン、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、ハリー・マグワイア、ルーク・ショーといった過去の主力も選外となった。さらに、プレミアリーグで輝いたモーガン・ギブス＝ホワイト、ジャロッド・ボウエン、アダム・ウォートン、ルイス・ホールが選ばれなかったことも驚きだ。