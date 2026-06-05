6月11日のメキシコシティでの開幕を控え、期待が高まる一方で、ここ数週間は負傷や代表落選のニュースが世界中のファンを落胆させてきた。
代表チームが予選で敗退し、実力を示せなかったスターもいれば、突破国でも怪我や監督の判断で選ばれなかった選手も多数いる。
6月11日のメキシコシティでの開幕を控え、期待が高まる一方で、ここ数週間は負傷や代表落選のニュースが世界中のファンを落胆させてきた。
代表チームが予選で敗退し、実力を示せなかったスターもいれば、突破国でも怪我や監督の判断で選ばれなかった選手も多数いる。
イングランドより選手層の厚い国もある。トーマス・トゥヘル監督なら、今夏の大会で勝ち進むメンバーを2つ組めただろう。それでも、スリーライオンズの指揮官が最終26人からコール・パーマーを外したことは衝撃だった。
昨季チェルシーで苦戦したとはいえ、先発でも途中出場でも流れを変える力は疑いがない。PKの経験も豊富だ。それでもユーロ2024決勝の得点者は、2年後の北米行きの飛行機に乗れなかった。
彼だけが例外ではない。フィル・フォーデン、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、ハリー・マグワイア、ルーク・ショーといった過去の主力も選外となった。さらに、プレミアリーグで輝いたモーガン・ギブス＝ホワイト、ジャロッド・ボウエン、アダム・ウォートン、ルイス・ホールが選ばれなかったことも驚きだ。
代表招集を逃したのはパーマーだけではなかった。チェルシーのフォワード、ジョアン・ペドロもカルロ・アンチェロッティ監督によってブラジル代表から外された。彼はスタンフォード・ブリッジで20得点を挙げていた。
3月の親善試合第2戦クロアチア戦（3-1勝利）で先発し、背番号9を確かなものにしたかに見えたが、ブレントフォードのイゴール・チアゴが優先され、代表8試合の出場記録は伸びなかった。
リシャルリソン、サヴィーニョ、ジョエリントンも選外となり、負傷離脱者が多いにもかかわらず、アンチェロッティ監督の下に人材が豊富にあることが示された。
レアル・マドリード元監督アンチェロッティは、3月上旬に前十字靭帯（ACL）を断裂した元教え子ロドリゴを今夏招集できなかった。
復帰直後のヘタフェ戦で右膝を痛め、翌日の検査で診断が確定した。25歳のロドリゴは、2022年大会準々決勝クロアチア戦でPKを止められた雪辱を晴らす機会を失った。
ブラジル代表は怪我の連鎖に悩まされている。ロドリゴのチームメイト、エデル・ミリタオも4月に太もも手術を行い、10月まで離脱予定だ。
さらに4月のチェルシー戦でハムストリングを痛めた19歳エステヴァオも追加招集されたが回復が間に合わず、直近6試合で5得点を挙げていた若きスターが大会に臨めないのは大きな損失だ。
ブラジルはレアル・マドリードの選手2名を代表に選べなかった。一方、スペインはワールドカップ史上初めて同クラブの選手を1人も招集しないという歴史的決断をした。
最も意外だったのはディーン・ホイセンだ。昨夏ボーンマスから加入し、ベルナベウでの1年目は波乱含みながら、代表入りは確実視されていた。過去7度の代表招集で6度先発した実績から、欧州王者スペインのスタメン入りを期待する声もあった。
ベテラン右SBダニ・カルバハルも代表から外れ、代表でのキャリアが事実上終わった。
さらにスペインは怪我人も抱える。終盤に30ゴール・アシストを記録したバルセロナMFフェルミン・ロペスは足骨折で手術、代表を逃した。ポルトFWサム・アゲホワも2月に前十字靭帯断裂で離脱している。
フランス代表のディディエ・デシャン監督は、レアル・マドリードのエドゥアルド・カマヴィンガを、自身が率いる最後の大会となる今回の代表メンバーから外した。
カマヴィンガはシーズン後半に苦戦し、代表での序列も下がっていたため、26人の最終メンバーから外れたのは当然だった。
デシャン監督は、4月にアキレス腱を断裂し2026年シーズンを全休するFWウーゴ・エキティケの欠場をすでに把握していた。
9月に代表デビューし、リヴァプールではアルネ・スロット監督の下で17得点をマーク。3月のブラジル戦では決勝点も奪った。
しかし今夏は、彼もまたベンチからチームを見守るしかない。
ユーロ2024準決勝に進出したオランダ代表は、優勝を狙える手応えを感じていた。しかし4月下旬、トッテナムのシャビ・シモンズがウルブズ戦で前十字靭帯を断裂。チームに大きな痛手となった。
RBライプツィヒから移籍したプレミアリーグ1年目は安定性に欠けたものの、現ワールドカップサイクルではロナルド・クーマン監督の下で不可欠な存在に成長していた。何もないところからチャンスを生み出す彼の創造性は、決定力不足に悩むオランジェにとって大きな損失だ。
マンチェスター・ユナイテッドのDFマタイス・デ・リフトも同様で、11月以降背中の負傷で出場できておらず、手術が不可欠となった。大会まで先延ばしにするつもりだったが、結局断念した。
一方、クーマン監督はリヴァプールのサイドバック、ジェレミー・フリンポンとAZアルクマールのMFキース・スミットを招集外とした。
北米開催のワールドカップを前に、ドイツ代表には得点が取れるかどうかという不安が残っている。ユリアン・ナーゲルスマン監督は、代表発表直前の7試合で4得点を挙げたセルジュ・グナブリーに攻撃の要を期待していた。
しかしグナブリーは、バイエルン・ミュンヘンの10番としてマイケル・オリゼ、ハリー・ケイン、ルイス・ディアスらを背後に控え、ゴールとアシストで2桁を記録した好シーズンを送った。しかし4月の練習で内転筋を断裂。2018年同様、代表入りは叶わなかった。
日本代表はアジア屈指のメンバーを揃え、今大会のダークホースと目されている。しかし、ワールドカップで初めてベスト16を突破するには、チーム最高の選手である三刀薫を欠いたまま臨むことになる。
3月の親善試合イングランド戦で決勝点を挙げたこのウインガーは、所属するブライトンでプレミアリーグ終盤にハムストリングを痛め、今大会に間に合う見込みはない。
さらに12月に前十字靭帯を断裂した南野拓実の離脱も響き、攻撃陣は本来の脅威を示せない可能性がある。
どの選手もワールドカップ代表を逃すのは辛い。特に開催国でプレーするはずだった選手には大きな痛手だ。5月に足首の手術を受けたアトレティコ・マドリードのジョニー・カルドソは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の代表チーム入りを断念した。
また、4月にダービー・カウンティの試合でアキレス腱を損傷したFWパトリック・アギェマンも出場を逃した。アギェマンは3月の親善試合2試合に出場し、ポルトガル戦で代表6ゴール目をマークしたが、記録更新は先延ばしとなった。
一方、ポチェッティーノ監督は攻撃的MFディエゴ・ルナを選外とし、物議を醸した。ルナは過去12か月間、代表で最も安定感のある選手の一人だった。
共催国メキシコも大会直前に正GKルイス・アンヘル・マラゴンがCONCACAFチャンピオンズリーグのクラブ・アメリカ戦でアキレス腱を断裂。昨年のゴールドカップでゴールデングローブ賞を獲得した彼を起用できなくなった。
一方で、この離脱はベテランGKギジェルモ・オチョアに6度目のW杯出場機会をもたらした。41歳の誕生日を目前に控えるオチョアは、再び代表の舞台に立つ。
現在、監督もファンも、合宿や親善試合で新たな負傷者が出ないことを願っている。それでも、開幕を目前に控えた今、数名の主力選手が大会を欠場することになった。
RBライプツィヒで17ゴール8アシストを記録したクリストフ・バウムガルトナーは、今夏のオーストリア代表でも期待されていた。しかしチュニジアとの親善試合前、ウォーミングアップ中に足を痛めピッチを去った。
翌日には太もも筋肉断裂で手術が必要となり、北米遠征への同行が絶望的となった。
スコットランドも代償を払った。ハムデン・パークでのキュラソー戦で勝利したものの、主力MFビリー・ギルモアが膝を負傷。ナポリ所属の彼はスティーブ・クラーク監督率いる代表チームを離脱した。