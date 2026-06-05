6月11日のメキシコシティでの開幕を目前に控え、期待が高まる一方で、ここ数週間は、負傷や代表落選のニュースごとに世界中のファンが息をのむ日々が続いている。
代表チームが予選で敗退したため、世界的に有名な選手たちの活躍が見られない一方で、予選を突破した国々からも、怪我や監督の期待に応えきれなかったことを理由に代表入りを逃した選手たちがすでに多数いる。
6月11日のメキシコシティでの開幕を目前に控え、期待が高まる一方で、ここ数週間は、負傷や代表落選のニュースごとに世界中のファンが息をのむ日々が続いている。
代表チームが予選で敗退したため、世界的に有名な選手たちの活躍が見られない一方で、予選を突破した国々からも、怪我や監督の期待に応えきれなかったことを理由に代表入りを逃した選手たちがすでに多数いる。
イングランドより選手層の厚い国は他にもある。トーマス・トゥヘル監督なら、今夏の大会で勝ち進む可能性のある2つのメンバーを選べたはずだ。それでも、スリー・ライオンズの指揮官が最終26人からコール・パーマーを外したことは衝撃的だった。
昨季チェルシーで苦戦したとはいえ、先発でも途中出場でも流れを変える力は疑いがない。PKも得意だ。それでもユーロ2024決勝の得点者は、2年後の北米行きの便に乗れなかった。
彼だけでなく、フィル・フォーデン、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、ハリー・マグワイア、ルーク・ショーといった過去の主力も選外となった。さらに、プレミアリーグで存在感を示したモーガン・ギブス＝ホワイト、ジャロッド・ボウエン、アダム・ウォートン、ルイス・ホールも選ばれず、ファンに衝撃を与えた。
代表招集を逃したのはパーマーだけではなかった。アンチェロッティ監督は、スタンフォード・ブリッジで20得点を挙げたチェルシーのFWジョアン・ペドロもブラジル代表から外した。
3月の親善試合2ndレグ・クロアチア戦（3-1勝利）で先発し、背番号9を射止めたかに見えたが、ブレントフォードのイゴール・チアゴが優先され、代表8試合の出場停止となった。
リシャルリソン、サヴィーニョ、ジョエリントンも選外となり、負傷離脱者が多いにもかかわらず、アンチェロッティ監督の下に豊富な戦力が揃っていることが示された。
レアル・マドリード元監督アンチェロッティは、3月上旬に前十字靭帯（ACL）を断裂した元教え子ロドリゴを今夏招集できなかった。
直近の離脱から復帰したばかりのロドリゴは、マドリードがヘタフェに勝利した試合中に右膝を押さえて倒れ込んだ。翌日に行われた検査で最悪の懸念が現実となり、2022年大会の準々決勝クロアチア戦でPKを止められた25歳の彼はリベンジの機会を逃した。
ブラジル代表は怪我の連鎖に悩まされている。ロドリゴのチームメイトであるエデル・ミリタオも4月に太もも手術を行い、10月まで戦線離脱する。
さらに4月のチェルシー戦でハムストリングを痛めた19歳エステヴァオも間に合わず、直近6試合で5得点を挙げていた若きスターが大会を欠場するのは大きな損失だ。
ブラジルはレアル・マドリードの選手2名を代表に選べなかった。一方、スペインはワールドカップ史上初めて、同クラブの選手を1人も招集しないという歴史的決断をした。
最も意外だったのはディーン・ホイセン。昨夏ボーンマスから加入し、ベルナベウでの1年目は波乱含みながら、代表入りは確実視されていた。過去7度の代表招集で6度先発した実績から、欧州王者のスタメンも期待されていた。
ベテラン右SBダニ・カルバハルも代表から外れ、代表でのキャリアが事実上終了した。
さらにスペインは負傷者も抱える。終盤に30ゴール・アシストを記録したバルセロナMFフェルミン・ロペスは足骨折で手術、ポルトFWサム・アゲホワは2月に前十字靭帯断裂で大会を欠場する。
フランス代表のディディエ・デシャン監督は、レアル・マドリードのエドゥアルド・カマヴィンガを、自身最後の大会となる今回の代表から外した。
カマヴィンガはシーズン後半に苦戦し、代表での序列も下がっていたため、26人の最終メンバーから外れたのは当然だった。
デシャン監督は、4月にアキレス腱を断裂し2026年シーズンを全休するFWウゴ・エキティケの欠場をすでに把握していた。
9月に代表デビューし、リヴァプールではアルネ・スロット監督の下で17得点をマーク。3月のブラジル戦では決勝点も奪っていた。
今夏の大会は、彼にとってただ見守るしかないものとなる。
ユーロ2024で準決勝に進出したオランダ代表は、今夏優勝できると確信していた。しかし4月下旬、トッテナムのシャビ・シモンズがウルブズ戦で前十字靭帯を断裂し、その期待は大きく損なわれた。
今季プレミアリーグでは不安定だったものの、代表ではクーマン監督の下で不可欠な存在に成長。何もないところからチャンスを作る彼の才能は、ゲームチェンジャーが少ないオランジェにとって大きな損失だ。
マンチェスター・ユナイテッドのDFマタイス・デ・リフトも11月以降、背中の手術で戦列を離れていた。大会まで回復を望んだが叶わなかった。
一方、クーマン監督はリヴァプールのサイドバック、ジェレミー・フリンポンとAZアルクマールのMFキース・スミットを招集外とした。
北米開催のワールドカップを前に、ドイツ代表には得点力への不安がある。ユリアン・ナーゲルスマン監督は、代表発表直前の7試合で4得点を挙げたセルジュ・グナブリーに攻撃の要を期待していた。
バイエルン・ミュンヘンではマイケル・オリゼ、ハリー・ケイン、ルイス・ディアスらを背後に10番として活躍し、得点とアシストで2桁を記録した。しかし4月の練習で内転筋を断裂。2018年同様、今回も代表入りは叶わなかった。
日本代表はアジア勢屈指のメンバーを揃え、大会のダークホースと目されている。しかし、ワールドカップで初めてベスト16を突破するには、チーム最高の選手の一人である三刀薫を欠くことになる。
3月の親善試合イングランド戦で決勝点を挙げたこのウイングは、所属するブライトンでプレミアリーグ終盤にハムストリングを痛め、今大会に間に合わない見込みだ。
さらに12月に前十字靭帯を断裂した南野拓実の離脱も響き、攻撃陣は本来の脅威を示せないかもしれない。
どの選手もワールドカップの代表を逃すのは辛い。まして開催国代表としてプレーするはずだった選手なら、その落胆は大きい。5月に足首の手術を受けたアトレティコ・マドリードのジョニー・カルドソが、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いる代表入りを断念したのも同情すべきだ。
また、4月にダービー・カウンティの試合でアキレス腱を損傷したFWパトリック・アジェマンも出場を逃した。アジェマンは3月の親善試合2試合に出場し、ポルトガル戦で代表6ゴール目をマークしたが、記録更新は先延ばしとなった。
一方、ポチェッティーノ監督は攻撃的MFディエゴ・ルナも選外とした。この決定には異論もある。レアル・ソルトレイクでプレーするルナは、過去12か月間、代表で最も安定感のある選手の一人だった。
共催国メキシコも大会前に負傷の痛手を負った。正GKルイス・アンヘル・マラゴンはCONCACAFチャンピオンズリーグのクラブ・アメリカ戦でアキレス腱を断裂。昨年のゴールドカップでゴールデングローブ賞を獲得した彼を今回の大会では起用できない。
一方で、この離脱はベテランGKギジェルモ・オチョアに6度目のW杯出場機会をもたらした。41歳の誕生日を目前に控えるオチョアは、代表での存在感をさらに強めるチャンスを得る。
現在、監督もファンも、合宿や親善試合で新たな負傷者が出ないことを願っている。それでも、開幕を目前に控えた今、数名の主力選手が大会を欠場することになった。
RBライプツィヒで17ゴール8アシストを記録したクリストフ・バウムガルトナーは、今夏のオーストリア代表で中心的な役割が期待されていた。しかしチュニジアとの親善試合前、ウォーミングアップ中に足を痛めピッチを退いた。
翌日には太もも筋肉断裂で手術が必要となり、北米遠征への帯同が絶望的となった。
スコットランドも代償を払った。ハムデン・パークでのキュラソー戦で勝利したものの、主力MFビリー・ギルモアが膝を負傷。ナポリ所属の彼はスティーブ・クラーク監督率いる代表チームを離脱した。