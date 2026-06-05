イングランドより選手層の厚い国は他にもある。トーマス・トゥヘル監督なら、今夏の大会で勝ち進む可能性のある2つのメンバーを選べたはずだ。それでも、スリー・ライオンズの指揮官が最終26人からコール・パーマーを外したことは衝撃的だった。

昨季チェルシーで苦戦したとはいえ、先発でも途中出場でも流れを変える力は疑いがない。PKも得意だ。それでもユーロ2024決勝の得点者は、2年後の北米行きの便に乗れなかった。

彼だけでなく、フィル・フォーデン、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、ハリー・マグワイア、ルーク・ショーといった過去の主力も選外となった。さらに、プレミアリーグで存在感を示したモーガン・ギブス＝ホワイト、ジャロッド・ボウエン、アダム・ウォートン、ルイス・ホールも選ばれず、ファンに衝撃を与えた。