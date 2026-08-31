Getty/GOAL
翻訳者：
コール・パーマー、モーガン・ロジャーズ、ジョアン・ペドロ。チェルシーはプレミアリーグ最高の攻撃陣を誇るのか。クラブOBルート・フリットがその問いに答えた。
パーマーはマンチェスター・ユナイテッドへの移籍と結びつけられていた
チェルシーの象徴的な背番号10パーマーは、ブリッジでのデビューシーズンに25得点を記録し、チェルシーでカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップのタイトルも勝ち取ったが、2025-26シーズンは苦しい戦いを強いられ、その結果、イングランドのワールドカップ代表メンバー入りを逃した。
一時は移籍の話も浮上し、マンチェスター生まれの同選手は古巣ユナイテッドへの復帰を検討しているともされたが、長期契約に縛られており、さらに親しい友人でマンチェスター・シティのアカデミー出身でもあるロジャーズが首都に加わったことで、今は再び笑顔を取り戻している。
- Getty
パーマーとロジャーズがペドロの後方に並ぶ見込み
シャビ・アロンソは、創造性あふれる2人を同じ先発メンバーに組み込み、ブラジル人FWペドロのすぐ後ろに配置した。ペドロもまた、ワールドカップのメンバーから漏れたことで、見返すべきものがある1人だ。
チェルシーは2026-27シーズン序盤から得点を量産しており、プレミアリーグとカラバオカップの3試合で9ゴールを記録。王者アーセナルに最も迫る存在になると、多くの人から予想されている。
チェルシーはプレミアリーグ最高の攻撃陣を擁しているのか？
パーマー、ロジャーズ、ペドロは、いかなるタイトル争いにおいても重要な役割を担うことになりそうだ。元チェルシー選手で元指揮官のフリットは、SportsCasting.comを通じて、チェルシーがプレミアリーグで最も破壊力のある3トップを構築したのかと問われた際、GOALに対して次のように語った。「短く答えるならイエスだ。チェルシーのポテンシャルは見て取れるが、より重要なのはアロンソの全体的な哲学だ。
「フラム戦では3バックでプレーしていたが、エンソ・フェルナンデス不在の中で、コール・パーマーにある種の自由が与えられた非常に強力な中盤が見えた。これは現時点では少し議論を呼ぶ判断だ。私はチェルシーが強いチーム、非常に強いチームだと信じている。
「ただ、彼らがそのシステムの中で求めていたメンタリングという観点では、［ダニー］ウェルベックと［ジョーダン］ヘンダーソンの加入にはまだ少し疑問がある。私は経験ある選手を獲得すべきだとメディアで不満を口にしていたのを覚えているが、私が望んでいたのは第一選択となる選手だった。たまにプレーし、悪い流れに入った時に雰囲気を保ち、チームを持ち上げるためだけにグループにいるような選手ではなかった。
「だからこそ、イエスだ。強力な、非常に強力なスカッドだと私は思う。パーマーはリベンジを望むだろう。彼はワールドカップに参加しなかった。イングランドはそこで好成績を収め、準決勝まで進んだ。だが、適切な規律の下で彼がそこにいれば、力を発揮できたはずだという証拠は誰の目にも明らかだった。
「彼は新たな挑戦への準備がすぐに整っていることを示した。昨季はマンチェスター・ユナイテッド移籍の話があり、残留するのかどうか多くの議論があった。彼は残った。だから、彼にとって今季は良いシーズンになる。
「今季は他の大会がない。欧州大会もなく、他には何もない。だからこそ、彼は結果を出さなければならない。少なくとも、我々は彼が献身的である姿を見たいし、ワールドカップ落選の失望が少しでも残っているなら、選手たちに関する問題も整理された後でチェルシーがその恩恵を受けることを願っている。」
- Getty
チェルシーの2026-27シーズン日程：次節はアーセナル戦へ敵地乗り込み
チェルシーが解決すべき最大の問題は守備陣にあり、アロンソ監督のチームはプレミアリーグ開幕からの2試合で5度も失点している。ワールドカップ優勝GKエミ・マルティネスを獲得したのは、その改善を後押しするためだ。
最終ラインの綻びを埋めることができれば、パーマー、ロジャーズ、ペドロは反対側のエリアで十分な脅威となり、チェルシーが貴重な勝ち点を積み上げる力になるはずだ。移籍市場が再び慌ただしく幕を閉じた後、次戦は日曜日。舞台はエミレーツ・スタジアムで、王者アーセナルとの厳しい一戦に臨む。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。