パーマー、ロジャーズ、ペドロは、いかなるタイトル争いにおいても重要な役割を担うことになりそうだ。元チェルシー選手で元指揮官のフリットは、SportsCasting.comを通じて、チェルシーがプレミアリーグで最も破壊力のある3トップを構築したのかと問われた際、GOALに対して次のように語った。「短く答えるならイエスだ。チェルシーのポテンシャルは見て取れるが、より重要なのはアロンソの全体的な哲学だ。

「フラム戦では3バックでプレーしていたが、エンソ・フェルナンデス不在の中で、コール・パーマーにある種の自由が与えられた非常に強力な中盤が見えた。これは現時点では少し議論を呼ぶ判断だ。私はチェルシーが強いチーム、非常に強いチームだと信じている。

「ただ、彼らがそのシステムの中で求めていたメンタリングという観点では、［ダニー］ウェルベックと［ジョーダン］ヘンダーソンの加入にはまだ少し疑問がある。私は経験ある選手を獲得すべきだとメディアで不満を口にしていたのを覚えているが、私が望んでいたのは第一選択となる選手だった。たまにプレーし、悪い流れに入った時に雰囲気を保ち、チームを持ち上げるためだけにグループにいるような選手ではなかった。

「だからこそ、イエスだ。強力な、非常に強力なスカッドだと私は思う。パーマーはリベンジを望むだろう。彼はワールドカップに参加しなかった。イングランドはそこで好成績を収め、準決勝まで進んだ。だが、適切な規律の下で彼がそこにいれば、力を発揮できたはずだという証拠は誰の目にも明らかだった。

「彼は新たな挑戦への準備がすぐに整っていることを示した。昨季はマンチェスター・ユナイテッド移籍の話があり、残留するのかどうか多くの議論があった。彼は残った。だから、彼にとって今季は良いシーズンになる。

「今季は他の大会がない。欧州大会もなく、他には何もない。だからこそ、彼は結果を出さなければならない。少なくとも、我々は彼が献身的である姿を見たいし、ワールドカップ落選の失望が少しでも残っているなら、選手たちに関する問題も整理された後でチェルシーがその恩恵を受けることを願っている。」