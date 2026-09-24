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コール・パーマー、ブルーノ・フェルナンデス、ラヤン・シェルキが躍動する中、リヴァプールに10番の魔法は欠けているのか。リヴァプールのレジェンドが、1億1600万ポンドのフロリアン・ヴィルツの苦戦を受けて移籍に言及
ゴール数＆アシスト数：リヴァプールでのヴィルツの数字
ドイツ代表のその選手は、バイエル・レバークーゼンでブンデスリーガ優勝に貢献した実績を引っ提げ、2025年夏に高額移籍でイングランドのクラブへ渡った後、アンフィールドの新たな司令塔になると見られていた。
その選手は昨季にわずか7ゴール、7アシストを記録しただけで、2026-27シーズン序盤もアシストは1つにとどまっている。才能ある23歳には、より多くのものが期待されていたし、今なお期待されている。
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リバプールはサラーも退き、エキティケを負傷で失った
ヴィルツが苦戦し、マージーサイドでの長期的な将来に疑問の声が上がり始める中、リヴァプールはモハメド・サラーという象徴的な存在も失った。『エジプトの王』は、記憶に残る9年間で257ゴールを記録した末、フリーでクラブを去った。
創造性の火花は時に欠けており、ウーゴ・エキティケもアキレス腱の重傷からの回復途中だ。そのためリヴァプールは、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、マンチェスター・シティ、アーセナルといったライバルたちがいずれもピッチのファイナルサードで堅い守備をこじ開ける術を見いだすのを見守るしかなかった。
リヴァプールは新たに創造性のあるプレーメーカーを獲得する必要があるのか？
リヴァプールはトップ下の層が不足しているのではないかと問われた。フェルナンデスやパーマーらが数字を残していることを踏まえての質問に対し、IrishBetting.ieとの提携で取材に応じたリヴァプールのレジェンド、ホートンはGOALにこう語った。「もう1人いてもいいと思う。私は数週間前にもそう言ったが、トップ下が2人いた方がいいと思う。なぜなら、うちにはストライカーが2人いて、ウイングも4人いる。左右それぞれに2人ずつ、あるいはどう見るにせよ4人いる。そしてセンターミッドフィルダーも4人いる。ただ、トップ下が2人いるようには見えない。あのポジションには少し魔法のようなものが必要だと思う。
「1人のトップ下が機能していなければ、別の1人を投入できる。監督がどうするのかは興味深い。つまり、誰もがそういう選手を求めている。試合を変えられる存在になり得るからだ。
「リヴァプールには、シーズンが進むにつれて改善していくと思う部分がほかにもある。昨季はプレー幅が狭すぎたと思う。ウイングが中に絞り、MFもみんな互いに近い位置を取っていたので、スペースがなかった。一方で今季は、もう少し幅を使ってプレーしている。右にコーディ［ガクポ］を置くのか、右にヴィクトル［ムニョス］を置くのか、リオ［ングモハ］なのか、ブラッドリー［バルコラ］なのか。今はピッチをしっかり広く使うための選択肢がある。
「それによって中央のエリアがフロリアン・ヴィルツのために空くはずだ。ただ、フロリアンは今、その継続性を示さなければならない。より多くの出場時間が与えられると思うし、本人が最も好むポジションでプレーすることになるだろう。昨季のように時折左や右へ回されることはなく、中央の役割に入るべきだ。だから、毎試合その継続性を示せるかどうかは彼次第だ。
「高額な移籍金でリヴァプールに来た以上、いいプレーをしなければならない。結果を出せていなければ、ファンは君を見て、なぜなのか、その理由は何なのかと問うことになるからだ」
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2026-27シーズン無敗スタートのリバプールに、なお改善の余地あり
イングランドでの時間を通じて、ヴィルツには常に運が味方していたわけではない。際どい判定や他の選手による決定機逸が彼に不利に働いてきたが、チーム全体のためにより多くを示さなければならないのは明らかだ。
リヴァプールにはフェルナンデス／パーマーの役割を担う存在が必要だ。今季ここまで無敗を維持しているとはいえ、すでに在籍する選手たちが期待された高みに到達する兆しをほとんど見せなければ、再び移籍市場に踏み込まざるを得ないかもしれない。
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