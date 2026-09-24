リヴァプールはトップ下の層が不足しているのではないかと問われた。フェルナンデスやパーマーらが数字を残していることを踏まえての質問に対し、IrishBetting.ieとの提携で取材に応じたリヴァプールのレジェンド、ホートンはGOALにこう語った。「もう1人いてもいいと思う。私は数週間前にもそう言ったが、トップ下が2人いた方がいいと思う。なぜなら、うちにはストライカーが2人いて、ウイングも4人いる。左右それぞれに2人ずつ、あるいはどう見るにせよ4人いる。そしてセンターミッドフィルダーも4人いる。ただ、トップ下が2人いるようには見えない。あのポジションには少し魔法のようなものが必要だと思う。

「1人のトップ下が機能していなければ、別の1人を投入できる。監督がどうするのかは興味深い。つまり、誰もがそういう選手を求めている。試合を変えられる存在になり得るからだ。

「リヴァプールには、シーズンが進むにつれて改善していくと思う部分がほかにもある。昨季はプレー幅が狭すぎたと思う。ウイングが中に絞り、MFもみんな互いに近い位置を取っていたので、スペースがなかった。一方で今季は、もう少し幅を使ってプレーしている。右にコーディ［ガクポ］を置くのか、右にヴィクトル［ムニョス］を置くのか、リオ［ングモハ］なのか、ブラッドリー［バルコラ］なのか。今はピッチをしっかり広く使うための選択肢がある。

「それによって中央のエリアがフロリアン・ヴィルツのために空くはずだ。ただ、フロリアンは今、その継続性を示さなければならない。より多くの出場時間が与えられると思うし、本人が最も好むポジションでプレーすることになるだろう。昨季のように時折左や右へ回されることはなく、中央の役割に入るべきだ。だから、毎試合その継続性を示せるかどうかは彼次第だ。

「高額な移籍金でリヴァプールに来た以上、いいプレーをしなければならない。結果を出せていなければ、ファンは君を見て、なぜなのか、その理由は何なのかと問うことになるからだ」