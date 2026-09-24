イングランド代表の2人がそれほど高い評価に値するのか、そして今後数カ月で彼らに何が期待されるのかと問われた元チェルシーFWのコールは、LiveScore Betとの提携で取材に応じ、GOALに対してこう語った。「彼らの前線は強力だ。紙の上で1人ひとりを見ても、おそらくプレミアリーグでも屈指のものだろう。

「モーガンを見れば、彼は加入してきたし、たしか若い頃からチェルシーファンでもあったと思う。それに、仲のいいコール・パーマーと一緒にいて、2人は昔から互いを知り、共にプレーし、お互いのプレースタイルを理解して育ってきた。

「2人の間にある仲の良さや、やり取りの軽口も見て取れる。それはもちろんチーム全体にも波及して、みんなをより居心地よくさせるはずだ。

「しかもそれはピッチ外の話にすぎない。ピッチに入れば、2人とも相手を崩そうとし、何かを起こそうとし、ゴールを生み出し、自らも得点しようとしている。今季、何点取れるかという意味で、2人の間にはきっと競争心もあるはずだ。

「インタビューでも、2人がお互いに少し軽口を叩き合い、少し突っつき合っていたのを見ただろう。『なんであいつがマン・オブ・ザ・マッチなんだ？』と言っていた。たしかカップ戦の［リーズ戦］だったと思う。たしかロジャーズは4ゴールほどを演出して、コール・パーマーは2ゴール決めた。だから彼は『なんであいつなんだ！』とちょっと不満そうだった。そういう軽口こそ、ロッカールームで見たいものだ。それに、画面越しにそれが見られるのもいい。選手たちに個性があって、楽しんでいることが伝わるからね。

「ただ、失点を重ねているのは彼らのせいではない。彼らは自分たちの仕事をするしかない。そして、いつも結果を出せるわけではない。だが、彼らが結果を出せず、なおかつ失点していれば、彼らの仕事まで疑問視されることになる。とはいえ、本当に言うなら、すべてのゴールを彼らだけが決めるのが仕事というわけではない。守備が不安定なら、時には失点数を上回る得点を取らなければならない。それは彼らの仕事の一部ではあるが、責任のすべてではない。

「少しバランスが必要だ。できるだけ早くそこを改善できることを願っている。そうでなければ、今後のチームの雰囲気にも影響するかもしれない。だから修正が必要だ」