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コール・パーマー対モーガン・ロジャーズ：元チェルシーFWはスーパースター司令塔同士の「冗談の応酬」に利点を見いだし、チェルシーでのGoalを巡る「競争」は避けられないと見る
ゴール数＆アシスト数：2026-27シーズンのパーマー対ロジャーズ
その争いはすでに本格化しており、全公式戦で7試合を消化している。パーマーは、ワールドカップのメンバー落選を受けてトーマス・トゥヘルに再招集された後、最新のイングランド代表から離脱したが、ここまで4得点を記録し、さらに2アシストもマークしている。
一方、現時点ではイングランド代表に残っているロジャーズは、チームメートの4得点をお膳立てしている。自身も3度ネットを揺らしており、24歳のロジャーズが総合的な得点関与数ではわずかに上回っている。
自身の得点面での最高成績は14ゴールで、アストン・ヴィラでの2シーズンにわたってその数字を記録した。一方でパーマーは輝きを取り戻そうとしている。その輝きとは、ロンドン西部でのデビューシーズンに25得点を記録し、その過程でPFA年間最優秀若手選手賞を受賞した時のものだ。
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世界のサッカー界のどのコンビにも引けを取らない司令塔コンビ
守備の脆さを埋めるのに苦労しているだけに、チェルシーは今季、背番号10を背負うパーマーを含む2人のNo.10がそろって結果を出す必要がある。 ブラジル人FWジョアン・ペドロが最前線を担い、前線の選手たちが機能し続ける限り、貴重な勝ち点は安定して積み上げられるはずだ。さらに、国内カップ戦でも好結果を残すことが期待される。
パーマーとロジャーズは、ワールドフットボール界のどのコンビにも引けを取らないチャンスメークのペアとみなされている。バイエルン・ミュンヘンとパリ・サンジェルマンでプレーするミカエル・オリーズ、ルイス・ディアス、デジレ・ドゥエ、クヴィチャ・クワラツヘリアと並び称される存在だ。
パーマーとロジャーズの「競争」を制するのは誰だ？
イングランド代表の2人がそれほど高い評価に値するのか、そして今後数カ月で彼らに何が期待されるのかと問われた元チェルシーFWのコールは、LiveScore Betとの提携で取材に応じ、GOALに対してこう語った。「彼らの前線は強力だ。紙の上で1人ひとりを見ても、おそらくプレミアリーグでも屈指のものだろう。
「モーガンを見れば、彼は加入してきたし、たしか若い頃からチェルシーファンでもあったと思う。それに、仲のいいコール・パーマーと一緒にいて、2人は昔から互いを知り、共にプレーし、お互いのプレースタイルを理解して育ってきた。
「2人の間にある仲の良さや、やり取りの軽口も見て取れる。それはもちろんチーム全体にも波及して、みんなをより居心地よくさせるはずだ。
「しかもそれはピッチ外の話にすぎない。ピッチに入れば、2人とも相手を崩そうとし、何かを起こそうとし、ゴールを生み出し、自らも得点しようとしている。今季、何点取れるかという意味で、2人の間にはきっと競争心もあるはずだ。
「インタビューでも、2人がお互いに少し軽口を叩き合い、少し突っつき合っていたのを見ただろう。『なんであいつがマン・オブ・ザ・マッチなんだ？』と言っていた。たしかカップ戦の［リーズ戦］だったと思う。たしかロジャーズは4ゴールほどを演出して、コール・パーマーは2ゴール決めた。だから彼は『なんであいつなんだ！』とちょっと不満そうだった。そういう軽口こそ、ロッカールームで見たいものだ。それに、画面越しにそれが見られるのもいい。選手たちに個性があって、楽しんでいることが伝わるからね。
「ただ、失点を重ねているのは彼らのせいではない。彼らは自分たちの仕事をするしかない。そして、いつも結果を出せるわけではない。だが、彼らが結果を出せず、なおかつ失点していれば、彼らの仕事まで疑問視されることになる。とはいえ、本当に言うなら、すべてのゴールを彼らだけが決めるのが仕事というわけではない。守備が不安定なら、時には失点数を上回る得点を取らなければならない。それは彼らの仕事の一部ではあるが、責任のすべてではない。
「少しバランスが必要だ。できるだけ早くそこを改善できることを願っている。そうでなければ、今後のチームの雰囲気にも影響するかもしれない。だから修正が必要だ」
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チェルシーの2026-27シーズン日程：チェルシーは勝ち点を落とし続けている
チェルシーは直近のプレミアリーグ3試合で未勝利となっており、獲得した勝ち点はわずか1、7失点を喫している。次戦は10月10日、ホームでボーンマスと対戦する。
その一戦でも、シャビ・アロンソは再びロジャーズとパーマーのひらめきに期待することになる。2人の創造性あふれる存在の間にある「競争」は積極的に促されており、それが双方のベストを引き出す助けになるはずだ。
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