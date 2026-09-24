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コール・パーマーは「駆け引きをしない」。チェルシーのレジェンド、ジミー・フロイド・ハッセルバインクが、イングランド代表辞退を巡る「負傷」への疑問に反論した。
2026年ワールドカップ欠場後、パーマーが再招集へ
パーマーはこの夏、イングランド代表が北米での世界制覇に向けたプランを練る中、失望を味わった一人だった。クラブレベルでの不調もあり、才能あふれる24歳はトレント・アレクサンダー＝アーノルド、フィル・フォーデン、モーガン・ギブス＝ホワイトらとともに、遠くから見守る立場に置かれていた。
だが、今季のスタートで輝きを取り戻している。親しい友人であり代表の同僚でもあるモーガン・ロジャーズと並び立ち、公式戦7試合で4ゴール2アシストを記録した。
その活躍は再びトゥヘルの目を引くには十分だったが、A代表での14キャップに上積みすることはない。というのも、パーマーはスペイン、チェコ、クロアチア戦に向けて発表された当初の27人メンバーから外れた5選手のうちの1人だからだ。
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パーマーのコンディションに関してリスクは冒さない方針だ
パーマーは昨季、コンディション面の問題によって本来の力を発揮できない時期があり、慎重に扱う必要がある。ウェストロンドンの所属クラブもまた、チームの象徴的な背番号10に不必要なリスクが及ぶことを決して望んでいない。
2026-27シーズン最初の中断期間は、トゥヘルではなくシャビ・アロンソの注意深い管理の下で調整に充てることになる。パーマーにその休養が必要だったのか、そして数週間前に自身を戦力外と見なした指揮官に対し、今度は自らが拒絶を突きつけているのではないかという 疑問の声も一部で上がっている。
パーマーは負傷しているのか、それともトゥヘルを翻弄しているのか。
そうした類いの「駆け引き」が行われているのかと問われた元チェルシーFWハッセルバインク氏は、MrQの提供で取材に応じ、GOALにこう語った。「彼は駆け引きをするようなタイプの人間ではないと思う。
「あの若者はサッカーをしたがっている。頭の中はサッカーのことでいっぱいだ。そして忘れてはならないのは、彼はここ数年で多くの試合に出ていたということだ。だからこそ昨季は負傷した。そして今はどんな小さなケガであっても、しっかり自分の体をケアして、良いシーズンを送れるようにしたいと思っているのだろう。
「だから、そうだね、彼は負傷していると私は思う。何かを抱えている。そして忘れてはならないのは、イングランド代表にいる時には正しい印象を与え、最高の自分でありたいとも思っているということだ。もし負傷していれば、誰の期待にも応えられないからね。」
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ギブス＝ホワイト、イングランド入りへアピールのチャンスを得る
パーマーのイングランド代表での居場所は、ノッティンガム・フォレストのプレーメーカー、ギブス＝ホワイトに 譲られた。ギブス＝ホワイトはイングランド代表に合流し、不意に巡ってきたこの機会を生かしてアピールし、自らの価値を証明するため、家族旅行を切り上げた。
トゥヘルは 継続性と安定性を重視しているだけに、スタンフォード・ブリッジで活躍するスター選手が11月に再び構想へ戻ってくるかどうかは、現時点では分からない。再びメンバー入りを強く主張するのは、パーマー次第である。
クラブレベルでのパフォーマンスが十分であれば、無視することは不可能になるだろう。彼は2024年のイングランド男子年間最優秀選手に選ばれており、 万全のコンディションで本来の力を発揮できれば、代表で果たすべき役割があるのは明らかだ。
とはいえ、イングランド代表は現在、創造性あふれる選手層に恵まれている。最新のネーションズリーグを通じて、さらにユーロ2028予選へ向けてレギュラー定着を目指す者にとっては、トゥヘルが見守る中で、トレーニングや試合のさまざまな場面で出場時間を得ることが不可欠となる。
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