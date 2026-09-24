パーマーはこの夏、イングランド代表が北米での世界制覇に向けたプランを練る中、失望を味わった一人だった。クラブレベルでの不調もあり、才能あふれる24歳はトレント・アレクサンダー＝アーノルド、フィル・フォーデン、モーガン・ギブス＝ホワイトらとともに、遠くから見守る立場に置かれていた。

だが、今季のスタートで輝きを取り戻している。親しい友人であり代表の同僚でもあるモーガン・ロジャーズと並び立ち、公式戦7試合で4ゴール2アシストを記録した。

その活躍は再びトゥヘルの目を引くには十分だったが、A代表での14キャップに上積みすることはない。というのも、パーマーはスペイン、チェコ、クロアチア戦に向けて発表された当初の27人メンバーから外れた5選手のうちの1人だからだ。