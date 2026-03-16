コール・パーマーはマンチェスター・ユナイテッドへの移籍に「非常に心惹かれる」だろうが、イングランド代表のレジェンドは、このチェルシーのFWがスタメンにすら入れないだろうと指摘している

Ozoonの独占インタビューに応じたワドルは、同選手のロンドンでの現状や、オールド・トラッフォードの魅力が彼の心を揺さぶる可能性について、自身の見解を語った。

「パーマーは間違いなく才能のある選手だし、僕は彼の大ファンだ。チェルシーに移籍して以来、調子の波があり、安定感に欠けていることは承知している。ピッチ外の問題なのか、ロンドンでの生活に不満があるのかは分からない。答えられるのは彼だけだ。 チェルシーは選手層が厚いため、彼は休んだり、出場したり、また休んだり、途中出場したりしている。他の選手同様、彼も毎試合出場したいと思っているだろう。もし彼がマンチェスター出身で、噂通りユナイテッドのファンなら、間違いなく強く誘惑されるはずだ」とワドルは説明した。

パーマーの実力は疑いようがないものの、ワドルは彼が北西部へ戻った場合のポジション争いについて懸念を示している。ブルーノ・フェルナンデス、ブライアン・ムベウモ、マテウス・クーニャといった選手たちが攻撃的ポジションでプレーしている中、元イングランド代表のウインガーは、パーマーが現在のレギュラーたちを抑えて自動的にスタメン入りできるとは確信していない。

彼はこう付け加えた。「とはいえ、マテウス・クーニャやブルーノ・フェルナンデスがいる以上、創造性豊かな選手を起用できる数には限りがある。彼がチームに定着できるか？ 他のチームなら『イエス』と答えるだろうが、フェルナンデスとクーニャは現在絶好調だ。 確かにクニャはより前線や左サイド、あるいは右サイドでもプレーできるが、彼はフィールドを縦横無尽に動き回るのが好きだ。では、パーマーをどこに配置するだろうか？ だが、先ほども言ったように、ユナイテッドは戦力を整理しなければならない。おそらく手放そうとするベテラン選手が数名いるだろう。」