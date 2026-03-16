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コール・パーマーはマンチェスター・ユナイテッドへの移籍に「非常に心惹かれる」だろうが、イングランド代表のレジェンドは、このチェルシーのFWがスタメンにすら入れないだろうと指摘している
ワドルがマンチェスター・ユナイテッドの引き分けについて見解を述べる
トッテナムとニューカッスルのレジェンドであるワドルは、特に彼が同クラブのサポーターだったという報道を踏まえると、パーマーがオールド・トラッフォードへの移籍を断るのは難しいだろうと考えている。同選手の将来について語ったワドルは、マンチェスターというルーツの地に戻るという魅力が、今夏の決断において重要な役割を果たす可能性があると指摘した。
- AFP
パーマーはマンチェスター・ユナイテッドからのオファーに「非常に心を動かされる」だろう
Ozoonの独占インタビューに応じたワドルは、同選手のロンドンでの現状や、オールド・トラッフォードの魅力が彼の心を揺さぶる可能性について、自身の見解を語った。
「パーマーは間違いなく才能のある選手だし、僕は彼の大ファンだ。チェルシーに移籍して以来、調子の波があり、安定感に欠けていることは承知している。ピッチ外の問題なのか、ロンドンでの生活に不満があるのかは分からない。答えられるのは彼だけだ。 チェルシーは選手層が厚いため、彼は休んだり、出場したり、また休んだり、途中出場したりしている。他の選手同様、彼も毎試合出場したいと思っているだろう。もし彼がマンチェスター出身で、噂通りユナイテッドのファンなら、間違いなく強く誘惑されるはずだ」とワドルは説明した。
パーマーの実力は疑いようがないものの、ワドルは彼が北西部へ戻った場合のポジション争いについて懸念を示している。ブルーノ・フェルナンデス、ブライアン・ムベウモ、マテウス・クーニャといった選手たちが攻撃的ポジションでプレーしている中、元イングランド代表のウインガーは、パーマーが現在のレギュラーたちを抑えて自動的にスタメン入りできるとは確信していない。
彼はこう付け加えた。「とはいえ、マテウス・クーニャやブルーノ・フェルナンデスがいる以上、創造性豊かな選手を起用できる数には限りがある。彼がチームに定着できるか？ 他のチームなら『イエス』と答えるだろうが、フェルナンデスとクーニャは現在絶好調だ。 確かにクニャはより前線や左サイド、あるいは右サイドでもプレーできるが、彼はフィールドを縦横無尽に動き回るのが好きだ。では、パーマーをどこに配置するだろうか？ だが、先ほども言ったように、ユナイテッドは戦力を整理しなければならない。おそらく手放そうとするベテラン選手が数名いるだろう。」
ブリッジがパーマーに移籍を思いとどまるよう警告した
この憶測について意見を述べている元プロ選手はワドルだけではない。元イングランド代表、マンチェスター・シティ、チェルシーの左サイドバック、ウェイン・ブリッジは、レッドデビルズ（マンチェスター・ユナイテッド）が明らかにパルマーを大歓迎するだろう一方で、この移籍はブルーズ（チェルシー）にとっては大惨事になると考えている。
10betのインタビューに応じたブリッジは、この若きアタッカーに対し率直な警告を発した。彼は次のように語った。「コール・パーマーにとっては理にかなっているかもしれない。彼はマンチェスター・ユナイテッドのファンだからね。でも個人的には彼を知らないから、彼が何を考えているかは分からない。
「マンチェスター・ユナイテッドにとっては理にかなっているかもしれない――どのクラブもコール・パーマーを獲得したいと思っているだろう――だが、チェルシーにとっては理にかなっていない。元チェルシーの選手として、彼が移籍したら本当にがっかりするだろう。 彼に一言言いたい。『おい、メイソン・マウントに何が起きたか覚えてるか？ 頼むから、どこにも行くなよ』と。彼はチェルシーの中心選手だ。チェルシーはコール・パーマーを中心にチームを構築したいと考えているんだ。」
- Getty Images Sport
過去最高額
2024年のPFA年間最優秀若手選手賞受賞者獲得に向けた動きは、決して安価なものではならないだろう。 パーマーの契約は2033年まで残っているため、チェルシーは交渉において優位な立場にあり、売却を検討するだけでも莫大な金額を要求するだろう。専門家らの見解によれば、チェルシーが最も影響力のある攻撃的選手を手放すには、英国の移籍金記録を更新する1億5000万ポンド以上の巨額が必要になるとされており、マンチェスター・ユナイテッドがターゲットを獲得するには、莫大な資金を投じなければならないとの見方が示されている。
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