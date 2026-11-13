パーマーがトゥヘル監督の下で再びイングランド代表としてプレーするかと問われた元イングランド代表FWのベントは、MrQオンラインカジノとの提携による取材で、GOALにこう語った。「まず何より、彼のパフォーマンスが良くならなければならない。それが基本だと思う。

「それに、トゥヘルとイングランド代表チームに対する献身も示さなければならない。コール・パーマーは素晴らしい才能の持ち主だ。本当に優れた選手だ。調子が良いときは、イングランドが擁する最高の選手の一人だ。それは間違いない。ただ残念ながら、代表への招集や最近のパフォーマンスが安定していない以上、どの代表招集に応じ、どれには応じないかを選り好みできる立場ではない。

「常に代表にいるハリー・ケインやジョーダン・ピックフォード、デクラン・ライスとは違う。ジュード・ベリンガムもそうだ。彼らは献身を示し、代表活動に何度も参加して良いプレーをしている。軽いけがを抱えていても参加し、トゥヘルの下でプレーしようとしている。

「参加したり離れたりを繰り返し、そのうえここでは出場負荷を管理したいというのでは、そうした献身は示せない。トーマス・トゥヘルは、それを見過ごすような監督ではない。認めないだろう。

「彼がその献身を示し、代表招集のたびに参加するようになるまでは、あのポジションには創造性のある優れた選手が大勢いるのだから、コール・パーマーは選ばれないと思う。

「モーガン・ロジャーズはトップ下でプレーできるし、エゼもできる。ジュード・ベリンガムは、イングランドにいる最高のトップ下だ。現時点でパーマーがその3人からポジションを奪うことはないだろう。彼らは献身を示し、代表で実績を残しているからだ」