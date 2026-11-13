コール・パーマーはトーマス・トゥヘル監督の下で再びイングランド代表としてプレーするのか？ダレン・ベントがチェルシーの司令塔を巡る「献身性」とジュード・ベリンガムの問題を解説
パーマー、2026年ワールドカップの代表メンバーから外れる
秋のUEFAネーションズリーグ第1節に向けて代表復帰を果たした。それに先立ち、2026年ワールドカップのメンバーからは外されていた。トゥヘル監督は、プレミアリーグの昨季を通じて国内での調子を落としていたパーマーを北米行きのメンバーに選ばなかった。
2026-27シーズンに好スタートを切り、スタンフォード・ブリッジでは親友のモーガン・ロジャーズが傍らにいる中、パーマーには白紙の状態から再出発する機会が与えられた。軽い負傷が代表からの離脱につながったとされるが、コンディションへの懸念がその判断の理由のすべてだったとは、誰もが納得していたわけではない。
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パーマー、ベリンガムやロジャーズらと競争
パーマーとトゥヘルの関係を巡る議論が白熱する中、クロアチア、スペインとの対戦を前に、創造性をもたらす別の選手たちが選ばれた。イングランド代表の監督は、自ら下した重要な決断についてこう語った。「重要なのは、いつも代表合宿にいる選手、辞退しない選手だ。言葉だけでなく行動で示し、合宿に来て、それが大切だという姿勢を見せ、質を発揮する選手だ。我々は常にそうした選手を評価する」
これはチェルシーの中心的FWに対し、代表に参加する時を自分で選ぶことはできないと念を押したものとも受け取れる。ベントも、特に現在のイングランド代表にはトップ下の人材が豊富なだけに、そうなっていると認める。レアル・マドリーの「銀河系スター」ベリンガム、チェルシーのスターであるロジャーズ、ノッティンガム・フォレストの主将モーガン・ギブス＝ホワイト、アーセナルでタイトルを獲得したエベレチ・エゼ、フラムの若き逸材ジョシュ・キング、マンチェスター・シティの主力フィル・フォーデンが、いずれも同様の攻撃的なポジションを争っている。
パーマーはトゥヘル監督の下で再招集を勝ち取るのに苦戦するのか？
パーマーがトゥヘル監督の下で再びイングランド代表としてプレーするかと問われた元イングランド代表FWのベントは、MrQオンラインカジノとの提携による取材で、GOALにこう語った。「まず何より、彼のパフォーマンスが良くならなければならない。それが基本だと思う。
「それに、トゥヘルとイングランド代表チームに対する献身も示さなければならない。コール・パーマーは素晴らしい才能の持ち主だ。本当に優れた選手だ。調子が良いときは、イングランドが擁する最高の選手の一人だ。それは間違いない。ただ残念ながら、代表への招集や最近のパフォーマンスが安定していない以上、どの代表招集に応じ、どれには応じないかを選り好みできる立場ではない。
「常に代表にいるハリー・ケインやジョーダン・ピックフォード、デクラン・ライスとは違う。ジュード・ベリンガムもそうだ。彼らは献身を示し、代表活動に何度も参加して良いプレーをしている。軽いけがを抱えていても参加し、トゥヘルの下でプレーしようとしている。
「参加したり離れたりを繰り返し、そのうえここでは出場負荷を管理したいというのでは、そうした献身は示せない。トーマス・トゥヘルは、それを見過ごすような監督ではない。認めないだろう。
「彼がその献身を示し、代表招集のたびに参加するようになるまでは、あのポジションには創造性のある優れた選手が大勢いるのだから、コール・パーマーは選ばれないと思う。
「モーガン・ロジャーズはトップ下でプレーできるし、エゼもできる。ジュード・ベリンガムは、イングランドにいる最高のトップ下だ。現時点でパーマーがその3人からポジションを奪うことはないだろう。彼らは献身を示し、代表で実績を残しているからだ」
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チェルシーの背番号10、イングランド代表での出場数は？
ポジション争いが激しい中でも、パーマーは自らを選出候補から外せない存在にできる。プレミアリーグで毎週のように目覚ましい活躍を見せ、チェルシーのためにゴールやアシストを重ねるなら、実力に基づいて選ばれるべきだ。
ただし、パーマーはトゥヘルとの関係を修復する必要がある。ドイツ人指揮官は満足させるのが難しいことで知られ、自身の構想やプロジェクトに全面的に尽くす者に強い信頼を寄せる。そのため、2024年にイングランド男子年間最優秀選手に選ばれたパーマーが、代表通算14キャップをさらに伸ばす機会を得るまでには、しばらく時間がかかるかもしれない。
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