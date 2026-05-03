コール・パーマーはチェルシーで結果を出さないと、調子の良いノッティンガム・フォレストのモーガン・ギブス＝ホワイトにワールドカップの座を奪われる。

スタンフォード・ブリッジで対決するパーマーとギブス＝ホワイト。前者は怪我で本領を発揮できていないが、後者は絶好調でフォレストの残留をゴールで支えている。
今夏北米へ行くイングランド代表の座を争うギブス＝ホワイトは、いまだ伏兵扱いながら、その活躍は無視できない。代表発表が迫る中、パーマーは彼に冷や汗をさせられる一人となるだろう。
10番の座を争う2人のパフォーマンスは、イングランド代表監督の判断を左右するだろう。
スタンフォード・ブリッジで対決するパーマーとギブス＝ホワイト。前者は怪我で本領を発揮できていないが、後者は絶好調でフォレストの残留をゴールで支えている。
今夏北米へ行くイングランド代表の座を争うギブス＝ホワイトは、いまだ伏兵扱いながら、その活躍は無視できない。代表発表が迫る中、パーマーは彼に冷や汗をさせられる一人となるだろう。
10番の座を争う2人のパフォーマンスは、イングランド代表監督の判断を左右するだろう。
今シーズンのパーマーは苦戦している。慢性的な鼠径部痛「パブアルジア」が主な原因だ。この怪我で爆発的な動きやリズムが失われ、シュートの精度も落ちた。チェルシーのエースは、かつての輝きをほとんど見せられていない。 加入1〜2年目で彼をスターにしたような試合を左右するインパクトが少なく、存在感を失う場面が多い。
シーズン前半はエンツォ・マレスカ前監督が彼を過剰に起用し、本来必要な休養を与えなかった。これは彼がチームにとっていかに重要かを示しているが、結果としてチーム全体のパフォーマンスも低下。現在はヨーロッパリーグ出場権を争う展開が続く。
2月のウルブズ戦でハットトリックを達成した際には復調かと思われたが、その後チームはリアム・ローゼニオールの解任につながる不振に陥り、彼も自信を失った。 それでも彼は長期離脱しながらも2桁得点をマーク。プレミアリーグでは17試合1606分出場し9得点（5点がPK）を挙げている。
冬に足の指を骨折したパーマーは、春になってようやくピークに近い状態に戻った。「調子はいいし、転機を迎えた気がする」と4月上旬に語った。「シュートも打てるし、何でもできる。勢いに乗って結果を出すだけだ」。
しかしその直後、ハムストリングの負傷で再離脱。ブライトン戦を欠場し、チームは3-0で敗れてローゼニオール監督は解任された。大舞台で結果を残してきた彼も、先週末のFAカップ準決勝リーズ戦ではベンチスタートで20分間の出場にとどまった。
23歳の彼は2025-26シーズン序盤から体調不良に苦しみ、代表発表が迫る中も完全な回復を見込めていない。現時点では代表入りが確実とは言い難い。
3月の代表戦でイングランド代表監督からコンディションを警告されたパーマーにとって、これ以上の不運なタイミングはなかっただろう。ドイツ人監督が1年前に就任して以来、彼は代表でほとんど出場機会を得ていない。
ユーロ2024決勝で決めた代表キャリアを左右するはずだったゴール後、度重なる負傷で出場はわずか5試合。3月以前のトゥヘル体制下では、アンドラ戦の65分間だけだった。 この鼠径部痛で今シーズン前半の代表合宿を3度欠席し、W杯サイクルで6試合を逃した。
その間、モーガン・ロジャースが好印象を残し、アストン・ヴィラのこのプレイメーカーは、負傷がちなレアル・マドリードのジュード・ベリンガムを先発から押し出す可能性さえあると指摘されている。
「正直、彼は実力を示さなければならない。彼がいるよりいないときの成績の方が良いので、プレッシャーは大きい」とトゥヘル監督は前回代表戦で語った。「彼は厳しいシーズンを送っただけでなく、代表でも苦戦していた。招集されたのは1度だけで、そのときも我々はメンバーを変えなかった。つまり、彼のベストポジションである『10番』の座は競争が激しい」
パーマーにとってのもう一つの問題は、月曜祝日に行われるフォレスト戦で、相手チームの10番が絶好調で、北米行きの切符を虎視眈々と狙っていることだ。
W杯が迫る今、絶好のタイミングで調子を上げ、10番を付ける数名のライバルに大きな圧力をかけている。
今季10得点を挙げ、プレミアリーグ得点王（同率）に立つフォレストのエースは、ヴィトール・ペレイラ監督の下で自由な攻撃的役割を全うし、「ガリバルディ」の残留争いに大きく貢献している。7得点は3月以降にマークし、ヨーロッパリーグ準々決勝ポルト戦でも決勝点を奪った。
4月のバーンリー戦ではハットトリックを達成し、直近のサンダーランド戦でも1ゴール1アシストを記録した。
ペレイラ監督は「彼は試合の流れを理解し、闘志もある」と語る。「チームが苦戦すると多くの選手はボールを避けようとするが、モーガンは違う。ボールを求め、責任を負い、得点もアシストもしたいのだ」。
この活躍は、かつてトゥヘル監督に見過ごされたことへの明確な反論だ。シティ・グラウンドでの活躍により、ワールドカップ代表への返り咲きは確実視されている。
数カ月前の招集外し以前、ギブス＝ホワイトはトゥヘル監督に3度招集されたが、先発はなく、4試合で計65分出場しただけだ。最後の代表招集は2025年10月で、11月の合宿も招集外だった。
昨夏には、トゥヘル監督とスタッフがこの26歳に完全に満足していないとの報道もあった。判断の背景には、彼の気性、ボールキープ力、そして米国での酷暑への適応力への疑問があるという。
試合がうまくいかないときに苛立ち、ボールロストが多く、高温下でのトラックバックにも不安があるという。
ギブス＝ホワイトは年明け以降の好調でこれらの懸念を払拭できたと信じたいところだ。しかしBBCによると、フォレストのスターにチャンスが回るにはいまだ「特別な出来事」か複数の負傷者が必要との見込みだ。
10番を付ける他の選手が不調なら、それはギブス＝ホワイトに好都合だ。好調を維持している彼にとって当然の流れだろう。パルマーはシーズン終盤にパフォーマンスを上げて、スケープゴートにならないよう注意が必要だ。
ワールドカップが迫る中、トゥヘル監督はチームの中心となる選手から最大限のパフォーマンスを引き出すため、このチェルシーのエースとの信頼関係を強化しようとしてきた。イングランド代表の練習では、パマーと会話したり抱きしめたりする姿がたびたび目撃されている。
3月、その理由を問われたイングランド代表監督はこう語った。「私が彼を抱きしめるのは、彼が笑顔だからだ。そうでなければ抱きしめない。彼は元気でオープンであり、コミュニケーションも取れており、その質の高さを示している。彼は非常に積極的に関わっており、チームの一員としてパフォーマンスを発揮し、チーム内でのつながりを築く上で、これらは非常に重要なステップだ。」
この発言は、パルマーのコンディションに関わらず代表入りがほぼ確定していることを示唆する。トゥヘルは以前、この23歳が持つ並外れた才能を認識していると明かしていた。
「彼がコンディションを整え、リズムと流れをつかめば、クラブでも代表でも試合を左右できる。我々はそれを知っている」と語った。
それでもパルマーのW杯代表入りには疑問が残る。月曜の試合でギブス＝ホワイトを上回る活躍をすれば、その価値を証明できる。だが夏には両選手ともトゥヘルのプランに入る可能性が高い。
クラブで調子を落とすフィル・フォーデンは代表落ちの危機にある。ギブス＝ホワイトの懸念が解消すれば、左ハーフスペースで輝く彼は理想的な10番の代役となる。
北米開催のイングランド代表10番争いは、シーズン終盤、パマー、ギブス＝ホワイト、エゼ、ベリンガム、ロジャースがドイツ人監督に最後のアピールを行い、注目度が高まっている。
代表入りを確実にするため、チェルシーの選手には本来の調子を取り戻す必要がある。