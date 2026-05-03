コール・パーマーはチェルシーで結果を出さないと、調子の良いノッティンガム・フォレストのモーガン・ギブス＝ホワイトにワールドカップの座を奪われる。

3月の代表戦でイングランド代表監督からコンディションを警告されたパーマーにとって、これ以上の不運なタイミングはなかっただろう。ドイツ人監督が1年前に就任して以来、彼は代表でほとんど出場機会を得ていない。

ユーロ2024決勝で決めた代表キャリアを左右するはずだったゴール後、度重なる負傷で出場はわずか5試合。3月以前のトゥヘル体制下では、アンドラ戦の65分間だけだった。 この鼠径部痛で今シーズン前半の代表合宿を3度欠席し、W杯サイクルで6試合を逃した。

その間、モーガン・ロジャースが好印象を残し、アストン・ヴィラのこのプレイメーカーは、負傷がちなレアル・マドリードのジュード・ベリンガムを先発から押し出す可能性さえあると指摘されている。

「正直、彼は実力を示さなければならない。彼がいるよりいないときの成績の方が良いので、プレッシャーは大きい」とトゥヘル監督は前回代表戦で語った。「彼は厳しいシーズンを送っただけでなく、代表でも苦戦していた。招集されたのは1度だけで、そのときも我々はメンバーを変えなかった。つまり、彼のベストポジションである『10番』の座は競争が激しい」