そうした地位を確立できるかと問われた元チェルシーMFポジェは、カジノサイト情報の定番サイト、Gambling.comとの提携で取材に応じ、GOALにこう語った。「契約があるから、彼には時間が与えられるだろう」

「私にはどう見えるかって？ 彼は幸せそうに見える。物静かで、あまり感情を表に出すタイプではないけれどね。先日彼を見たが、たとえ本来の役割を果たしていなくても、彼に何ができるかは分かるだろう。ボールを持つと、周りの選手もスタジアムも沸き立つ」

「私には彼が幸せそうに見える。それはコール・パーマーのような選手にとって、とても重要なことだ。それに、彼には助けがある。『すべては君次第だ。点を取らなければならないし、結果を出し、ピッチのあらゆる場所で助けに行かなければならない』という状況ではない。他の選手たち、特に前線の3人がとてもよくやっているからね。それも重要なことだ」

「その先に必要なのは時間だ。何年も何年も結果を出し続けることだ。ハリー・ケインが最初の年に20得点ほど挙げたときのことを、私はずっと覚えている。誰もが『ああ、たまたまの1シーズンかもしれない』と言っていた。だが、そうではなかった。多くの人が大きな間違いを犯したんだ。今回も同じだよ」

「2年前、彼はリーグで群を抜いて最高の選手だった。そして昨年は、チームの状況もあって難しいシーズンになった。今は幸せそうだ。だから、間違いなくまた素晴らしい1年になるだろう」