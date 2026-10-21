Getty/GOAL
翻訳者：
コール・パーマーはジャンフランコ・ゾラやエデン・アザールの域に達するか？ ガス・ポジェが、チェルシーの「幸せな」司令塔が再び正しい軌道に乗った理由を解説
- Getty
パーマーはチェルシーで印象的な初シーズンを過ごした。
一時は、幼少期からマンチェスター・ユナイテッドのファンであるマンチェスター・シティのアカデミー出身選手が北西部の故郷へ戻る可能性が取り沙汰され、オールド・トラッフォードでは同選手を迎える準備が進んでいるともいわれた。
しかし、チェルシーにはチームの中心選手を手放すつもりなどなかった。つかみどころのないこのイングランド代表選手は、加入初年度に25ゴールを挙げ、PFA年間最優秀若手選手賞に輝いた。
その後はカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップでの優勝を味わったが、昨季はコンディションの問題により34試合出場、11ゴールにとどまった。時折、本調子ではないようにも見えた。
イングランド代表選手の傍らには今、ロジャーズがいる
一方、親しい友人のモーガン・ロジャーズはチェルシーに2026年夏の移籍市場で記録的な1億1700万ポンド（1億5700万ドル）で獲得され、卓越した2人のプレーメーカーはプレミアリーグで最も恐れられる攻撃陣の一翼を担うとみられている。
パーマーは今季4得点、3アシストを記録している。9月には、ワールドカップに向けた招集を見送られた後にイングランド代表に再招集されたが、24歳のパーマーはその招集を辞退した。
チェルシーは背番号10のパーマーがクラブに全力を注ぐことを喜んでおり、現時点で移籍は検討されていない。また、チェルシーはゾラ、アザール、アリエン・ロッベンに並ぶ選手を擁していると確信している。好調時のパーマーは、ほぼ止められない存在だ。
- Getty
パーマーはチェルシーでゾラやアザールの域に達するか？
そうした地位を確立できるかと問われた元チェルシーMFポジェは、カジノサイト情報の定番サイト、Gambling.comとの提携で取材に応じ、GOALにこう語った。「契約があるから、彼には時間が与えられるだろう」
「私にはどう見えるかって？ 彼は幸せそうに見える。物静かで、あまり感情を表に出すタイプではないけれどね。先日彼を見たが、たとえ本来の役割を果たしていなくても、彼に何ができるかは分かるだろう。ボールを持つと、周りの選手もスタジアムも沸き立つ」
「私には彼が幸せそうに見える。それはコール・パーマーのような選手にとって、とても重要なことだ。それに、彼には助けがある。『すべては君次第だ。点を取らなければならないし、結果を出し、ピッチのあらゆる場所で助けに行かなければならない』という状況ではない。他の選手たち、特に前線の3人がとてもよくやっているからね。それも重要なことだ」
「その先に必要なのは時間だ。何年も何年も結果を出し続けることだ。ハリー・ケインが最初の年に20得点ほど挙げたときのことを、私はずっと覚えている。誰もが『ああ、たまたまの1シーズンかもしれない』と言っていた。だが、そうではなかった。多くの人が大きな間違いを犯したんだ。今回も同じだよ」
「2年前、彼はリーグで群を抜いて最高の選手だった。そして昨年は、チームの状況もあって難しいシーズンになった。今は幸せそうだ。だから、間違いなくまた素晴らしい1年になるだろう」
生まれながらの勝者は完璧なメンタリティーを備えている
ポジェは、苦しい状況でも決して隠れようとしないパーマーが、一流選手の真髄を体現していることについて、こう付け加えた。「間違いなくそうだし、彼は実際にそうしている。
「その理由も分かるかい？ 彼がプレーしているポジションにある。チェルシーの布陣を紙に書けば、彼は右サイドでプレーすると言うだろう。でも、そこには［ペドロ・］ネトもいる。だから、ずっと右にいるわけにはいかない。そうすると、2人が同じ場所でプレーすることになるからね。
「彼にはピッチの右側で多少の自由がある。チームのプレー次第では、下がって後方でボールを受けることもある。後方というより、［モイセス・］カイセドの隣まで下がり、そこから試合を組み立て始めるんだ。
「彼がボールを持ったときのことだ。みんなが気付いているかは分からないけど、彼がボールを運び始めると、相手のDFやMFは飛び込もうとはしなくなる。抜かれてしまえば厄介なことになると分かっているからね。
「彼にはあの存在感と能力があり、ポジションも、相手からの敬意もある。それが、今の彼らしいプレーをするための大きな自信につながっている」
- Getty/GOAL
パーマーがチェルシーとの契約を2034年まで延長
パーマーは先ごろ、チェルシーとの契約を12カ月延長することで合意した。新たな契約では、2034年までスタンフォード・ブリッジにとどまることが想定されている。契約が履行されれば、イングランドの首都での在籍期間は10年を超えることになる。
現時点で移籍を考える理由はない。一般的には、さらなる主要タイトルを狙えると考えられており、その傍らにはロジャーズやジョアン・ペドロらがいる。アロンソ率いるチームは現在、プレミアリーグで4位につけ、カラバオカップでも4回戦に進出している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。