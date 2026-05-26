コール・パーマーの移籍金はいくらになるのか？ マンチェスター・ユナイテッドは、チェルシーとの交渉開始時に必要な見積もり額を提示された。

この財政的謎は、必然的にパーマーに関する疑問につながる。2023年にマンチェスター・シティから加入した攻撃的選手は、卓越した活躍を見せている。クラブ131試合で54ゴール32アシストを記録し、2025年の拡大版FIFAクラブワールドカップ優勝に貢献した。 今季は34試合11得点とやや不調だが、チームでの存在感は揺るぎない。契約は2033年まであり、チェルシーが去就を掌握している。『ザ・サン』は移籍金を「8000万ポンド（1億800万ドル）が交渉の出発点」と報じた。