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コール・パーマーの移籍金はいくらになるのか？ マンチェスター・ユナイテッドは、チェルシーとの交渉開始時に必要な見積もり額を提示された。
スタンフォード・ブリッジの財政事情
英紙『ザ・サン』によると、チェルシーは今夏、選手売却のジレンマに直面している。財政均衡とアロンソ監督が狙う最大3人の補強資金を確保するため、主力放出は避けられないとの見方が強い。首脳陣は否定するものの、欧州カップ戦出場を逃したことで収益確保の必要性は高まっている。 今季は最終節サンダーランド戦で2-1敗退、勝ち点52の10位に終わり、複数主力の退団が避けられない状況だ。新オーナーは過去数年の巨費を回収しようとしている。
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ブルーズが被る可能性がある犠牲
帳簿上、エンツォ・フェルナンデスは高価なため、移籍金は1億ポンド（1億3400万ドル）以上が必要だ。 そこでクラブ首脳は他の選手に注目する公算が大きい。マルク・ククレジャの帳簿価格は約2000万ポンド（2700万ドル）で、アトレティコ・マドリードから4500万ポンド（6100万ドル）のオファーがあれば十分な利益となる。 また、ジョアン・ペドロの帳簿価格は5,250万ポンド（7,100万ドル）で、バルセロナから1億ポンド超のオファーがあれば首脳陣の関心を引くだろう。その結果、モイセス・カイセドだけが不可欠な資産として残る見込みだ。
パーマーにとっての途方もない代償
この財政的謎は、必然的にパーマーに関する疑問につながる。2023年にマンチェスター・シティから加入した攻撃的選手は、卓越した活躍を見せている。クラブ131試合で54ゴール32アシストを記録し、2025年の拡大版FIFAクラブワールドカップ優勝に貢献した。 今季は34試合11得点とやや不調だが、チームでの存在感は揺るぎない。契約は2033年まであり、チェルシーが去就を掌握している。『ザ・サン』は移籍金を「8000万ポンド（1億800万ドル）が交渉の出発点」と報じた。
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アロンソ監督と首脳陣は、プレシーズンまでに新戦力を補うため、放出選手を早急に決めなければならない。マンチェスター・ユナイテッドなど欧州強豪がパーマーに正式オファーを出せば、チェルシーの意志が試される。今後数週間で、チェルシーが評価額にこだわるか、財政現実を受け入れるかが決まる。