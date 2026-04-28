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コール・パーマーのマンチェスター・ユナイテッド移籍は実現するか？チェルシーは移籍の行方を左右する要因を伝えられた。元ブルーズのスター、ジョー・コールが「最高レベルの」事実を認めた。
チャンピオンズリーグ出場権を逃すと、チェルシーは大きな代償を払うかもしれない。
これはチェルシーに大きな影響を与える可能性がある。西ロンドンではすでに移籍の噂が囁かれている。クラブをFAカップ決勝に導いたエンツォ・フェルナンデスは、将来マドリードを拠点にしたいと公言している。
また、23歳のパーマーも首都を離れ、北西部の故郷へ戻る準備をしているという。
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パーマーはマンチェスターへの復帰を果たせるか？
ユナイテッドのファンとして育ち、シティのアカデミーで育ったチェルシーにとって、移籍交渉から感情を排除するのは難しい。在籍中にパーマーが世界的なスーパースターに成長したため、売却には消極的で、高額な移籍金を求めるだろう。それでも売却を迫られる可能性はあるのか？
この疑問を、プレミアリーグ3度制した元チェルシーMFコールに投げかけた。引退後、ウォーリーFCで復帰しスパークセーバーズ「ベスト・ワースト・チーム」で3-1勝利のゴールを決めたばかりの彼は、GOALにこう語った。 「もちろん、我々は彼がチェルシーに残ってほしいと思っている。彼はクラブにとって素晴らしい選手だったし、今もそうだからね。
チェルシーの状況は多くの選手にとってチャンピオンズリーグの行方に左右される。契約が長くても、不満な選手を残したいクラブはない。もしクラブがコール・パーマーにプレーする舞台を提供できなければ、彼の心は揺らぐ。彼はトップレベルでプレーしたいからだ。 繰り返しになるが、結局はチャンピオンズリーグの行方次第だ。夏にどうなるか、様子を見守るしかない」
イングランドはパーマーのような選手を十分に育てているか？
チェルシーは、今夏のワールドカップでイングランド代表入りが予想されるパーマーと2033年までの契約を結んでいる。彼はクラブで126試合に出場し53得点を挙げ、PFA年間最優秀若手選手賞も受賞した。
プロになってからも草の根精神を保ち、公園で友人とボールを蹴るようなストリートスタイルが魅力だ。
コールは、誘惑が増えた今も有望な選手が育っているかと問われ、「育っている。モーガン・ロジャース、フィル・フォーデン、コール・パーマーがいる。ジュード・ベリンガムも少しタイプが違うが同じカテゴリーだ」と語った。
兆しは見える。マックス・ダウマンやイーサン・ヌワネリなど、アーセナルで10番タイプも台頭している。
むしろハリー・ケインの後継者がまだいない。だから「9番」のポジションが課題だ。以前はそんな選手が多くいたが、今はハリーに大きく依存している。とはいえ、オリー・ワトキンスが再びゴールを決めているのは素晴らしい。技術のある選手は十分にいると思う」
パーマーは2026年のイングランド代表に選ばれるか？
北米開催のW杯で頂点を狙うイングランド代表は、創造性豊かな選手層を誇る。トゥヘル監督は、その人材プールから最適なおいを引き出す任務を担う。
イングランド代表として56試合に出場した経験を持つジョー・コールも、クラブと代表の両方でキャリアの分岐点を迎えるパーマーを見守る一人だ。
ウォーリーFCの成長は、スペクセーバーズのYouTubeシリーズ『ベスト・ワースト・チーム』で追跡できる。第9話に登場するジョー・コールの姿をチェックし、チャンネル登録して彼らの旅を見守ろう。