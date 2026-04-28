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Cole Palmer Manchester United 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

コール・パーマーのマンチェスター・ユナイテッド移籍は実現するか？チェルシーは移籍の行方を左右する要因を伝えられた。元ブルーズのスター、ジョー・コールが「最高レベルの」事実を認めた。

コール・パーマー
チェルシー
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

コール・パーマーのマンチェスター・ユナイテッド移籍が噂される中、彼は故郷マンチェスターへ戻った。これを受け、ジョー・コールはGOALに、今夏チェルシーを去るかどうかの要因を語った。イングランド代表のプレイメーカーである彼は今シーズン、時折苛立ちを露わにしており、スタンフォード・ブリッジのチームにとってチャンピオンズリーグ出場権は遠のいている。

  • チャンピオンズリーグ出場権を逃すと、チェルシーは大きな代償を払うかもしれない。

    これはチェルシーに大きな影響を与える可能性がある。西ロンドンではすでに移籍の噂が囁かれている。クラブをFAカップ決勝に導いたエンツォ・フェルナンデスは、将来マドリードを拠点にしたいと公言している。

    また、23歳のパーマーも首都を離れ、北西部の故郷へ戻る準備をしているという。

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    パーマーはマンチェスターへの復帰を果たせるか？

    ユナイテッドのファンとして育ち、シティのアカデミーで育ったチェルシーにとって、移籍交渉から感情を排除するのは難しい。在籍中にパーマーが世界的なスーパースターに成長したため、売却には消極的で、高額な移籍金を求めるだろう。それでも売却を迫られる可能性はあるのか？

    この疑問を、プレミアリーグ3度制した元チェルシーMFコールに投げかけた。引退後、ウォーリーFCで復帰しスパークセーバーズベスト・ワースト・チーム」で3-1勝利のゴールを決めたばかりの彼は、GOALにこう語った。 「もちろん、我々は彼がチェルシーに残ってほしいと思っている。彼はクラブにとって素晴らしい選手だったし、今もそうだからね。

    チェルシーの状況は多くの選手にとってチャンピオンズリーグの行方に左右される。契約が長くても、不満な選手を残したいクラブはない。もしクラブがコール・パーマーにプレーする舞台を提供できなければ、彼の心は揺らぐ。彼はトップレベルでプレーしたいからだ。 繰り返しになるが、結局はチャンピオンズリーグの行方次第だ。夏にどうなるか、様子を見守るしかない」

  • イングランドはパーマーのような選手を十分に育てているか？

    チェルシーは、今夏のワールドカップでイングランド代表入りが予想されるパーマーと2033年までの契約を結んでいる。彼はクラブで126試合に出場し53得点を挙げ、PFA年間最優秀若手選手賞も受賞した。

    プロになってからも草の根精神を保ち、公園で友人とボールを蹴るようなストリートスタイルが魅力だ。

    コールは、誘惑が増えた今も有望な選手が育っているかと問われ、「育っている。モーガン・ロジャース、フィル・フォーデン、コール・パーマーがいる。ジュード・ベリンガムも少しタイプが違うが同じカテゴリーだ」と語った。

    兆しは見える。マックス・ダウマンやイーサン・ヌワネリなど、アーセナルで10番タイプも台頭している。

    むしろハリー・ケインの後継者がまだいない。だから「9番」のポジションが課題だ。以前はそんな選手が多くいたが、今はハリーに大きく依存している。とはいえ、オリー・ワトキンスが再びゴールを決めているのは素晴らしい。技術のある選手は十分にいると思う」

  • パーマーは2026年のイングランド代表に選ばれるか？

    北米開催のW杯で頂点を狙うイングランド代表は、創造性豊かな選手層を誇る。トゥヘル監督は、その人材プールから最適なおいを引き出す任務を担う。

    イングランド代表として56試合に出場した経験を持つジョー・コールも、クラブと代表の両方でキャリアの分岐点を迎えるパーマーを見守る一人だ。

    ウォーリーFCの成長は、スペクセーバーズのYouTubeシリーズ『ベスト・ワースト・チーム』で追跡できる。第9話に登場するジョー・コールの姿をチェックし、チャンネル登録して彼らの旅を見守ろう。


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