チェルシーは、今夏のワールドカップでイングランド代表入りが予想されるパーマーと2033年までの契約を結んでいる。彼はクラブで126試合に出場し53得点を挙げ、PFA年間最優秀若手選手賞も受賞した。

プロになってからも草の根精神を保ち、公園で友人とボールを蹴るようなストリートスタイルが魅力だ。

コールは、誘惑が増えた今も有望な選手が育っているかと問われ、「育っている。モーガン・ロジャース、フィル・フォーデン、コール・パーマーがいる。ジュード・ベリンガムも少しタイプが違うが同じカテゴリーだ」と語った。

兆しは見える。マックス・ダウマンやイーサン・ヌワネリなど、アーセナルで10番タイプも台頭している。

むしろハリー・ケインの後継者がまだいない。だから「9番」のポジションが課題だ。以前はそんな選手が多くいたが、今はハリーに大きく依存している。とはいえ、オリー・ワトキンスが再びゴールを決めているのは素晴らしい。技術のある選手は十分にいると思う」