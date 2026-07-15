鼠径部の故障を抱えながら前シーズンを過ごしたパーマーは、コバムでのブリープテストで2位に入りコーチ陣を印象付けた。1位は若手MFレジー・ウォルシュ、3位はブラジルの注目株エステヴァオ・ウィリアンで、チームの若さが光った。

アロンソ監督は、この元マンチェスター・シティの選手を公に称賛し、「彼はコンディションを整え、昨季の怪我を過去のものにしたいと考えている。彼がプレーを楽しんでいれば、我々のキープレーヤーになる」と語った。 今のところ順調だ」と語った。監督は、クラブをチャンピオンズリーグへ復帰させるため、パーマーを中心にチームを構築する意向を明らかにしている。



