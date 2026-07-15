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コール・パーマーのビープテストの結果が判明。チェルシーの新監督シャビ・アロンソは、2025-26シーズンの走破統計が低調だったため、フィジカル強化に注力している。
アロンソ、コバムでフィジカル改革を要求
BBCによると、チェルシーのアロンソ体制はフィジカル重視へ急旋回している。プレシーズンの初期練習は、前監督ポチェッティーノの高強度メソッドを思わせる。10位に沈んだ昨季の反省から、アロンソは「走力で負けるな」と選手に厳命している。
その中心には、練習でハイテンポを維持するイスマエル・カメンフォルテ・ロペス氏ら専門コーチ陣がいる。アロンソは「魂、目的意識、ポジティブなエネルギー」を強調するが、高負荷のトレーニング内容から、戦術練習に入る前にフィジカル向上を最優先していることが分かる。
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パーマー、ブリープテストで好結果
鼠径部の故障を抱えながら前シーズンを過ごしたパーマーは、コバムでのブリープテストで2位に入りコーチ陣を印象付けた。1位は若手MFレジー・ウォルシュ、3位はブラジルの注目株エステヴァオ・ウィリアンで、チームの若さが光った。
アロンソ監督は、この元マンチェスター・シティの選手を公に称賛し、「彼はコンディションを整え、昨季の怪我を過去のものにしたいと考えている。彼がプレーを楽しんでいれば、我々のキープレーヤーになる」と語った。 今のところ順調だ」と語った。監督は、クラブをチャンピオンズリーグへ復帰させるため、パーマーを中心にチームを構築する意向を明らかにしている。
新たな階層構造と経営権限
アロンソは「ヘッドコーチ」ではなく「マネージャー」として就任し、スポーツプロジェクトへの影響力が大きく高まった。5人のスポーツディレクターと密に連携できるため、移籍市場でより果断な判断が可能だと考えている。
彼は、スタンフォード・ブリッジでの戦術改革が適切な補強で支えられると確信している。すでに水面下で動き、エンツォ・フェルナンデスと将来を話し、マルコ・パレストラら新戦力にも連絡を取って長期ビジョンを説明した。チームには「強固な基盤」があるとしながらも、世界一競争の激しいリーグを勝ち抜くには補強が不可欠だと主張する。
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ワールドツアーで最終フィットネステストを実施
多くのスター選手がワールドカップの決勝トーナメントに進めなかったため、アロンソ監督は早期からベテラン選手を起用できる。コバムでの現在のトレーニングは、チェルシーが複数大陸を跨ぐ過酷なプレシーズンを迎えるための序章に過ぎず、この長期にわたる練習時間は極めて重要だ。 シドニー、香港、ジャカルタ、ジョホールでトッテナム、ユヴェントス、ACミランと対戦する。長距離移動は、西ロンドンで築くフィジカルを即座に試すストレステストになる。
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