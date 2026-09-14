エステヴァオがこのチェルシーのシステムで役割を担えるかどうかを問われた元チェルシーDFのロベルト・フート氏は、スポンサーシップ活性化の専門企業であるconnectingbrands.co.ukの提供で取材に応じ、GOALにこう語った。「正直に言って、私は選手をあまり型にはめて考えたくない。

「ロジャーズは中央でプレーできるか？ できる。ワイドでもできるか？ できる。つまり、こういう選手たちは技術があり、スピードがあり、左足も右足も使え、身体能力もある。ピッチ上のほぼどのポジションでも、あらゆるDFを抜き去る能力を持っている。

「彼を型にはめるというのは、これまでにもあったことだ。このポジションしかできない、このポジションしかできない、と。もちろん、選手には最もやりやすいエリアがあるものだが、彼らは攻撃の選手だ。

「やることの構図は実際には変わらない。相手を外して、シュートを打ち、シザースを仕掛け、SBを抜き去ろうとする。そこは私があまり心配していない部分だ。

「エステヴァオを9番に置いても、相手にとっては悪夢になるだろう。背負ったプレーはもしかしたらそうではないかもしれないが、それでも彼にはタッチがあり、スピードがあり、エネルギーがある。攻撃的な3分の1のエリアなら、どんなポジションにも置ける。

「彼がボールを持った時、止めることはできない。そしてそれはロジャーズも、ペドロも、もちろんパーマーも同じだ。彼らは非常に才能がある。だから私は、彼らにもう少し自由を与えたい。これまでは非常に構造化されていた部分でもあるからだ。

「だから今は、彼らがもう少し自由にやれることを期待している。アドリブでプレーする、というのは少し違う言葉かもしれないが、選手が何をできるのかを信頼しなければならない。彼らに疑いようもないほど素晴らしい才能があるのは間違いなく、もう少し自由を与えれば、それを見せてくれるはずだ。」