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コール・パーマーとモーガン・ロジャーズはエステヴァオの成長を妨げるのか？ 元チェルシー選手が、新システムでもブラジルの逸材がなお輝ける理由を説明
メッシーニョはチェルシーで大きな興奮を巻き起こした
2025年夏に18歳を迎えた後、エステヴァオは、『メッシーニョ』（小さなメッシ）の異名を取るなか、パルメイラスからロンドン西部へと大きな注目を集める移籍を完了させた。俊足の若手は南米の次なる大物スーパースター候補とみなされ、大きな期待を背負って加入した。
イングランドでのデビューシーズンは度重なる負傷に見舞われ、代表レベルではワールドカップ出場の夢も打ち砕かれたが、36試合で8ゴールを記録し、チェルシーのサポーターはすぐさまこの技巧派FWをお気に入りの存在にした。
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チェルシーは2人のトップ下を起用し、ウイングを置かずにプレーしている。
さらなるポテンシャルの開花は2026-27シーズンに期待されていたが、夏の移籍市場での補強とベンチでのさらなる指揮官交代によって、新たなアプローチが採用されることになった。イングランド代表のロジャーズは、クラブ記録を更新する1億1700万ポンド（1億5800万ドル）の移籍で獲得され、高額な控え要員となる可能性は最初からなかった。
彼はアロンソのチームで、親しい友人のパーマーと並んで起用されている。パーマーは、試練の多かった2025-26シーズンを経て、笑顔と輝きを取り戻した。チェルシーは現在、センターフォワードのジョアン・ペドロの後方に2人の創造的なトップ下を配置し、ウイングバックに幅を取る役割を求めている。
そのシステムにはエステヴァオの居場所がなく、今季のプレミアリーグではベンチからの短い出場に甘んじることを強いられている。ブリッジでの彼の長期的な将来については、すでにいくつかの疑問の声が上がっている。
新たな姿のチェルシーのシステムで、エステヴァオに役割はあるのか？
エステヴァオがこのチェルシーのシステムで役割を担えるかどうかを問われた元チェルシーDFのロベルト・フート氏は、スポンサーシップ活性化の専門企業であるconnectingbrands.co.ukの提供で取材に応じ、GOALにこう語った。「正直に言って、私は選手をあまり型にはめて考えたくない。
「ロジャーズは中央でプレーできるか？ できる。ワイドでもできるか？ できる。つまり、こういう選手たちは技術があり、スピードがあり、左足も右足も使え、身体能力もある。ピッチ上のほぼどのポジションでも、あらゆるDFを抜き去る能力を持っている。
「彼を型にはめるというのは、これまでにもあったことだ。このポジションしかできない、このポジションしかできない、と。もちろん、選手には最もやりやすいエリアがあるものだが、彼らは攻撃の選手だ。
「やることの構図は実際には変わらない。相手を外して、シュートを打ち、シザースを仕掛け、SBを抜き去ろうとする。そこは私があまり心配していない部分だ。
「エステヴァオを9番に置いても、相手にとっては悪夢になるだろう。背負ったプレーはもしかしたらそうではないかもしれないが、それでも彼にはタッチがあり、スピードがあり、エネルギーがある。攻撃的な3分の1のエリアなら、どんなポジションにも置ける。
「彼がボールを持った時、止めることはできない。そしてそれはロジャーズも、ペドロも、もちろんパーマーも同じだ。彼らは非常に才能がある。だから私は、彼らにもう少し自由を与えたい。これまでは非常に構造化されていた部分でもあるからだ。
「だから今は、彼らがもう少し自由にやれることを期待している。アドリブでプレーする、というのは少し違う言葉かもしれないが、選手が何をできるのかを信頼しなければならない。彼らに疑いようもないほど素晴らしい才能があるのは間違いなく、もう少し自由を与えれば、それを見せてくれるはずだ。」
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2026年ワールドカップ欠場後、エステヴァオがブラジル代表に再招集へ
エステバオは、チェルシーの前回のプレミアリーグ戦でベンチからわずか5分間の出場にとどまった。ブラジルの新星に与えられた時間は、ハル・シティとの2-2の引き分けという最終結果を変えようとするには、あまりにも短かった。
チェルシーは、最初のインターナショナルブレーク前の金曜日に、近隣のブレントフォードとのダービー1試合を残すのみとなっている。エステバオはその後、ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督から待望の再招集を受け、自国代表に合流することになる。
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