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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
翻訳者：

コール・パーマーがチェルシーと大型の新契約を締結、イングランド代表スターは2034年までスタンフォード・ブリッジに将来を託す

コール・パーマー
チェルシー
プレミアリーグ

チェルシーが、イングランド代表コール・パーマーと驚異的な内容の新たな契約延長で正式合意し、チームの大黒柱の長期的な将来を確保した。今回の契約は、西ロンドン加入後の目覚ましい飛躍を反映したものであり、クラブの野心的なプロジェクトにおける中心的存在としての地位を確固たるものにしている。

  • パーマーがチェルシーとの長期的な将来を確保

    パーマーがチェルシーとの契約延長を正式に完了し、2034年まで西ロンドンのクラブに残留することが決まった。もともと2033年までの契約を結んでいた24歳のイングランド代表は、スタンフォード・ブリッジで象徴的な存在、そしてロッカールームのリーダーとして急速に台頭したことを受け、より良い条件を手にした。

    2023年に4250万ポンドでマンチェスター・シティから加入して以降、パーマーは世界屈指の攻撃的タレントの一人へと変貌を遂げた。チェルシーでは138試合で91ゴール関与を記録し、クラブをFIFAクラブワールドカップとUEFAカンファレンスリーグ制覇に導いたほか、個人賞も総なめにしている。

    この歴史的な契約延長により、パーマーはマンチェスター・シティのアーリング・ハーランド、そしてチェルシーのチームメートであるジョアン・ペドロ、ジオバニー・ケンダと並び、プレミアリーグ最長契約の選手となった。




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    「チェルシーは私にとって大きな意味を持つ」

    「チェルシーは僕にとって大きな存在だし、クラブは正しい方向に進んでいると思う。だから契約できてうれしいし、もちろんとても幸せだ」と、パーマーは手続きを終えた後、クラブ公式サイトに語った。

    この攻撃的MFは、自身の決断を後押しした存在としてスタンフォード・ブリッジの首脳陣を挙げた。「オーナーやスポーツディレクター、そしてもちろん監督と話をして、とても大きな自信を与えてもらった。だから契約するのが当然だと思った」と付け加えた。

    また、パーマーはロッカールーム内にあるチーム全体の意欲も重要な要因だったと強調した。「選手たちとも話したが、全員が同じ野心を持っている。ここで継続的に主要タイトルを勝ち取っていけると感じているし、その一員となって、自分も大きな役割を果たしたい」と締めくくった。


  • ここ最近のコンディション面の問題を乗り越えて

    この新契約は、パーマーがピッチ上でフラストレーションのたまる時期を乗り越えた後にもたらされたものだ。前シーズンを通じて長引く鼠径部の問題と戦い、その結果、この夏のイングランドのワールドカップ登録メンバー入りを逃した。回復のため直近の代表ウィークを欠場していた中、イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督は、このFWが国際舞台で「多くのチャンスを逃しすぎている」と強調していた。

    そうしたコンディション面の障害がありながらも、パーマーはチェルシーの新指揮官シャビ・アロンソ監督の下で新シーズンを好スタートさせている。今夏にアストン・ヴィラからクラブ史上最高額となる1億1700万ポンドの移籍金で加入した親友モーガン・ロジャーズと、早くもダイナミックな連係を築いており、今季はここまで公式戦7試合で4ゴール2アシストを記録している。


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  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    アロンソ、ボーンマス戦を前にパーマーを擁護

    チェルシーは土曜日、ボーンマスとのアウェー戦に臨むにあたり、新たに契約延長したスター選手が国内での巻き返しの起爆剤になることを期待している。アロンソ監督のチームは今季開幕から守備がもろく、5試合で12失点を喫しており、プレミアリーグでは現在10位に低迷している。

    週末を前にパーマーの出場可否について問われたアロンソ監督は、このFWが復帰の準備ができていると認めた。「もちろんだ。彼は意欲的だが、プレーするには万全の状態である必要がある」と、このスペイン人指揮官は説明した。「そして万全の状態になれば、彼は出場時間を楽しめるだろう。その時の彼が必要なんだ。クラブにとっても、代表にとってもね。彼はこの1週間トレーニングを積み、状態は良くなっていたが、我々は彼を急がせたくなかった」

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