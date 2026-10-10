コール・パーマーがチェルシーと大型の新契約を締結、イングランド代表スターは2034年までスタンフォード・ブリッジに将来を託す

パーマーがチェルシーとの契約延長を正式に完了し、2034年まで西ロンドンのクラブに残留することが決まった。もともと2033年までの契約を結んでいた24歳のイングランド代表は、スタンフォード・ブリッジで象徴的な存在、そしてロッカールームのリーダーとして急速に台頭したことを受け、より良い条件を手にした。

2023年に4250万ポンドでマンチェスター・シティから加入して以降、パーマーは世界屈指の攻撃的タレントの一人へと変貌を遂げた。チェルシーでは138試合で91ゴール関与を記録し、クラブをFIFAクラブワールドカップとUEFAカンファレンスリーグ制覇に導いたほか、個人賞も総なめにしている。

この歴史的な契約延長により、パーマーはマンチェスター・シティのアーリング・ハーランド、そしてチェルシーのチームメートであるジョアン・ペドロ、ジオバニー・ケンダと並び、プレミアリーグ最長契約の選手となった。











