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コール・パーマーがチェルシーと大型の新契約を締結、イングランド代表スターは2034年までスタンフォード・ブリッジに将来を託す
パーマーがチェルシーとの長期的な将来を確保
パーマーがチェルシーとの契約延長を正式に完了し、2034年まで西ロンドンのクラブに残留することが決まった。もともと2033年までの契約を結んでいた24歳のイングランド代表は、スタンフォード・ブリッジで象徴的な存在、そしてロッカールームのリーダーとして急速に台頭したことを受け、より良い条件を手にした。
2023年に4250万ポンドでマンチェスター・シティから加入して以降、パーマーは世界屈指の攻撃的タレントの一人へと変貌を遂げた。チェルシーでは138試合で91ゴール関与を記録し、クラブをFIFAクラブワールドカップとUEFAカンファレンスリーグ制覇に導いたほか、個人賞も総なめにしている。
この歴史的な契約延長により、パーマーはマンチェスター・シティのアーリング・ハーランド、そしてチェルシーのチームメートであるジョアン・ペドロ、ジオバニー・ケンダと並び、プレミアリーグ最長契約の選手となった。
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「チェルシーは私にとって大きな意味を持つ」
「チェルシーは僕にとって大きな存在だし、クラブは正しい方向に進んでいると思う。だから契約できてうれしいし、もちろんとても幸せだ」と、パーマーは手続きを終えた後、クラブ公式サイトに語った。
この攻撃的MFは、自身の決断を後押しした存在としてスタンフォード・ブリッジの首脳陣を挙げた。「オーナーやスポーツディレクター、そしてもちろん監督と話をして、とても大きな自信を与えてもらった。だから契約するのが当然だと思った」と付け加えた。
また、パーマーはロッカールーム内にあるチーム全体の意欲も重要な要因だったと強調した。「選手たちとも話したが、全員が同じ野心を持っている。ここで継続的に主要タイトルを勝ち取っていけると感じているし、その一員となって、自分も大きな役割を果たしたい」と締めくくった。
ここ最近のコンディション面の問題を乗り越えて
この新契約は、パーマーがピッチ上でフラストレーションのたまる時期を乗り越えた後にもたらされたものだ。前シーズンを通じて長引く鼠径部の問題と戦い、その結果、この夏のイングランドのワールドカップ登録メンバー入りを逃した。回復のため直近の代表ウィークを欠場していた中、イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督は、このFWが国際舞台で「多くのチャンスを逃しすぎている」と強調していた。
そうしたコンディション面の障害がありながらも、パーマーはチェルシーの新指揮官シャビ・アロンソ監督の下で新シーズンを好スタートさせている。今夏にアストン・ヴィラからクラブ史上最高額となる1億1700万ポンドの移籍金で加入した親友モーガン・ロジャーズと、早くもダイナミックな連係を築いており、今季はここまで公式戦7試合で4ゴール2アシストを記録している。
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アロンソ、ボーンマス戦を前にパーマーを擁護
チェルシーは土曜日、ボーンマスとのアウェー戦に臨むにあたり、新たに契約延長したスター選手が国内での巻き返しの起爆剤になることを期待している。アロンソ監督のチームは今季開幕から守備がもろく、5試合で12失点を喫しており、プレミアリーグでは現在10位に低迷している。
週末を前にパーマーの出場可否について問われたアロンソ監督は、このFWが復帰の準備ができていると認めた。「もちろんだ。彼は意欲的だが、プレーするには万全の状態である必要がある」と、このスペイン人指揮官は説明した。「そして万全の状態になれば、彼は出場時間を楽しめるだろう。その時の彼が必要なんだ。クラブにとっても、代表にとってもね。彼はこの1週間トレーニングを積み、状態は良くなっていたが、我々は彼を急がせたくなかった」
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