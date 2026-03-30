アドゥは、自分の居心地の良い環境を飛び出し、大西洋を渡った最初のアメリカ人若手スターの一人だった。parhaat pikakasinotを通じてGOALの独占インタビューに応じたアドゥは、いつ初めて「成功した」と感じたかという質問に対し、次のように語った。「僕にとって、それが現実だと実感したのはMLSにいた時です。最高でした。プロサッカー選手としての夢を叶えていたんです。

「でも、ベンフィカと契約して飛行機を降り、空港ターミナルに入ると、外には何千人ものファンが集まって歌っていた。その時、初めて現実だと実感したんだ。『なんてこった、これはすごい』って思ったよ。だって、あんな経験は一度もしたことがなかったから。 だから、その瞬間、『うわっ、これは現実だ』と思ったんだ。その時こそ、『やばい、このチームのために結果を出さなきゃ。だって、これってマジですごいことだから』って感じるんだ。

「予想もしていなかったし、全く知らなかったんだ。アメリカでは、たとえ有名人であっても、どこへ移動しても、あんなことは起こらない。空港を通過して、何事もなく、車に乗って、そのまま出発するだけだ。でも、あそこでは、一歩も動けないほどだった。本当に、すごい。あの雰囲気は狂気じみていた。

「でも、アメリカでのデビューは本当に特別だった。今まで経験した中で一番クールな出来事だった。でも、ファンや歌声、その声の大きさ、情熱、そしてベンフィカの雰囲気については、最高だった。あれはただただ凄かった。

「ただ言いたいのは、まさに自分が想像していた通りだったってこと。子供の頃にテレビで見ていた通りの光景だった。最高だったよ。歌声、翻る旗、そして情熱。ああ、本当に素晴らしかった。僕にとって世界で一番クールな体験だった。だって、今まさにこれが起きているなんて信じられないって感じだったから。これこそが最高なんだ。」