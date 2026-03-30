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コービー・ブライアントとの会話と「狂気じみた」欧州移籍：元米国代表のフレディ・アドゥが、事態が「本格的」になった時期と、自身がアメリカサッカーの歴史にどう位置づけられるかを明かす
14歳でMLSデビューを果たし、ベンフィカに移籍
2004年4月、アドゥはD.C.ユナイテッドでトップチームデビューを果たし、大きな話題を呼んだ。その歴史的な記録は、約20年後に別の10代のスター、キャヴァン・サリバンによって塗り替えられることになる。
米国で大きな注目を集めたアドゥは、2007年にポルトガルの名門ベンフィカへ移籍し、欧州へと進出した。その後、フランス、ギリシャ、トルコへのレンタル移籍を経て、2011年に帰国し、サリバンが歴史的な躍進を遂げているクラブであるフィラデルフィア・ユニオンに加入した。
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アドゥが、幼少期の経験とポルトガルでの日々を振り返る
アドゥは、自分の居心地の良い環境を飛び出し、大西洋を渡った最初のアメリカ人若手スターの一人だった。parhaat pikakasinotを通じてGOALの独占インタビューに応じたアドゥは、いつ初めて「成功した」と感じたかという質問に対し、次のように語った。「僕にとって、それが現実だと実感したのはMLSにいた時です。最高でした。プロサッカー選手としての夢を叶えていたんです。
「でも、ベンフィカと契約して飛行機を降り、空港ターミナルに入ると、外には何千人ものファンが集まって歌っていた。その時、初めて現実だと実感したんだ。『なんてこった、これはすごい』って思ったよ。だって、あんな経験は一度もしたことがなかったから。 だから、その瞬間、『うわっ、これは現実だ』と思ったんだ。その時こそ、『やばい、このチームのために結果を出さなきゃ。だって、これってマジですごいことだから』って感じるんだ。
「予想もしていなかったし、全く知らなかったんだ。アメリカでは、たとえ有名人であっても、どこへ移動しても、あんなことは起こらない。空港を通過して、何事もなく、車に乗って、そのまま出発するだけだ。でも、あそこでは、一歩も動けないほどだった。本当に、すごい。あの雰囲気は狂気じみていた。
「でも、アメリカでのデビューは本当に特別だった。今まで経験した中で一番クールな出来事だった。でも、ファンや歌声、その声の大きさ、情熱、そしてベンフィカの雰囲気については、最高だった。あれはただただ凄かった。
「ただ言いたいのは、まさに自分が想像していた通りだったってこと。子供の頃にテレビで見ていた通りの光景だった。最高だったよ。歌声、翻る旗、そして情熱。ああ、本当に素晴らしかった。僕にとって世界で一番クールな体験だった。だって、今まさにこれが起きているなんて信じられないって感じだったから。これこそが最高なんだ。」
オリンピックでアドゥがブライアントと肩を並べたとき
その頃、アドゥは2008年の北京オリンピックに出場するため、アメリカ代表に選出された。中国滞在中はさらに非現実的な体験を重ね、他のスポーツ界のスーパースターたちと話す機会にも恵まれた。
アデュは、LAレイカーズのレジェンドとの出会いについてこう付け加えた。「何と言ってもコービーが最高だったよ。本当にクールだったからね。コービーはまさにあの男だった。周りにいたみんなが『コービーだ、コービーだ！』って騒いでたんだ。彼は僕のプレーを見るのが大好きで、僕がやってることをすごくクールだと思ってくれてた。僕はただ『えっ、マジか？コービーが本当にそう言ったのか』って感じだった。最高だったよ。」
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アドゥの物語は、アメリカサッカーの歴史の中でどのような位置づけにあるのだろうか？
USMNT（アメリカ男子代表）のスター選手たちは今や、全米で確固たる人気を誇るセレブリティとなっており、プリシッチやマッケニーらはいわゆる「黄金世代」の一角を担っている。今夏、自国開催となるワールドカップを控え、彼らにはアメリカサッカーを次の段階へと引き上げるという重責が課せられている。
その流れの中で自身の物語がどのような位置づけにあるか問われた先駆者アドゥは、次のように語った。「私としては、自分がカミングアウトした頃が、アメリカでサッカーが徐々に盛り上がり始めた時期だったのだと思いたいですね。
「私の物語や状況は、多くの人々、特にサッカーの存在は知っていたものの、熱心には追っていなかったようなカジュアルなファンを呼び込むのに本当に役立ったと思う。 多くの人々がサッカーを追い始め、多くの人がこのスポーツのファンになった。今でもインスタグラムで、若い頃に私を見てサッカーに夢中になり、熱心なファンになってプレーするようになったというメッセージをたくさんもらっている。それは本当に嬉しい。多くの人々をこのスポーツに引き寄せることができたと思うと、最高の気分になる。
「私としては、自分の物語や歩みが、こうした人々をサッカーに引き寄せるのに本当に役立ったのだと信じたい。多くのアフリカ系アメリカ人やアフリカの人々が、あの黒人の少年がいたからこそ、サッカーというスポーツに親しむようになり、応援し始め、プレーするようになったと語ってくれます。彼らにとって、フットボールやサッカーは、本来なら自然と惹かれるようなスポーツではないのですから。」
アデュがキャリアを通じて活躍した国々
アデュはキャリアを通じてブラジル、セルビア、フィンランド、スウェーデンでもプレーし、その間、米国代表として17試合に出場した。彼は今も全米の若き選手たちにとっての憧れの存在であり、どんな夢も大きすぎるということはないという好例として、いつまでも語り継がれるだろう。