「ザ・エレファント」は木から落ちた。CKや交代も実らず、アルテタ監督が「食事は事前に済ませ、万全を期してほしい」とファンに呼びかけたが、本日エミレーツ・スタジアムで行われたプレミアリーグ第32節ボーンマス戦は2-1で敗れた。

4月14日、アストン・ヴィラにも0-2で負けた。このクラブは変われない。

マンチェスター・シティが今季「ついに」優勝できるよう手を差し伸べても、アーセナルは拒み続け、表彰台から遠ざかる。

原因は単なる意志の欠如ではなく、無力感と気概の喪失、そして2004年の「無敗の世代」以来待ち望まれてきたタイトルを掴む要素の欠如だ。

今日の敗戦は世界が終わったわけではないが、アーセナルにとっては希望が終わった。ペップ・グアルディオラは2023年も2024年もそうだったように、このチャンスを活かすだろう。

グアルディオラはアルテタのためにできる限りの支援をした。しかし過去12試合でトッテナム、サンダーランド、チェルシー、ブライトン、ウェストハム、ノッティンガム・フォレストと引き分け、マンチェスター・ユナイテッドには敗れた。それでもスペイン人監督はチャンスを生かせず、いまだ無力だ。

アルテタが頼りにしていたコーナーキックも機能せず、サッカーの神様はスペイン人監督に冷たかった。



