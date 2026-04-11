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علي سمير

翻訳者：

コーナーキックでも「無力な象」は救えなかった。マンチェスター・シティからアーセナルへ、プレミアリーグ優勝、ありがとう！

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アストン・ヴィラの記憶が、再びアーセナルを追う

「ザ・エレファント」は木から落ちた。CKや交代も実らず、アルテタ監督が「食事は事前に済ませ、万全を期してほしい」とファンに呼びかけたが、本日エミレーツ・スタジアムで行われたプレミアリーグ第32節ボーンマス戦は2-1で敗れた。

4月14日、アストン・ヴィラにも0-2で負けた。このクラブは変われない。

マンチェスター・シティが今季「ついに」優勝できるよう手を差し伸べても、アーセナルは拒み続け、表彰台から遠ざかる。

原因は単なる意志の欠如ではなく、無力感と気概の喪失、そして2004年の「無敗の世代」以来待ち望まれてきたタイトルを掴む要素の欠如だ。

今日の敗戦は世界が終わったわけではないが、アーセナルにとっては希望が終わった。ペップ・グアルディオラは2023年も2024年もそうだったように、このチャンスを活かすだろう。

グアルディオラはアルテタのためにできる限りの支援をした。しかし過去12試合でトッテナム、サンダーランド、チェルシー、ブライトン、ウェストハム、ノッティンガム・フォレストと引き分け、マンチェスター・ユナイテッドには敗れた。それでもスペイン人監督はチャンスを生かせず、いまだ無力だ。

アルテタが頼りにしていたコーナーキックも機能せず、サッカーの神様はスペイン人監督に冷たかった。


  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    答えはタイトルで明白だ

    今日の試合は、プレミアリーグ第32節（マンチェスター・シティには延期試合が残っている）で勝ち点差を12に広げる待望の勝利だった。

    一方、マンチェスター・シティはアウェーでチェルシーと死闘を繰り広げており、この節は優勝争いを大きく左右した。

    エミレーツ・スタジアムの雰囲気は最初から重かった。不安と期待が入り混じる表情。アーセナルがベストな状態ではないことは誰もが知っており、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でスポルティング・リスボンに勝っても安心感はなかった。

    ファンも静かで、選手とファンが暗黙の了解で最悪の試合を作り出したようだった。

    アルテタは天敵イラウラを前にまたも縮こまり、挑戦すらできず敗れた。

    17分、ボーンマスのエリ・クロッピーが先制。74分にはアレックス・スコットが追加点。その間にビクター・ギオキレスの「無意味な」ゴールが挟まっただけだった。

    なお、ティンバー、サカ、カラフィオリ、オデガードの負傷が敗因ではない。アーセナルは彼らがいてもいなくても、ひどい内容だ。



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    コーナーキックさえも役に立たなかった

    「象が木から落ちることを決めた」最大の証拠は、アーセナルが不安定なプレーを見せたことだ。その混乱は、これまでチームに強さと堅実さをもたらし、危機的局面で救ってきた定石さえも揺るがした。

    リードを許したり引き分けたりしたときの選手たちの表情を見れば、今シーズンの優勝は難しいとわかる。誰も次に何をするべきかわからず、チームをまとめるリーダーやインスピレーションを与える存在がいない。

    コーナーキックは10本もあったが、流れを変えられなかった。

    アンドニー・イラオラを天才と褒め、彼がコーナーキックの攻略法を見つけたと言う人もいる。だが実際には、ボーンマスのようなセットプレーが苦手な相手に対し、選手たちがペナルティエリア内でボールを受ける動きやポジショニングをほとんどできていなかった。

    これは異常であり、決して許容できるものではない。アーセナルが何かを成し遂げようとするたびに繰り返される、あの状況、あの姿、そしてパニックそのものだ。

    可能ならマンチェスター・シティはアーセナルにこう伝えるべきだ。「3度目のプレミアリーグ優勝という最高の贈り物をありがとう。一方で、アーニー・スロットのような『平凡な監督』が昨季私たちからタイトルを奪った」。



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    被告席にいる人々

    まずスペイン人のミケル・アルテタについてだ。彼は教訓を学ばない。プレミアリーグ1年目のサウサンプトン戦で何が起きたか、忘れたのか？

    2023-24シーズン、エミレーツ・スタジアムでのアストン・ヴィラ戦も忘れたのか。第33節、0-2で敗れ、2年連続の優勝を逃したあの試合を。

    序盤の堅守は失われ、攻撃陣も長期離脱中。代表ウィーク中、アルテタは何をしていたのか。

    そしてアルテタの隣には、次のような選手たちがいる。

    —マルティン・ズビメンディ：アーセナルが陥った「落とし穴」。リヴァプール、レアル・マドリード、バルセロナも興味を示したが、結局はアーセナルが獲得した。

    ベン・ホワイト：ピークは過ぎた。エミレーツでアーセナルに勝つより、彼のドリブルをかわす方が簡単だ。

    デクラン・ライス：前半の活躍が嘘のように影が薄い。

    —マイルズ・ルイス・スキリー：このまま出場機会がないならマンチェスター・ユナイテッドへ移籍しても不思議はない。

    ヌニ・マドゥエキ：頭に布を巻いてもロナウジーニョにはなれない。46歳のブラジル人の方が、君よりずっと上手くプレーできる。

    ガブリエル・マルティネッリとレアンドロ・トロッサー：次のチャンスでスキリーに追いつけるぞ。

    残りの日程を見れば、明日チェルシーがシティを倒すことを祈るしかない。だがチャンスを活かせないチームにタイトルは来ない。

    シティが延期試合に勝てば3差。次のアーセナルvsシティでシティが勝てば同点だ。つまり、アルテタのエミレーツ時間はすでに終わっている。


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