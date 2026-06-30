コートジボワール・ノルウェー





コートジボワール





フォファナ 6：ヌサの右足シュートとハーランドの押し込みには無力だった。





ドゥエ 5.5：前への動きが少なく、持ち味が活かせなかった。





コッソヌ 5.5：ハーランドは手強いが、苦戦は最小限。しかし最後のプレーでボールに気を取られ、ペナルティエリア内のハーランドを見失った。





アグバドゥ 5：ノルウェー2点目の最大責任者。ハーランドをマークしきれず通用しなかった。





コナン 5.5：左サイドで攻撃参加したが、決定機でベルグに突破を許した。（90分+3分からトゥーレが途中出場）





ケッシー 6：攻撃に積極的に関与し、チームのバランスを保ったが、決定的な活躍はなし。





サンガレ 6：ハーランドの2点目を防ぎ、その後はカバーリングに専念。





オウライ 5：攻守で迷い、存在感薄かった。 （61分よりディアロ 7.5：ヘッゲムの追加点をゴールライン上で防ぎ、直後にドリブルでDFをかわして同点弾。元アタランタで今大会2ゴール目。なぜベンチ外だったのか？）





Y・ディオマンデ 6：テクニックとスピードで常に脅威だが、活躍は断続的。（90'+3'からゲッサンド sv）





ボニー 5：攻撃の起点となるべきだが孤立し、存在感を示せず。ほとんど目立たず、インテル所属のこのFWは期待外れのW杯を終えた。（61分よりワヒ 5.5：緊張感と活気はあるが、ペナルティエリア内では存在感が薄い）





ペペ 6.5：リール時代を思わせる技術でドリブルと創造性を発揮。決定機ではボニーへのサポートが足りず、自ら同点機を逃したが、ディアロ投入後は連携が改善し、同点ゴールを演出。（87分ディアキテ 評価なし）





ファエ監督 6：組み立ては試みたが最初のシュートで失点。後半は勢い不足も、ディアロ投入で同点。なぜ先発起用しなかったのか？ それでも大逆転目前まで迫り、及第点。







