Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

翻訳者：

コートジボワール対ノルウェー、CMの採点。ボニーは低調、ハーランドは圧倒、ディアロは驚異。

ノルウェー
コートジボワール
コートジボワール 対 ノルウェー
ワールドカップ

ソルバッケン率いるスカンジナビア勢とフェー率いるコートジボワール勢の決勝トーナメント1回戦を採点。

コートジボワール・ノルウェー


コートジボワール


フォファナ 6：ヌサの右足シュートとハーランドの押し込みには無力だった。


ドゥエ 5.5：前への動きが少なく、持ち味が生かされなかった。


コッソヌ 5.5：ハーランドは手強いが、ほとんど抑えていた。しかし最後のプレーでボールに気を取られ、ペナルティエリア内のハーランドを見失った。


アグバドゥ 5：ノルウェー2点目の最大責任者。ハーランドをマークし損ねた。


コナン 5.5：左サイドで攻撃参加したが、決定機でベルグに突破を許した。（90分+3分からトゥーレが途中出場


ケッシー 6：攻撃に積極的に関与し、チームのバランスを保ったが、決定的な活躍はなし。


サンガレ 6：ハーランドの2点目を防ぎ、その後はカバーリングに専念。


オウライ 5：攻守で迷い、存在感薄かった。 （61分よりディアロ 7.5：ヘッゲムの追加点をゴールライン上で防ぎ、直後にドリブルでDFをかわして同点弾。W杯2得点目。なぜベンチ外だったのか？）


Y・ディオマンデ 6：テクニックとスピードで常に脅威だが、活躍は断続的。（90分+3分からゲッサンド sv


ボニー 5：攻撃の起点となるべきだが孤立し、存在感を示せず。ほとんど目立たず、インテル所属のFWとしては期待外れのW杯となった。（61分よりワヒ 5.5：運動量はあってもペナルティエリア内での存在感が薄い）


ペペ 6.5：リール時代を思わせる技術でドリブルと創造性を発揮。ボニーへのサポート不足とナイランドへのシュートミスがあったが、ディアロ投入後は連携改善し同点弾を演出。（87分ディアキテ 評価なし）


ファエ監督 6：組み立ては試みたが最初のシュートで失点。後半は勢い不足も、ディアロ投入で同点。なぜ先発起用しなかったのか？大逆転目前で及第点。



  • ノルウェー

    ナイランド 7：ペペへの対応は良かった。ディアロにはわずかに届かなかったが、終盤には元アタランタのフリーキックを止めチームを救った。


    ペデルセン 5.5：コートジボワールの同点弾につながるミス。ディアロに誘い出され、抜き去られた。（83分、オールスネスと交代


    アジェル 5.5：ディオマンデにイエローカード寸前のファール。コートジボワールFWに苦しみ、ディアロのゴールでもミス。


    ヘッゲム 6：攻撃面で脅威だが、ペペとディアロのスピードには苦戦。CKから2点目を目前にし、守備より攻撃で安定。


    モーラー・ウルフ 6.5：攻守に活躍。終盤はペナルティエリア内のループパスをクリアし、同点を防いだ。


    オデゴール 6：ヌサへの先制アシストは良かったが、その後は緊張からか本来の力を出せなかった。


    ベルグ 7：87分まで目立たなかったが、ハランドのゴールをアシストした走りとクロスは価値があった。


    ベルゲ 6：中盤で粘り強く闘志を示し、監督の期待に応えた。


    ソルロート 5：ワイドに開いてプレーし、好ヘディングを数回見せたが得点は奪えず。影響力は限定的。（71分よりボブ 6.5：ベルグのクロスとハーランドの決勝点を演出。貴重な存在）


    ハーランド 7.5：国歌斉唱で微笑み、試合の結末を知っていたかのように振る舞った。 前半は脅威的で、ヌサのゴール直後に追加点を狙う場面もあったが、後半は完全に消えた。87分、ペナルティエリア中央でフリーになり、W杯通算5点目を決めてコートジボワールを沈めた。遅かれ早かれ彼は得点を挙げる。


    ヌサ 7：試合の流れを変えるループシュートで先制。その後、不用意なイエローで早めの交代を余儀なくされた。（71分よりシェルデルップ 6：投入後、終盤の猛攻に積極的に加わり、エネルギーをもたらした）。


    ソルバッケン監督 6.5：前半はヌサのゴールまで低調も、後半は改善。同点されたが終盤の采配で28年ぶりのベスト16進出に貢献。

    • 広告
ワールドカップ
ブラジル crest
ブラジル
BRA
ノルウェー crest
ノルウェー
NOR