あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
imago-sport-1079034433.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa

翻訳者：

コートジボワール代表のセコ・フォファナ、31歳で代表引退を発表

セコ・フォファナ
コートジボワール
ポルト
スタッド・レンヌ
フラム
アル・ナスル
ワールドカップ
リーグ・アン

コートジボワール代表MFセコ・フォファナが、代表チームからの引退を正式に発表した。これにより、コートジボワール代表での大きな成功を収めた一章に幕が下ろされることになった。31歳の元マンチェスター・シティ下部組織所属選手は、大陸制覇に彩られたキャリアの後、自身のSNSでこのニュースを報告した。

  • MFが代表引退

    経験豊富なMFは月曜日、個人のインスタグラムアカウントへの投稿を通じて、代表キャリアに終止符を打つ決断を明かした。フォファナは2017年11月のモロッコ戦でA代表デビューを果たして以降、34試合に出場して7得点を記録し、これをもって国際キャリアの幕を下ろす。最後の主要大会出場は2026年ワールドカップで、コートジボワール代表はベスト32進出を果たした。

    • 広告
  • imago-sport-1078565545.jpgANP

    フォファナが心のこもった別れのメッセージを共有

    サポーターに向けて感情のこもった別れのメッセージを送った31歳は、自国開催で2024年アフリカ・ネーションズカップのトロフィーを掲げたことが、自身にとって最高の功績だったと振り返った。

    公式インスタグラムアカウントを通じて、フォファナはこう記した。「親愛なるコートジボワールのファンの皆さん、私がページをめくる時が来た。自分の国のために戦う特権を得られたことを、計り知れない誇りと深い感謝とともに受け止めている。大陸最高のトロフィーを勝ち取ることは、私にとって幼少期からの夢だった。そして、その記憶は何百万人ものコートジボワール人の心に永遠に刻まれるだろう。

    「チームメート、スタッフ、そして皆さんの力と支えに感謝する。私はこれからも常にコートジボワール代表の一番のサポーターであり続けるし、この新世代が自分たちの歴史を刻むのを見るのが待ちきれない。我が国に才能が不足することはない」

  • 伝説的な歩みがレガシーを形作る

    パリ生まれで、U-18までフランスの各世代別代表でプレーしてきたフォファナは、マルク・ウィルモッツ監督の下でコートジボワール代表として初めてA代表に招集された。

    クラブキャリアでは複数のトップリーグで存在感を示しており、マンチェスター・シティのアカデミーやフルアムでプレーしたほか、アル・ナスルではクリスティアーノ・ロナウドとチームメートにもなった。現在はフランスのレンヌからポルトガルの強豪FCポルトへ期限付き移籍中で、昨季はアズイス・エ・ブランコスの国内リーグ制覇に決定的な貢献を果たした。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • imago-sport-1078871046.jpgIcon Sportswire

    コートジボワールが予選キャンペーンを開始

    エルヴェ・ルナール監督率いるチームは今後、中盤の底を支えてきたベテランの主軸を欠いたまま、センターミッドフィールドの新時代に備えなければならない。コートジボワールは2027年アフリカネーションズカップ予選の初戦で、9月24日にガーナをホームに迎え、その5日後にソマリアとのアウェー戦に臨む。その後、10月3日にアビジャンで行われるカメルーンとの注目の親善試合で、今後の国際試合日程を締めくくる。