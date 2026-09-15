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コートジボワール代表のセコ・フォファナ、31歳で代表引退を発表
MFが代表引退
経験豊富なMFは月曜日、個人のインスタグラムアカウントへの投稿を通じて、代表キャリアに終止符を打つ決断を明かした。フォファナは2017年11月のモロッコ戦でA代表デビューを果たして以降、34試合に出場して7得点を記録し、これをもって国際キャリアの幕を下ろす。最後の主要大会出場は2026年ワールドカップで、コートジボワール代表はベスト32進出を果たした。
- ANP
フォファナが心のこもった別れのメッセージを共有
サポーターに向けて感情のこもった別れのメッセージを送った31歳は、自国開催で2024年アフリカ・ネーションズカップのトロフィーを掲げたことが、自身にとって最高の功績だったと振り返った。
公式インスタグラムアカウントを通じて、フォファナはこう記した。「親愛なるコートジボワールのファンの皆さん、私がページをめくる時が来た。自分の国のために戦う特権を得られたことを、計り知れない誇りと深い感謝とともに受け止めている。大陸最高のトロフィーを勝ち取ることは、私にとって幼少期からの夢だった。そして、その記憶は何百万人ものコートジボワール人の心に永遠に刻まれるだろう。
「チームメート、スタッフ、そして皆さんの力と支えに感謝する。私はこれからも常にコートジボワール代表の一番のサポーターであり続けるし、この新世代が自分たちの歴史を刻むのを見るのが待ちきれない。我が国に才能が不足することはない」
伝説的な歩みがレガシーを形作る
パリ生まれで、U-18までフランスの各世代別代表でプレーしてきたフォファナは、マルク・ウィルモッツ監督の下でコートジボワール代表として初めてA代表に招集された。
クラブキャリアでは複数のトップリーグで存在感を示しており、マンチェスター・シティのアカデミーやフルアムでプレーしたほか、アル・ナスルではクリスティアーノ・ロナウドとチームメートにもなった。現在はフランスのレンヌからポルトガルの強豪FCポルトへ期限付き移籍中で、昨季はアズイス・エ・ブランコスの国内リーグ制覇に決定的な貢献を果たした。
- Icon Sportswire
コートジボワールが予選キャンペーンを開始
エルヴェ・ルナール監督率いるチームは今後、中盤の底を支えてきたベテランの主軸を欠いたまま、センターミッドフィールドの新時代に備えなければならない。コートジボワールは2027年アフリカネーションズカップ予選の初戦で、9月24日にガーナをホームに迎え、その5日後にソマリアとのアウェー戦に臨む。その後、10月3日にアビジャンで行われるカメルーンとの注目の親善試合で、今後の国際試合日程を締めくくる。
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