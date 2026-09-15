サポーターに向けて感情のこもった別れのメッセージを送った31歳は、自国開催で2024年アフリカ・ネーションズカップのトロフィーを掲げたことが、自身にとって最高の功績だったと振り返った。

公式インスタグラムアカウントを通じて、フォファナはこう記した。「親愛なるコートジボワールのファンの皆さん、私がページをめくる時が来た。自分の国のために戦う特権を得られたことを、計り知れない誇りと深い感謝とともに受け止めている。大陸最高のトロフィーを勝ち取ることは、私にとって幼少期からの夢だった。そして、その記憶は何百万人ものコートジボワール人の心に永遠に刻まれるだろう。

「チームメート、スタッフ、そして皆さんの力と支えに感謝する。私はこれからも常にコートジボワール代表の一番のサポーターであり続けるし、この新世代が自分たちの歴史を刻むのを見るのが待ちきれない。我が国に才能が不足することはない」