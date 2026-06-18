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Yan DiomandeGetty Images

翻訳者：

コートジボワールのFWディオマンデが亡き姉に宛てた手紙：「誰も信じてくれなくても、君は私が次のクリスティアーノ・ロナウドになるとずっと信じていてくれた」

コートジボワール
ヤン・ディオマンデ
ワールドカップ

『ザ・プレイヤーズ・トリビューン』が、ライプツィヒとコートジボワール代表FWヤン・ディオマンデの、亡き姉へ宛てた手紙を掲載した。以下はその翻訳である。


親愛なるロクサンへ、


誰かがくれたマンチェスター・ユナイテッドの偽ユニフォームに、僕は黒いマーカーで背中に「ロナウド7」と書いただろう？ 僕たちは「貧乏」や「金持ち」なんて知らなかった。ただ幸せだった。


アビジャンの家に25人で住んでいたね。母はテレノベラ、みんなは映画が観たかった。僕は寝たふりをして深夜、テレビ部屋へ忍び込んだ。音量は最小限、2目盛りだけ上げた。暗闇でサッカーを見て、夢を見た。


土手でサッカーをしていた私を見て、大人たちが強烈なキックから「ロベルト・カルロス」と呼んでくれたこと、覚えてる？ CR7が憧れだったから、そのあだ名が密かに腹立たしかったことも。


9歳のとき、ガーナ国境近くの「インテル・フット・スッド・コモエ」で遠征したのを覚えている？ 僕はただ一人の少年だった。お腹が空きすぎて、村にジャガイモを盗みに行ったこともあった。二人が店主を話し役で引きつけ、残りの18人がジャガイモを二つずつ持って逃げる「銀行強盗」ごっこだった。 2人が店主の気を引き、残りの18人がジャガイモを2つずつ持って逃げた。味は大したことなかったが、とても美味しかった。今でも一番好きな料理だ。茹でたジャガイモに少量の油をかけるだけ。あの頃を思い出す。


初めての本物のサッカーシューズを手に入れた夜、履いたまま寝たのを覚えている？子供の頃はいつも白いプラスチックのビーチサンダルで遊んだね。今でも実家に帰ると、まだそれで遊ぶよ。それが僕たちの伝統。


僕が家に帰ると、君は近所の友達に「なんで練習をやめたの？ヤンは車なんて買ってくれないよ。もっと頑張らなきゃ」って言ってたよね。君は10歳なのに、もう僕のエージェントだった。


二人でフランス移住の夢を語ったね。ショッピングや自分たちのアパート、僕が裕福な選手になってあなたを安心させたいと話した。みんなが笑っても、あなたは「次はクリスティアーノになれる」と信じてくれた。


15歳で高校進学のためアメリカへ渡ったとき、ひどいホームシックにかかったのを覚えている？何ヶ月も言葉が理解できなくて。 フランス人のクラスメートが隣に座り、彼の通訳が頼りだった。僕は電話で「ここの子は先生と口論するんだ」と驚いたよね。うちでは目上の人前でまばたきもできないほどだったから。


放課後に生徒がタバコを吸っているのを見て、信じられなかったのを覚えている？ あなたはいつも「まるでアメリカのテレビドラマみたい」と言っていたよね


  • ボーンマスでトライアウトを受けたこと、覚えてる？ チェルシー、レンジャーズ、オリンピアコス、クリスタル・パレスでも同じだった。エゼとオリゼが練習後に「坊や、すごく上手いぞ」と言ってくれたけど、結局採用されなかった。


    MLSのBチームでさえ僕を受け入れてくれなかった。理由を教えてもらったことは一度もなかった。大人の連中がすべてを仕切り、僕をヨーロッパ中を連れ回すだけだった。どこへ行っても断られ続けた。


    ビザが切れて夢は途切れ、僕はアフリカへ送還された。君だけがずっと信じてくれた。数週間後、僕はレガネスと契約し、僕たちは新たな涙を流した」。


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  • それはまだ感情があった頃のことだ。今は何も感じない。人間ではないようだ。君が亡くなって以来、私は空っぽだ。


    君の死を告げられた日、僕は涙を流さなかった。ただショックで呆然としていた。


    レガネスでのデビューから数週間後、18歳でレアル・マドリード相手にピッチに立つなんて狂気だった。夢のようだった……それが悪夢に変わった。家から執拗に電話がかかってきた。苛立った。なぜこんなに電話が鳴るのか、理解できなかった。


    電話に出ると、彼らは衝撃を和らげる言葉ひとつかけず、ただ……


    「お姉ちゃんが亡くなったよ」


    「え？」


    「亡くなったんだ」


    「何の話だ？」


    「パーティーで誰かが彼女の飲み物に何かを入れた。彼女は二度と目を覚まさなかった。亡くなったんだ」


    君は15歳だった。


    理由は今もわからない。嫉妬だったのか、それともこの国ではよくあることなのか。 maybe I could have protected you. わからない。


    神のご計画を信じようとしている。それしかできない。忘れはしない。絶対に忘れないから。私にできるのは、この痛みを力に変え、私たちの夢を叶えるためにさらに努力することだけだ。


    言葉にできないから書いた。君に知ってほしいから書いた。君が生きられるよう必ず守る。世界中が君の名前を知るよう必ずする。


    ピッチでの私のプレーは、すべて君のために。


    最後に君に会ってから、たくさんのことが起きた。信じられるだろうか。僕自身、まだ実感がわかない。


    信じられない話がある。レアル・マドリード戦でデビューした後、ムバッペとユニフォームを交換したんだ。テレビで彼のプレーを見ていた時、君が「ムバッペ？ うん、上手いね。でも、私の兄の方がもっと上手い」って言ってたのを覚えてる？



  • 「一つだけ間違っていた。私は金持ちになりたくない。 お金が人にも家族にもどんな影響を与えるか、身をもって知っている。レガネスにいた頃、稼いだ金はすべて実家に送った。やがてお金は要らなくなった。ただ重荷だった。家族は金をせがむ。彼らは私が大富豪だと思ったのだろう。私にはアパートさえなかった。トレーニングセンターのテレビもない部屋で暮らし、サッカーと睡眠を繰り返すだけだった。


    大きな家も車も要らなかった。すべてをサッカーに注ぎ込み、姉の言葉が正しかったことを示したかった。


    あ…これ、面白いと思うよ。


    RBライプツィヒに移籍した頃、僕はいつも「遅刻」していた。厳密には時間通りだったのだが、ドイツではそれさえも遅すぎる。


    そこで、何をするにも90分前に到着するようにしました。早過ぎる私をチームメイトは「ドイツ人」と呼びました。


    僕は何でもやりすぎてしまう。バランスが取れない。君もいつもそう言っていたね。今でも居心地がいいのはピッチだけだ。そこでは心が落ち着き、君と話せる。ただ、君がまだここにいたら「僕たち、やり遂げたよ」と言えたのに。


    君の言葉はすべて現実になった。


    明日、ワールドカップへ出発する。君の弟もドログバやヤヤ、ジェルヴィーニョと共にコートジボワール代表としてプレーする。


    僕はこれを単なる試合ではなく舞台だと捉えている。君が僕の中に見たものを世界に見せるチャンスだ。ゴールを決めるたび、みんなに君の名前を知らせる。君を忘れないようにする。


    君はいつも、僕はクリスティアーノより上になれるって言ってたよね。もし彼に会えたら、君に「やあ」と伝えておくよ。


    スパイクも履いていなかった頃から、君は「僕の弟は世界一になる」と皆に言っていた。


    「父さんの言葉は正しかったと証明する。たとえそのために命を落とすことになっても。」


    君の弟より


    ヤン



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