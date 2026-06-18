『ザ・プレイヤーズ・トリビューン』が、ライプツィヒとコートジボワール代表FWヤン・ディオマンデの、亡き姉へ宛てた手紙を掲載した。以下はその翻訳である。





親愛なるロクサンへ、





誰かがくれたマンチェスター・ユナイテッドの偽ユニフォームに、僕は黒いマーカーで背中に「ロナウド7」と書いただろう？ 僕たちは「貧乏」や「金持ち」なんて知らなかった。ただ幸せだった。





アビジャンの家に25人で住んでいたね。母はテレノベラ、みんなは映画が観たかった。僕は寝たふりをして深夜、テレビ部屋へ忍び込んだ。音量は最小限、2目盛りだけ上げた。暗闇でサッカーを見て、夢を見た。





土手でサッカーをしていた私を見て、大人たちが強烈なキックから「ロベルト・カルロス」と呼んでくれたこと、覚えてる？ CR7が憧れだったから、そのあだ名が密かに腹立たしかったことも。





9歳のとき、ガーナ国境近くの「インテル・フット・スッド・コモエ」で遠征したのを覚えている？ 僕はただ一人の少年だった。お腹が空きすぎて、村にジャガイモを盗みに行ったこともあった。二人が店主を話し役で引きつけ、残りの18人がジャガイモを二つずつ持って逃げる「銀行強盗」ごっこだった。 2人が店主の気を引き、残りの18人がジャガイモを2つずつ持って逃げた。味は大したことなかったが、とても美味しかった。今でも一番好きな料理だ。茹でたジャガイモに少量の油をかけるだけ。あの頃を思い出す。





初めての本物のサッカーシューズを手に入れた夜、履いたまま寝たのを覚えている？子供の頃はいつも白いプラスチックのビーチサンダルで遊んだね。今でも実家に帰ると、まだそれで遊ぶよ。それが僕たちの伝統。





僕が家に帰ると、君は近所の友達に「なんで練習をやめたの？ヤンは車なんて買ってくれないよ。もっと頑張らなきゃ」って言ってたよね。君は10歳なのに、もう僕のエージェントだった。





二人でフランス移住の夢を語ったね。ショッピングや自分たちのアパート、僕が裕福な選手になってあなたを安心させたいと話した。みんなが笑っても、あなたは「次はクリスティアーノになれる」と信じてくれた。





15歳で高校進学のためアメリカへ渡ったとき、ひどいホームシックにかかったのを覚えている？何ヶ月も言葉が理解できなくて。 フランス人のクラスメートが隣に座り、彼の通訳が頼りだった。僕は電話で「ここの子は先生と口論するんだ」と驚いたよね。うちでは目上の人前でまばたきもできないほどだったから。





放課後に生徒がタバコを吸っているのを見て、信じられなかったのを覚えている？ あなたはいつも「まるでアメリカのテレビドラマみたい」と言っていたよね。」



