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コートジボワールのスター選手がリーグ・アンのニース戦で故意にイエローカードを受けた疑いで逮捕された。同選手は現在もワールドカップに出場中だ。
リーグ・アンの八百長疑惑に関する調査
『The Athletic』によると、ワヒは試合操作の疑いで逮捕され、法的な騒動に巻き込まれている。現在、母国代表として世界最大の舞台でプレーする23歳のこの選手は、5月17日のニース対メスのリーグ・アン戦での行動について、依然として捜査の対象となっている。
フランスプロサッカーリーグ（LFP）は、ワヒが35分に受けた5枚目のイエローカード（今季5枚目）を巡り不審な賭けパターンが認められたとして捜査を開始した。この警告でワヒはニースの降格プレーオフ第1戦を欠場した。 その結果、5月29日の第2戦で復帰し2得点を挙げたわずか数時間後、この23歳の選手はフランスの汚職捜査当局に逮捕された。捜査は、ワヒが故意にイエローカードを受けたかどうかを明らかにするのが目的だ。
- AFP
警察による身柄拘束と取り調べ
大会開幕2週間前の5月29日、ワヒは身柄を拘束された。取り調べの後、証拠固めの捜査が続く中で釈放され、グループステージを控えたコートジボワール代表に合流した。
マルセイユ検察庁の広報担当者は、次のような声明を発表した。「フランス・リーグ1でプレーする23歳のサッカー選手が、組織的詐欺、スポーツ汚職、犯罪収益処理、マネーロンダリングの疑いで5月29日に逮捕されたことを確認できる。」
現在進行中の訴訟手続き
同選手はピッチに復帰したが、フランスでの法的手続きは終わっていない。検察は、選手が事情聴取後に釈放されたものの、依然として被疑者だと明らかにした。声明では、選手がフランス居住のプロ選手であるものの、フランス代表ではないとも指摘された。このストライカーはユース代表でフランス代表としてプレーしていたが、3月に西アフリカ某国へ代表資格を移したばかりだ。
広報担当者は「彼は警察の留置場で事情聴取を受けた後、釈放された。捜査は現在も続いている。このサッカー選手は、ワールドカップに出場しているフランス代表のメンバーではない」と付け加えた。
- AFP
ワールドカップへの影響
このニュースはコートジボワールの大会成績には影響していない。 ワヒは日曜日のエクアドル戦（1-0で勝利）に先発し、55分間プレー。交代直前にクロスバーを撃ち抜くシュートを見舞った。チームは土曜にドイツ、木曜にキュラソーと対戦する。