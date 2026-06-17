『The Athletic』によると、ワヒは試合操作の疑いで逮捕され、法的な騒動に巻き込まれている。現在、母国代表として世界最大の舞台でプレーする23歳のこの選手は、5月17日のニース対メスのリーグ・アン戦での行動について、依然として捜査の対象となっている。

フランスプロサッカーリーグ（LFP）は、ワヒが35分に受けた5枚目のイエローカード（今季5枚目）を巡り不審な賭けパターンが認められたとして捜査を開始した。この警告でワヒはニースの降格プレーオフ第1戦を欠場した。 その結果、5月29日の第2戦で復帰し2得点を挙げたわずか数時間後、この23歳の選手はフランスの汚職捜査当局に逮捕された。捜査は、ワヒが故意にイエローカードを受けたかどうかを明らかにするのが目的だ。