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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

コートジボワールのスター選手がリーグ・アンのニース戦で故意にイエローカードを受けた疑いで逮捕された。同選手は現在もワールドカップに出場中だ。

エリー・ワイ
ニース
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ニース 対 メッツ
メッツ
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コートジボワール 対 エクアドル
エクアドル
ワールドカップ

フランスの捜査当局が、コートジボワール代表エリエ・ワヒ選手からスポットフィクシング疑惑で事情聴取を行ったと報じられた。疑惑は、同選手がワールドカップ直前の国内リーグで意図的にイエローカードを受けたという内容だ。

  • リーグ・アンの八百長疑惑に関する調査

    The Athletic』によると、ワヒは試合操作の疑いで逮捕され、法的な騒動に巻き込まれている。現在、母国代表として世界最大の舞台でプレーする23歳のこの選手は、5月17日のニース対メスのリーグ・アン戦での行動について、依然として捜査の対象となっている。

    フランスプロサッカーリーグ（LFP）は、ワヒが35分に受けた5枚目のイエローカード（今季5枚目）を巡り不審な賭けパターンが認められたとして捜査を開始した。この警告でワヒはニースの降格プレーオフ第1戦を欠場した。 その結果、5月29日の第2戦で復帰し2得点を挙げたわずか数時間後、この23歳の選手はフランスの汚職捜査当局に逮捕された。捜査は、ワヒが故意にイエローカードを受けたかどうかを明らかにするのが目的だ。 

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    警察による身柄拘束と取り調べ

    大会開幕2週間前の5月29日、ワヒは身柄を拘束された。取り調べの後、証拠固めの捜査が続く中で釈放され、グループステージを控えたコートジボワール代表に合流した。

    マルセイユ検察庁の広報担当者は、次のような声明を発表した。「フランス・リーグ1でプレーする23歳のサッカー選手が、組織的詐欺、スポーツ汚職、犯罪収益処理、マネーロンダリングの疑いで5月29日に逮捕されたことを確認できる。」

  • 現在進行中の訴訟手続き

    同選手はピッチに復帰したが、フランスでの法的手続きは終わっていない。検察は、選手が事情聴取後に釈放されたものの、依然として被疑者だと明らかにした。声明では、選手がフランス居住のプロ選手であるものの、フランス代表ではないとも指摘された。このストライカーはユース代表でフランス代表としてプレーしていたが、3月に西アフリカ某国へ代表資格を移したばかりだ。

    広報担当者は「彼は警察の留置場で事情聴取を受けた後、釈放された。捜査は現在も続いている。このサッカー選手は、ワールドカップに出場しているフランス代表のメンバーではない」と付け加えた。 

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    ワールドカップへの影響

    このニュースはコートジボワールの大会成績には影響していない。 ワヒは日曜日のエクアドル戦（1-0で勝利）に先発し、55分間プレー。交代直前にクロスバーを撃ち抜くシュートを見舞った。チームは土曜にドイツ、木曜にキュラソーと対戦する。