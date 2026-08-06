ガクポの安定感のなさを踏まえ、リヴァプールはオファーに応じる姿勢を持つべきかと問われた元リヴァプールFWのオーウェンは、英国向けアンバサダーとしてオンラインカジノ比較サイト『Casino.org』で活動するなか、GOALに対して次のように語った。「まあ、昨季は安定していたよ。でも、安定して悪かった。最初の10試合くらいは良かったけど、その後はシーズンの残りを通してかなり良くなかった。

「ガクポは、リヴァプールのチームで非常に効果的な存在になれることをすでに証明している。ただ、昨季の彼のパフォーマンスは懸念材料だった。もっとも、懸念だったのは彼だけではなく、多くの選手のパフォーマンスもそうだった。悪いシーズンだった。

「それはあり得ない話だとは思わない。ただ、リヴァプールはおそらく、もし彼を失えば、すでにサイドの選手を切実に必要としている状況だ。彼を失った場合、リオ・ングモハに頼ってシーズンに入るのかという話になる。代役がいるなら、その可能性はあると思う。

「起こり得ることではある。現時点では補強を考えているのだと思うし、あまり多くの選手を手放そうとは考えていない気がする。昨季の彼のシーズンはあまり良くなかった。とはいえ、彼は時間をかけて非常に優れた選手であることを証明してきた。それはまだ流動的な案件だ」