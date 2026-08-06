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コーディ・ガクポのトッテナム移籍は「起こり得る」。だが、マイケル・オーウェンは、リヴァプールが「一貫して低調な」ウインガーを売却することに伴うリスクを分析
ガクポは安定感を欠いてきたが、リヴァプールにはウインガーが足りない
リヴァプールは、ガクポの売却を認めることになればかなりの利益を得る可能性がある。移籍金はトッテナムが最大7000万ポンド（9400万ドル）を要するとも示唆されている。27歳がマージーサイドへ渡った際の契約額は、4500万ポンド（6100万ドル）未満だった。
現在の彼はプレミアリーグで経験を積んだ実力者であり、PSV時代には印象的な得点数を記録できることも示していた。だが、サイドでも中央のセンターストライカーとしてもプレーできるこの男から、リヴァプールはそうした資質を十分には引き出せていない。
その結果、チーム全体への貢献における彼の価値に疑問の声が上がっており、トッテナムは国内のライバルクラブの意思を試す構えだ。条件が適正であれば、アンドニ・イラオラらが現金化を決断し、その資金を適切な後釜の獲得に再投資する可能性もある。
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リヴァプールはトッテナムが関心を示すガクポへのオファーに耳を傾けるべきか？
ガクポの安定感のなさを踏まえ、リヴァプールはオファーに応じる姿勢を持つべきかと問われた元リヴァプールFWのオーウェンは、英国向けアンバサダーとしてオンラインカジノ比較サイト『Casino.org』で活動するなか、GOALに対して次のように語った。「まあ、昨季は安定していたよ。でも、安定して悪かった。最初の10試合くらいは良かったけど、その後はシーズンの残りを通してかなり良くなかった。
「ガクポは、リヴァプールのチームで非常に効果的な存在になれることをすでに証明している。ただ、昨季の彼のパフォーマンスは懸念材料だった。もっとも、懸念だったのは彼だけではなく、多くの選手のパフォーマンスもそうだった。悪いシーズンだった。
「それはあり得ない話だとは思わない。ただ、リヴァプールはおそらく、もし彼を失えば、すでにサイドの選手を切実に必要としている状況だ。彼を失った場合、リオ・ングモハに頼ってシーズンに入るのかという話になる。代役がいるなら、その可能性はあると思う。
「起こり得ることではある。現時点では補強を考えているのだと思うし、あまり多くの選手を手放そうとは考えていない気がする。昨季の彼のシーズンはあまり良くなかった。とはいえ、彼は時間をかけて非常に優れた選手であることを証明してきた。それはまだ流動的な案件だ」
リヴァプールはバルコラとの関連が盛んに取り沙汰されている。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノは、スパーズが「今夏の移籍の可能性をめぐり、コーディ・ガクポの陣営と直接交渉している」と主張した。いかなる取引も、用意される「金銭面のパッケージ」と、リヴァプールが補強選手を加えるための動きにかかっているとされている。
リヴァプールはフランス代表FWブラッドリー・バルコラとの関連が盛んに報じられており、チャンピオンズリーグ優勝を経験した23歳の前には、パリ・サンジェルマン退団への扉が開きつつあると言われている。
ガクポ自身も今後について大きな発言権を持っており、このオランダ人選手は、自身のクラブキャリアと代表キャリアの双方にとって、どのクラブ環境が最も適しているかを見極める必要がある。2026年ワールドカップで母国のユニフォームをまとった際にも、彼は再び随所で生き生きとしたプレーを見せていた。
オランダ代表でリヴァプール以上の安定感を発揮できる理由について問われると、アイントホーフェン出身の同選手は「少し違うんだ。ここでの自分のプレー、監督が自分にいてほしい場所、クラブで与えられている自由。それが基本的にすべてだ」と語った。
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ガクポ、2025年に5年契約を締結
リヴァプールは、関係者全員にとって今は袂を分かつことが最善の選択肢だと判断する可能性があり、それによってガクポは新天地で薄れつつある輝きを取り戻せるかもしれない。トッテナムはこの夏すでに大型補強を進めており、北ロンドンではプレミアリーグでの実績が重視されている。
一方で、モハメド・サラーはすでにアンフィールドを離れており、イラオラにとってウイングの選択肢は減りつつある。そのため、2025年夏に新たな5年契約を結んだ選手に対し、リヴァプールが引き続き信頼を寄せる可能性もある。
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