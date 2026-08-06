ギャクポの不安定さを踏まえ、リヴァプールはオファーに前向きであるべきかと問われた元リヴァプールFWのオーウェンは、現在『Casino.org』の英国アンバサダーとしてオンラインカジノの比較で英国のギャンブラーを支援しており、GOALに次のように語った。「そうだね、彼は昨季は安定していた。ただ、安定して悪かった。最初の10試合かそこらは良かったが、その後のシーズン残りはかなり良くなかった。

「ギャクポはすでに、リヴァプールで非常に効果的な存在になれることを証明している。ただ、昨季の彼のパフォーマンスは懸念材料だった。もっとも、懸念だったのは彼だけではなく、彼らの多くのパフォーマンスもそうだった。ひどいシーズンだった。

「不可能な話だとは思わない。ただ、リヴァプールはおそらく、もし彼を失えば、すでにサイドの選手を切実に必要としている状況だ。彼を失ったら、リオ・ングモハを頼りにシーズンに入るのかという話になる。後釜がいるなら、その可能性はあると思う。

「あり得る話だ。現時点では、彼らは補強を考えているのだと思うし、あまり多くの選手を放出しようとは考えていないはずだ。昨季の彼のシーズンはあまり良くなかった。ただ、それでも時間をかけて彼が非常に優れていることは証明してきた。それはまだ何とも言えない案件だ」