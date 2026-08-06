Getty
翻訳者：
コーディ・ガクポのトッテナム移籍は「実現する可能性がある」。だが、マイケル・オーウェンは、リヴァプールが「一貫して低調な」ウインガーを売却することに伴うリスクを評価した。
ガクポは安定感を欠いているが、リヴァプールにはウイングが不足している。
売却が認められる場合、リヴァプールはガクポの移籍でかなりの利益を得る可能性がある。移籍金はトッテナムが最大7000万ポンド（9400万ドル）を要するとみられている。27歳をマージーサイドに連れてきた際の合意額は、4500万ポンド（6100万ドル）未満だった。
現在の彼はプレミアリーグで経験を積んだ選手であり、PSV時代には印象的な得点数を記録できることも示していた。だが、サイドでも中央のセンターフォワードでもプレーできるこの選手から、リヴァプールはそうした資質を十分には引き出せていない。
その結果、チーム全体に対する彼の価値に疑問の声が上がっており、トッテナムは国内ライバルの意思を試す構えだ。適正な価格であれば、アンドニ・イラオラらが売却を決断し、その資金を適切な後任確保に再投資する可能性もある。
- Getty
リヴァプールはトッテナムと関連づけられているガクポへのオファーに耳を傾けるべきか？
ギャクポの不安定さを踏まえ、リヴァプールはオファーに前向きであるべきかと問われた元リヴァプールFWのオーウェンは、現在『Casino.org』の英国アンバサダーとしてオンラインカジノの比較で英国のギャンブラーを支援しており、GOALに次のように語った。「そうだね、彼は昨季は安定していた。ただ、安定して悪かった。最初の10試合かそこらは良かったが、その後のシーズン残りはかなり良くなかった。
「ギャクポはすでに、リヴァプールで非常に効果的な存在になれることを証明している。ただ、昨季の彼のパフォーマンスは懸念材料だった。もっとも、懸念だったのは彼だけではなく、彼らの多くのパフォーマンスもそうだった。ひどいシーズンだった。
「不可能な話だとは思わない。ただ、リヴァプールはおそらく、もし彼を失えば、すでにサイドの選手を切実に必要としている状況だ。彼を失ったら、リオ・ングモハを頼りにシーズンに入るのかという話になる。後釜がいるなら、その可能性はあると思う。
「あり得る話だ。現時点では、彼らは補強を考えているのだと思うし、あまり多くの選手を放出しようとは考えていないはずだ。昨季の彼のシーズンはあまり良くなかった。ただ、それでも時間をかけて彼が非常に優れていることは証明してきた。それはまだ何とも言えない案件だ」
リヴァプールにバルコラ獲得の噂が強く浮上している。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノは、スパーズが「今夏の移籍の可能性を巡り、コーディ・ガクポ陣営と直接交渉を行っている」と主張した。いかなる取引も、用意される「金銭面のパッケージ」と、リヴァプールが補強選手を加えるための動きに左右されるとされている。
リヴァプールはフランス代表FWブラッドリー・バルコラとの関連が盛んに報じられており、チャンピオンズリーグ優勝を経験した23歳の前には、パリ・サンジェルマン退団への扉が開きつつあるとされている。
ガクポ自身も今後について大きな発言権を持っており、このオランダ人選手は、自身のクラブと代表のキャリアにとってどの環境が最も適しているのかを見極める必要がある。2026年ワールドカップで母国のユニフォームをまとった際にも、彼は再び場面によって生き生きとしたプレーを見せていた。
オランダ代表ではリヴァプールでプレーする時よりも高い継続性を発揮できる理由について問われると、アイントホーフェン出身のガクポは「少し違うんだ。ここでの僕のプレーの仕方、監督が僕にいてほしい場所、クラブで与えられている自由。それが基本的にすべてだ」と語った。
- Getty
ガクポは2025年に5年契約を結んだ
リヴァプールは、関係者全員にとって今は袂を分かつのが最善の選択肢だと判断する可能性があり、それによってガクポは新たな環境で薄れつつある輝きを取り戻せるかもしれない。トッテナムは今夏すでに大型補強を進めており、北ロンドンではプレミアリーグでの実績が優先されている。
とはいえ、モハメド・サラーはすでにアンフィールドを去っており、イラオラのウイングの選択肢は減りつつある。そのため、レッズが2025年夏に新たな5年契約を結んだ選手を引き続き信頼する可能性もある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。