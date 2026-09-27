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コーディ・ガクポがオランダ代表で足首を負傷して途中交代、リヴァプールの代表ウィーク中の苦境がさらに深まる
セルビア戦でガクポが早々に交代へ
ガクポはベオグラードでの試合に先発出場したが、スコアレスのまま迎えた17分にピッチを後にしなければならなかった。オランダ代表の同選手は12分、ササ・ルキッチから激しいタックルを受けた。ガクポはプレー続行を試みたものの、その5分後に続行不可能であることをベンチへ伝えた。その後、治療を受けるために倒れ込み、ルベン・ファン・ボメルと交代した。医療スタッフの手当てを受ける前には足首を押さえている様子も確認され、リヴァプールに大きな懸念が広がっている。
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リヴァプール、深刻化する負傷者危機に直面
この痛手は、すでにアレクサンダー・イサクを失っているリバプールにとって、さらなる打撃となった。イサクは土曜夜、太ももの負傷によりスウェーデン代表のキャンプを離脱した。
さらに、ジェレミー・フリンポンは直近の試合のメンバーから外れたが、それがコンディション面の問題によるものかどうかは依然として不明である。ガクポは最近、トッテナムまたはマンチェスター・シティへの移籍を巡る憶測を一蹴し、現在所属するクラブに集中する姿勢を示していた。イラオラは今後、ガクポの問題が深刻ではないことを願いながら、詳細なメディカルチェックの結果を不安げに待つことになる。
ガクポが難しい夏を振り返る
負傷前、ガクポは『テレグラフ』のインタビューに応じ、ここ最近の苦闘とリヴァプールへの献身について語っていた。残留を決断したことを振り返り、ガクポは「僕にとっても、家族にとっても、そしてフットボールや人生を取り巻くすべてにおいても、難しい夏だった。とても長い話になる。あらゆることに関して、この夏は本当につらかった。僕はただすべてをあるがままにして、どうなるかを見ていた。そしてこういう形に落ち着いたし、今は今のままだ。自分たちがコントロールできることを、できる限りベストにやるしかない。それが僕にできる唯一のことで、残りは自分たちの手を離れている。もし状況をコントロールできないなら、心配はしない。僕はただ自分の仕事をするだけだ」と認めた。
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リヴァプールの次は？
リヴァプールは、コーディ・ガクポの負傷が軽傷であることを願っている。インターナショナルブレーク明けには過密日程が待っているためだ。クラブはマンチェスター・シティ、ブレントフォードとの重要なプレミアリーグの試合に加え、LASKとの欧州の一戦にも臨む。オランダ代表のシャビ監督は、試合終了のホイッスル後にガクポの状態について詳しい最新情報を伝える見込みだ。
リヴァプールの次の一手は？
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