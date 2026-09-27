この痛手は、すでにアレクサンダー・イサクを失っているリバプールにとって、さらなる打撃となった。イサクは土曜夜、太ももの負傷によりスウェーデン代表のキャンプを離脱した。

さらに、ジェレミー・フリンポンは直近の試合のメンバーから外れたが、それがコンディション面の問題によるものかどうかは依然として不明である。ガクポは最近、トッテナムまたはマンチェスター・シティへの移籍を巡る憶測を一蹴し、現在所属するクラブに集中する姿勢を示していた。イラオラは今後、ガクポの問題が深刻ではないことを願いながら、詳細なメディカルチェックの結果を不安げに待つことになる。