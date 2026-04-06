バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニ監督は、バイエルンがアウェイではどのチームにとっても最も厳しい試合に臨むことになると強調した。
バイエルン・ミュンヘンは明日火曜日、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦としてレアル・マドリードのホームに遠征する。
バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニ監督は、バイエルンがアウェイではどのチームにとっても最も厳しい試合に臨むことになると強調した。
バイエルン・ミュンヘンは明日火曜日、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦としてレアル・マドリードのホームに遠征する。
コンパニは試合前の記者会見で次のように語った。 「こうした試合では、初めての経験を積むことが重要だ。明日、私にとってサンティアゴ・ベルナベウでの初戦となる。私の印象としては、我々のチームにはこうした対戦で経験豊富な選手たちがいる。試合は戦術的な戦いになるだろうが、細部が鍵を握る。我々は、シティと対戦した時と同様のレアル・マドリードを相手にするだろう」
バイエルンの指揮官は、試合会場について次のように述べた。「サンティアゴ・ベルナベウは、この大会においてアウェイでプレーする上で最も難しいスタジアムだと思います。」
ストライカーのハリー・ケインの状況について、コンパニは次のように説明した。「重要なのは、彼がここ数日懸命にトレーニングを積んできたことであり、リズムを崩しているとは思わない。スヴェン・ウーリッヒを除く全員がここにいる。明日まで様子を見守り、最新の情報が入り次第、判断を下すつもりだ。この試合に向けて非常に充実したメンバーが揃っているが、今私たちにとって最も重要なのは、ケインが出場可能であることだ」。
ケインへの怪我の影響について、コンパニは次のように付け加えた。「筋肉の怪我は靭帯の怪我とは異なります。ハリーはこの試合がいかに重要かを理解していますし、プレーできる状態かどうかを私たちに伝えてくれる必要があります。私たちはこの試合に勝ちたいし、勝たなければなりません。明日どうなるか見てみましょう」
また、選手たちがイエローカードを受けて第2戦に影響が出る可能性について、「まずはパフォーマンスを考えなければならないが、他の側面も考慮しなければならない。激しい展開になれば、イエローカードが出ることもあるだろう」と語った。
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レアル・マドリードがムバッペとヴィニシウスを同時に起用した場合と、どちらか一方のみ起用した場合の戦力比較について問われると、彼は次のように答えた。「それは私の優先事項では全くありません。バイエルンには私たち自身の問題が山積みで、レアル・マドリードの問題まで解決する必要はありません。ただ、両者とも素晴らしい選手だということしか言えません。それ以外はレアル・マドリードの問題です」。
コンパニは、こうした大一番におけるメンタルの重要性について触れ、「こうした瞬間には、自分にふさわしい人々に囲まれる必要がある。誰もがミスを犯すもので、それはサッカーの一部だ。しかし、今何が起ころうとも人生は続く。人は恐怖を感じない時、より強くなれるものだ」と説明した。
マドリードとの対戦が自身のキャリアにおける「大きな瞬間」であるかとの問いに、彼はこう答えた。「『大きな瞬間』とは何か？例えば、ベルギー代表として大会で勝ち進むことなどだ。重要なのは、明日、我々が完全に集中していることだ。 自分たちの能力を証明したいし、全力を尽くす。単純に勝ちたいし、恐怖を感じたくない」。
試合に向けた戦術について、監督は次のように語った。「このレベルではどのチームも脅威だ。失点は絶対に避け、少なくとも1点は奪いたい。レアル・マドリードのようなチームに対して特定の戦術があるわけではない。我々は多くの選択肢を持っており、十分な代替案があることを願っている」。
2025年のインテル・ミラノ戦での敗退を振り返り、コンパニは「前へ進まなければならない。だからこそ、我々は今日ここにいるのだ」と語った。 重要なのは継続することだ。我々は世界最高のチームの一つを倒したい。そして昨年の敗退からも学ばなければならない。あの時のインテル戦では9人の選手が欠けており、状況は全く異なっていたし、他にも不運な要素があった。明日の試合に向けて我々は非常に良い状態にあり、主力選手も揃っている。勝利のために全力を尽くす。試合は一つひとつ異なるのだから」
ルイス・ディアスの先発起用について、「スタメンについては話さないが、彼はチームに多くのものを与えてくれる。ドリブルで相手をかわし、ゴールを演出したりシュートを放ったりする能力がある。しかし、彼をさらに際立たせているのはそのメンタリティだ。彼は混戦を恐れないし、そうした状況で脅威となり、チームに大きなエネルギーをもたらしてくれる。 クラブが彼のような選手を獲得できたことを心から祝福したい。彼はバイエルンにとって素晴らしい選手だ」