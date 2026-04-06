レアル・マドリードがムバッペとヴィニシウスを同時に起用した場合と、どちらか一方のみ起用した場合の戦力比較について問われると、彼は次のように答えた。「それは私の優先事項では全くありません。バイエルンには私たち自身の問題が山積みで、レアル・マドリードの問題まで解決する必要はありません。ただ、両者とも素晴らしい選手だということしか言えません。それ以外はレアル・マドリードの問題です」。

コンパニは、こうした大一番におけるメンタルの重要性について触れ、「こうした瞬間には、自分にふさわしい人々に囲まれる必要がある。誰もがミスを犯すもので、それはサッカーの一部だ。しかし、今何が起ころうとも人生は続く。人は恐怖を感じない時、より強くなれるものだ」と説明した。

マドリードとの対戦が自身のキャリアにおける「大きな瞬間」であるかとの問いに、彼はこう答えた。「『大きな瞬間』とは何か？例えば、ベルギー代表として大会で勝ち進むことなどだ。重要なのは、明日、我々が完全に集中していることだ。 自分たちの能力を証明したいし、全力を尽くす。単純に勝ちたいし、恐怖を感じたくない」。

試合に向けた戦術について、監督は次のように語った。「このレベルではどのチームも脅威だ。失点は絶対に避け、少なくとも1点は奪いたい。レアル・マドリードのようなチームに対して特定の戦術があるわけではない。我々は多くの選択肢を持っており、十分な代替案があることを願っている」。