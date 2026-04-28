コンパニーの出場停止だけではない。シーズン開幕前に浮上した「問題」が、FCバイエルンの命取りになるのか？

PSGは主力に不安がある一方、バイエルン・ミュンヘンの問題はむしろ選手層の厚さだ。グナブリ、レナート・カール、トム・ビショフ、ラファエル・ゲレイロの3人も欠場しており、特にシーズン前から指摘されてきた層の薄さから、試合を左右する切り札が極めて少ない。

ニコラス・ジャクソンはリーグ戦で得点を重ねているが、レアル・マドリードやバイエル・レバークーゼンとの大一番ではフルタイムベンチだった。スポーツディレクターのマックス・エベルルは、チェルシーからのレンタル移籍に伴う買い取りオプションを行使しないことを週末に表明した。フィジカル面で期待されるのはキム・ミンジェ、伊藤宏樹、レオン・ゴレツカだ。 最も脅威なのは復帰した左SBアルフォンソ・デイヴィスで、途中出場ごとにスピードでアクセントを加えている。起用判断は出場停止のコンパニに代わり指揮を執るダンクスアシスタントコーチに委ねられ、試合中やハーフタイムの連絡は禁止されている。

一方のエンリケ監督は、ダンクス氏より遥かに多くの選択肢を持つ。予想通り負傷者が先発すれば、DFはルーカス・エルナンデス、ザバルニ、ベラルド、MFはザイレ＝エメリー、マユル、カン、FWはバルコラとラモスと、質の高い控えが並ぶ。