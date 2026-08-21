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コンパニがスーパーカップ決勝を前に、ジャマル・ムシアラの現在の状態について語る
スーパーカップ決戦を欠場へ
バイエルン・ミュンヘンは土曜日、フランツ・ベッケンバウアー・スーパーカップでボルシア・ドルトムントと対戦するが、司令塔のムシアラを欠く。ヴァンサン・コンパニ監督は、23歳の同選手がジグナル・イドゥナ・パルクへの遠征メンバーに入っていないことを認めた。
この注目カードは、前季の国内主要チーム同士が争うドイツの新シーズン開幕を告げる伝統の一戦となる。バイエルンは新たなタイトル獲得を目指す一方で、スターMFのコンディション管理が何よりも優先事項となっている。
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治療方針の調整を管理する
ムシアラの最近の健康上の症状は広く懸念を呼んでいたが、クラブ幹部はこの状況について以前から把握していたと明かした。コンパニ監督は、選手の治療法に最近調整が加えられたことで、試合中に目に見える副作用が生じていたと説明した。
「彼はメンバーに入っていない。治療への適応を進めているところだ」とコンパニ監督は記者団に語った。スポーツディレクターのマックス・エベルも、この期間にクラブが家族のように選手を支え、全面的なサポートを提供していると付け加えた。
ライバルからの同情とチーム状況の最新情報
サッカー界はムシアラへの支持で結束しており、ピッチ上では激しいライバル関係にあるにもかかわらず、ボルシア・ドルトムントのマネジングディレクター、ラース・リッケンも同情を示した。リッケンは、このMFに最近起きた出来事は、外から見ていて衝撃的だったと認めた。
一方で、コンパニは今夏加入したイスマエル・サイバリについて前向きなニュースを伝え、ドルトムント戦で起用される見込みだと明かした。指揮官はサイバリのパワーとスピードを称賛し、この新戦力は完全にチームに溶け込めば重要な役割を果たすことになると述べた。
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実戦復帰を見据える
今後を見据え、バイエルンは今週、個別トレーニングを通じてムシアラの回復完了を後押しすることに全力を注いでいる。コンパニは、治療が安定した後にこの若手が再びピッチに戻る将来に胸を躍らせていると述べた。
「ムシアラが再びピッチ上ですべての問いに答える時、その反撃を楽しみにしている」とコンパニは語った。バイエルンは現在、ドルトムントで再びタイトル獲得を果たすことに全力で意識を向けている。
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