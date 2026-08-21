ムシアラの最近の健康上の症状は広く懸念を呼んでいたが、クラブ幹部はこの状況について以前から把握していたと明かした。コンパニ監督は、選手の治療法に最近調整が加えられたことで、試合中に目に見える副作用が生じていたと説明した。

「彼はメンバーに入っていない。治療への適応を進めているところだ」とコンパニ監督は記者団に語った。スポーツディレクターのマックス・エベルも、この期間にクラブが家族のように選手を支え、全面的なサポートを提供していると付け加えた。