コンテ、ミランとユナイテッドにメッセージ「自らの歴史を見失ったクラブを、再び勝てるようにしたい」

アントニオ・コンテがThe Athleticで胸中を明かした。ユヴェントス、インテル、ナポリの元監督は現在、過去、そして未来について語り、さまざまなテーマに触れた。まずはイタリア代表から話し始めている。





1994年ワールドカップについて―「僕がワールドカップで銀メダルを獲得したことを知っているかい？ 人々が覚えているのはブラジルが決勝に勝ったことだ。イタリアがPK戦で負けたことではない。ロビー・バッジョとフランコ・バレージがいたイタリア代表だ。もしあの試合に勝っていたら、僕は世界王者として認識されていただろう」





EURO2000について ―「EURO2000では、ゴールデンゴールでフランスに決勝で敗れた。誰がそれを覚えている？ 腹立たしいことだが、それが真実だ。2位になったチームのことは覚えられない。ユヴェントスではアヤックスをPK戦で破ってチャンピオンズリーグに優勝したが、他に3度決勝で負けた。





敗戦について ―「だからこそ、僕はよく選手たちと話す時、本番になると非常に強い勝負への闘志を見せ、それを彼らに伝えようとする。なぜなら僕はそれを知っているからだ。多くを勝ち取ってきたが、多くを失ってもきた。本当に多くだ。そして負ける時……これは僕が選手たちにしっかり理解してほしいことだ。なぜなら自分自身で経験してきたから……ワールドカップやチャンピオンズリーグの決勝で負け、その後に休暇に出ると、次の機会があると思うかもしれない。だが、次があるとは限らない。これが最後なんだ」





チェルシーについて ― 「あれが僕にとって最後のタイトルになるなんて、誰も思っていなかっただろう？ これが問題なんだ。だからこそハードワークが重要になる。勝つのは簡単ではないし、献身が必要だ。成功は空から降ってきて、ひざの上に落ちてくるものだと考える人もいる。だが、自分から外に出てつかみ取りに行かなければならない。座って話しているだけでは実現しない。あれは、僕たちが下馬評不利の中で勝ち取ったプレミアリーグのタイトルだった。大型補強はしていなかった。獲得したのはダビド・ルイス、マルコス・アロンソ、そしてエンゴロ・カンテだ。クラブは彼について本当に大丈夫かと10回も僕に確認してきた。彼は典型的なチェルシーの選手ではなかった。背が高くてハンサム、というタイプではなかったからだ。見た時の彼は、ただ単に……そうだな、初めて見た時は僕も彼のフィジカルに少し疑問を持った。でも、ハイレベルな選手だという確信はあった」































