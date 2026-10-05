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Antonio Conte NapoliGetty
翻訳者：

コンテ、ミランとユナイテッドにメッセージ「自らの歴史を見失ったクラブを、再び勝てるようにしたい」

ACミラン
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ユヴェントス

指揮官が『ジ・アスレティック』に語った言葉。今後に関するさまざまな示唆もあった。

アントニオ・コンテThe Athleticで胸中を明かした。ユヴェントス、インテル、ナポリの元監督は現在、過去、そして未来について語り、さまざまなテーマに触れた。まずはイタリア代表から話し始めている。


1994年ワールドカップについて―「僕がワールドカップで銀メダルを獲得したことを知っているかい？　人々が覚えているのはブラジルが決勝に勝ったことだ。イタリアがPK戦で負けたことではない。ロビー・バッジョとフランコ・バレージがいたイタリア代表だ。もしあの試合に勝っていたら、僕は世界王者として認識されていただろう」


EURO2000について ―「EURO2000では、ゴールデンゴールでフランスに決勝で敗れた。誰がそれを覚えている？　腹立たしいことだが、それが真実だ。2位になったチームのことは覚えられない。ユヴェントスではアヤックスをPK戦で破ってチャンピオンズリーグに優勝したが、他に3度決勝で負けた。


敗戦について ―「だからこそ、僕はよく選手たちと話す時、本番になると非常に強い勝負への闘志を見せ、それを彼らに伝えようとする。なぜなら僕はそれを知っているからだ。多くを勝ち取ってきたが、多くを失ってもきた。本当に多くだ。そして負ける時……これは僕が選手たちにしっかり理解してほしいことだ。なぜなら自分自身で経験してきたから……ワールドカップやチャンピオンズリーグの決勝で負け、その後に休暇に出ると、次の機会があると思うかもしれない。だが、次があるとは限らない。これが最後なんだ」


チェルシーについて ― 「あれが僕にとって最後のタイトルになるなんて、誰も思っていなかっただろう？　これが問題なんだ。だからこそハードワークが重要になる。勝つのは簡単ではないし、献身が必要だ。成功は空から降ってきて、ひざの上に落ちてくるものだと考える人もいる。だが、自分から外に出てつかみ取りに行かなければならない。座って話しているだけでは実現しない。あれは、僕たちが下馬評不利の中で勝ち取ったプレミアリーグのタイトルだった。大型補強はしていなかった。獲得したのはダビド・ルイス、マルコス・アロンソ、そしてエンゴロ・カンテだ。クラブは彼について本当に大丈夫かと10回も僕に確認してきた。彼は典型的なチェルシーの選手ではなかった。背が高くてハンサム、というタイプではなかったからだ。見た時の彼は、ただ単に……そうだな、初めて見た時は僕も彼のフィジカルに少し疑問を持った。でも、ハイレベルな選手だという確信はあった」









  • アーセナルとファブレガスについて - 「方向性があり、ビジョンがある。アルテタはその方向性を定めている。まさにクロップやグアルディオラがそうしていたのと同じだ。私の考えでは、監督は中心にいるべきであり、重要な存在でなければならない。満足できなければ解任すればいい。監督は方向性とビジョンを示さなければならない。コモを見てほしい。セスクには発言権がある。PSGはエムバペ、メッシ、ネイマールを擁していてもチャンピオンズリーグを勝てなかった。世界最高の選手たちの話をしているんだ。だが、バランスと結束が必要だということを理解しなければならない」


    将来について - 「何らかの形で自らの歴史を見失ってしまったクラブはたくさんある。私はそうしたクラブの一つに行って、その歴史を呼び覚まし、もう一度輝かせたい。プレッシャーがあり、結局のところ、ただ参加するためではなく、戦うために行くのだとはっきり分かっているクラブだ。その1パーセントであっても……だが、それは70、80、あるいは100パーセントにさえなり得る1パーセントでなければならない。どう伝えるか次第だ。監督は重要だ。なぜなら、そのメッセージを日々伝えるからだ。


    選手について - 「選手は常に最も簡単な選択肢を選ぶ。自分を心地よくさせ、より少ない労力で済むものをね」


    ナポリとデ・ラウレンティスについて - 「ナポリ？ 素晴らしい経験だった。多くのエネルギーを必要としたし、簡単ではなかった。インテル、ユベントス、ミランと対戦しなければならないのは、ナポリ、ローマ、ラツィオにとって楽なことではない。だから私は多くのエネルギーを使った。今は状況を見守ることに徹している段階だ。穏やかな時期、仕事をしていない時期には、座って試合を見て、新しいアプローチを研究し、サッカーの進化を自分の考えに適応させようとしながら、より落ち着いて、より明晰でいられるのがいいところだ。デ・ラウレンティスが、昨季は負傷者がいなければ自分たちは再びリーグ優勝していただろうと言った？ 私は同意しない。インテルが優勝に値した。彼らは素晴らしいチームで、チャンピオンズリーグ決勝から来ていた。さらに戦力も強化していた」


    イングランドと移籍市場について - 「今のイングランドではバズーカを使っているが、他のどこもまだピストルを使っている。だが、金がどう使われるかにも注意しなければならない。だからこそ先ほど、正しい評価を下し、ビジョンを持つことについて話していたんだ。資金があっても、それを賢く使わなければならないからだ」


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