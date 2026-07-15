イタリア代表やユヴェントス、インテル、ナポリを率いたアントニオ・コンテ氏（現無所属）が『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューに答えた。 インタビューでは、サレント出身で元MFのコンテが、2019～2021年にインテルで指導し1度スクデットを獲得したラウタロ・マルティネスについて言及。当時、アルゼンチン人FWとは度々口論になったという。
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コンテ監督、ラウタロを称賛：「彼がいるインテルと、彼がいなければインテルは違う」
「ラウタロのどこに感銘を受けるか？ それは彼の絶え間ない成長だ」とコンテ監督は説明する。「そして、その人格とカリスマ性だ。 ラウタロがいるインテルといないインテルでは全く違う。彼の存在は大きな違いを生む。アルゼンチン対エジプト戦の3点目での彼のプレーは注目されなかったが、驚くべきものだった。彼はピッチを駆け上がり、ボールをキープし、エンツォ・フェルナンデスが追いつく時間を稼ぎ、完璧なクロスを上げたのだ」。
コンテはこう述べ、分析を締めくくった。「9番の選手にあのようなプレーは期待しない。ラウタロもアルバレスも、数分でも重要な役割を果たせると理解していた。二人はエゴを捨てチームを優先した。彼らと説得したスカローニ監督は素晴らしい」。
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