コンテ監督、ラウタロを称賛：「彼がいるインテルと、彼がいなければインテルは違う」

「ラウタロのどこに感銘を受けるか？ それは彼の絶え間ない成長だ」とコンテ監督は説明する。「そして、その人格とカリスマ性だ。 ラウタロがいるインテルといないインテルでは全く違う。彼の存在は大きな違いを生む。アルゼンチン対エジプト戦の3点目での彼のプレーは注目されなかったが、驚くべきものだった。彼はピッチを駆け上がり、ボールをキープし、エンツォ・フェルナンデスが追いつく時間を稼ぎ、完璧なクロスを上げたのだ」。