コンテ氏：「代表チームは行動する時だ。空論や政治の議論は不要。」

元イタリア代表監督で、ユヴェントス、インテル、ナポリを率いたアントニオ・コンテ氏（現在無所属）が『ガゼッタ・デロ・スポルト』の取材に応じた。以下、発言の要点。
代表について
「もう十分語られた。行動する時だ。政治や雑談の場ではない。3大会連続でW杯を逃すわけにはいかない。これは『逆の偉業』だ」。
今回のW杯であなたが注目した無名選手は？
「エジプトのウイング、ハッサン、モロッコのMFブアディ、コートジボワールのMFウライが良かった」
元イタリア代表監督で、ユヴェントス、インテル、ナポリを率いたアントニオ・コンテ氏（現在無所属）が『ガゼッタ・デロ・スポルト』の取材に応じた。以下、発言の要点。
代表について
「もう十分語られた。行動する時だ。政治や雑談の場ではない。3大会連続でW杯を逃すわけにはいかない。これは『逆の偉業』だ」。
今回のW杯であなたが注目した無名選手は？
「エジプトのウイング、ハッサン、モロッコのMFブアディ、コートジボワールのMFウライが良かった」
ラウタロ・マルティネス
「何が印象的か？ 彼の絶え間ない成長だ。そして、その個性とカリスマ性だ。 いるのといないのでは、インテルは全く違う。特にアルゼンチン対エジプト戦の3点目。彼はピッチを駆け上がり、ボールをキープし、エンツォ・フェルナンデスが追いつく時間を稼ぎ、完璧なクロスを上げた。センターフォワードにそんなプレーは期待しない。 また、彼はアルバレスと同じく、出場時間が短くても役割を果たせることを理解し、エゴを抑えてチームを優先した。その姿勢と、2人を説得したスカローニ監督は素晴らしい。」
メッシ
「彼はまたしても期待を上回った。信じられないほどのコンディションで臨み、そのプロ意識と意欲を証明している。39歳になっても、依然として決定的な存在だ。レオは、何が起きるかをいち早く理解しているため、常に正しい位置に身を置く知的な能力を持っている」。
ケイン
ハリーは素晴らしいセンターフォワードだが、ほぼ10番のような存在でもある。動きを読み、いつポジションを下げてゲームメーカーになるべきかを理解している。卓越した選手であり、技術的な質も非常に高い。これまでタイトルを一つも獲得できなかったのは不公平だった。バイエルンでは、彼にふさわしい成果を手にしている。代表でもそれを成し遂げられるかもしれない。ケインは彼なりのリーダーだ。言葉ではなく、プレーでリーダーシップを発揮するタイプだ。 チームメイトは彼を信頼し、ボールを託す。彼は決して裏切らない」。
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