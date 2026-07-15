コンテ氏：「代表チームは行動する時だ。空論や政治の議論は不要。」

メッシ

「彼はまたしても期待を上回った。信じられないほどのコンディションで臨み、そのプロ意識と意欲を証明している。39歳になっても、依然として決定的な存在だ。レオは、何が起きるかをいち早く理解しているため、常に正しい位置に身を置く知的な能力を持っている」。





ケイン

ハリーは素晴らしいセンターフォワードだが、ほぼ10番のような存在でもある。動きを読み、いつポジションを下げてゲームメーカーになるべきかを理解している。卓越した選手であり、技術的な質も非常に高い。これまでタイトルを一つも獲得できなかったのは不公平だった。バイエルンでは、彼にふさわしい成果を手にしている。代表でもそれを成し遂げられるかもしれない。ケインは彼なりのリーダーだ。言葉ではなく、プレーでリーダーシップを発揮するタイプだ。 チームメイトは彼を信頼し、ボールを託す。彼は決して裏切らない」。







