コンディションは万全ではないが、ネイマールはブラジル代表にとって救世主となるか。スコットランド戦での復帰が期待され、注目が集まっている。

ルラ氏の皮肉は、極右前大統領ボルソナロ氏を支持したネイマールへの批判を背景とする。それでも、彼の政治的立場に賛同しないブラジル人でも、水曜日にマイアミで行われるスコットランド戦で万全の状態でプレーすることを願う声は多い。
今のところ、回復は順調だ。北米での代表2試合を欠場したものの、4度目のW杯出場を危うくしたふくらはぎの怪我はほぼ回復。グループC首位の座を争うこの試合で、ネイマールはベンチ入りすると見込まれている。
ルラ氏の皮肉は、極右前大統領ボルソナロ氏を支持したネイマールへの批判を背景とする。それでも、彼の政治的立場に賛同しないブラジル人でも、水曜日にマイアミで行われるスコットランド戦で万全の状態でプレーすることを願う声は多い。
今のところ、回復は順調だ。北米での代表2試合を欠場したものの、4度目のW杯出場を危うくしたふくらはぎの怪我はほぼ回復。グループC首位の座を争うこの試合で、ネイマールはベンチ入りすると見込まれている。
ルーカス・パケタは、今週初めに練習に復帰したネイマールについて、代表全員が「とても喜んでいる」と語った。
「彼は代表にとって非常に重要な選手だ」とフラメンゴの攻撃的MFは語り、「このユニフォームで並外れた実績を残し、今もチームを助けてくれる。できるだけ早く戻り、力を貸してくれることを願っている」と続けた。
ただし、現時点で彼が具体的にどのような貢献ができるかは不明だ。
ブラジル代表の歴代最多得点者が代表に選ばれているのは、過去の「輝かしい経歴」によるものだ。過去3年間、特に直近3か月で代表にふさわしい活躍はなかった。
実際、2023年10月のウルグアイ戦（代表最後の出場）以来、ネイマールは公式戦45試合で17得点にとどまっている。
一方、ワールドカップ代表から外され物議を醸した同僚FWジョアン・ペドロは、昨季チェルシーで50試合20得点をマークし、この両数字とも上回っている。
ネイマールはまだ34歳だが、若々しいとは言えない。4年前、カタールW杯でアルゼンチンを優勝させたメッシは彼より1歳上だった。
才能は元チームメイトで親友のメッシに匹敵するものの、ピッチ外の性格は正反対だ。そのためネイマールは潜在能力を十分に発揮できなかったのに対し、38歳のメッシは今も期待を上回り続けている。
それでもピッチに、あるいはベンチにネイマールがいるだけで、周囲の選手にメッシと同様の好影響を与える可能性は十分にある。
10代のチームメイトを平手打ちした卑劣な行為にもかかわらず、ネイマールは母国ブラジル、特に「セレソン」で依然として絶大な人気を誇っている。
カゼミーロは、今年セリエAで8試合しか出場していないネイマールをW杯に再招集するよう強く求めた。また、ヴィニシウス・ジュニアも、アンチェロッティ監督の下でプロ意識に疑問のあるこの選手を今も尊敬する数人の一人だ。
「彼がチームにいてくれることは全員にとってとても重要だ」とレアル・マドリードのスターは語った。「彼は私のアイドルで、いつも支えてくれた。次のスコットランド戦で復帰し、ワールドカップでも助けになってくれることを願っている」
ブラジルは助けを必要としている。アンチェロッティ監督のチームはグループC首位だが、開幕2試合は精彩を欠いた。
初戦のモロッコ戦では、クールダウンブレイク直後にヴィニシウスが同点弾を奪ったものの、ブラジルは1点以上のビハインドを背負ってもおかしくない内容だった。試合が進むにつれて改善されたものの、ニュージャージーでの試合では1か月後に6度目のワールドカップ優勝を果たせるという手応えはほとんど感じられなかった。
ハイチ戦でも同じ傾向は続いた。3-0で勝利し、マテウス・クーニャがイゴール・チアゴより活躍したが、やはりヴィニシウスに依存している。相手は大会最弱級だった。
ブラジル代表の攻撃陣は連携と創造性が不足しており、ネイマールが戦列に復帰する声が強まっている。
アンチェロッティ監督はハイチ戦で負傷したラフィーニャの代わりにスコットランド戦でネイマールを起用すると表明した。ラフィーニャはベスト16まで欠場するため、マイアミで一定時間プレーできればネイマールはベスト32で先発する可能性がある。
過去数年の怪我歴を考えると大きな「もし」だが、代表としては歓迎するはずだ。
ネイマールは前回のワールドカップ以来、けがのため出場が限定的だが、多くのブラジル人は過去の活躍から今も救世主として期待している。