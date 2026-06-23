コンディションは万全ではないが、ネイマールはブラジル代表にとって救世主となるか。スコットランド戦での復帰が期待され、注目が集まっている。

ルーカス・パケタは、今週初めに練習に復帰したネイマールについて、代表全員が「とても喜んでいる」と語った。

「彼は代表にとって非常に重要な選手だ」とフラメンゴの攻撃的MFは語り、「このユニフォームで並外れた実績を残し、今もチームを助けてくれる。できるだけ早く戻り、力を貸してくれることを願っている」と続けた。

ただし、現時点で彼が具体的にどのような貢献ができるかは不明だ。