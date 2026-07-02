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「コンディションが80％でも先発させるべきだ！」――マイカ・リチャーズはトーマス・トゥヘル監督にノニ・マドゥエケを外し、メキシコ戦で起用すべきイングランド代表のスターを指摘した。
「サカは先発で！」
イングランド代表はベスト32でコンゴ民主共和国に2－1で逆転勝ちし、ベスト16進出を決めた。しかしサイドの攻めは散発的でアイデアに欠けた。
リチャーズはBBCに対し、トゥヘル監督が右サイドバックとウイングの人選を整理すべきだと語った。 『ラッシュフォードは期待に応えられなかった。途中出場のゴードンは左サイドで好プレーを見せた。だがサカが80％のコンディションでも、先発させるべきだ』」
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マドゥエケの成績はサカと比べるとどうですか？
マドゥエケは代表15試合で1ゴール4アシスト。今大会は3試合に先発し、1試合途中出場。クロアチア戦でアシストを記録した。
一方、サカは代表53試合に出場し14得点11アシストを記録。今大会は1試合に先発し3試合で途中出場ながら、クロアチア戦とパナマ戦で計2アシストをマークしている。
バリーの「素晴らしいアイデア」
トゥヘル監督は、デクラン・ライスを右サイドバックに起用するというアンソニー・バリーアシスタントコーチの「素晴らしいアイデア」が、イングランド代表のコンゴ民主共和国戦での逆転勝利のきっかけになったと明かした。70分にジェド・スペンスに代えてエベレチ・エゼを投入すると同時にこの変更を行い、すぐにケインが2得点を挙げて2－1の勝利を決めた。
トゥヘル監督は試合後、「アンソニー・バリーがデクランを右バックに置く素晴らしいアイデアを出した」と説明した。「彼の質の高いプレーで難しいクロスやアウトスイングを増やした。サカへのサポートも増え、エブス・エゼとの連携で右サイドが活性化し、試合を逆転できた。アシスタントコーチに感謝している」
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次はメキシコでのテスト
イングランド代表は、高地にあるアステカ・スタジアムで共催国メキシコと対戦する。トゥヘル監督は、高地適応が難しいと認め、不利な状況だと語った。
ドイツ人監督は「標高は大きな不利だ。短期間では順応できない」と語った。