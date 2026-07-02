イングランド代表はベスト32でコンゴ民主共和国に2－1で逆転勝ちし、ベスト16進出を決めた。しかしサイドの攻めは散発的でアイデアに欠けた。

リチャーズはBBCに対し、トゥヘル監督が右サイドバックとウイングの人選を整理すべきだと語った。 『ラッシュフォードは期待に応えられなかった。途中出場のゴードンは左サイドで好プレーを見せた。だがサカが80％のコンディションでも、先発させるべきだ』」