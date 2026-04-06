コンテが代表監督に立候補：「もし私が会長なら、自分を候補に挙げるだろう」

試合後の記者会見で、ナポリのアントニオ・コンテ監督は、代表復帰の可能性に関する質問に対し、次のように答えた。「昨年末の3ヶ月間、私がナポリを離れてユヴェントスに移籍するという噂が流れていたことを忘れてはならない。メディアは今、何かを書かなければならないし、私の名前がそのリストに含まれるのは当然のことだ。もし私がサッカー協会の会長なら、他の候補者たちと共に、自分自身も候補として検討するだろう。 理由ですか？コンテを候補に挙げる理由はたくさんあります。私はすでに代表チームを経験しており、その環境も熟知しています。自国を代表することは素晴らしいことなので、その話には光栄に思います。私にはあと1年の契約が残っており、シーズン終了後に会長と会談する予定です。もしワールドカップ予選を突破できていたら、たとえPK戦の末だったとしても、それは偉業であり、素晴らしいサッカーだったと称賛されていたはずなのに、それが叶わなかったのは残念です。 残念ながら結果がすべてですが、3大会連続でワールドカップ出場を逃した今、真剣に取り組む必要があります。私が監督を務めていた時も多くの議論がありましたが、クラブ側からの協力もほとんど得られませんでした。今はすべてが惨状ですが、こうした状況でも救いとなるものは必ずあります。私たちは皆、代表チームを大切に思っています。何か手を打たなければなりません」。



