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Antonio Conte NapoliGetty
翻訳者：

コンテがミランとユナイテッドにメッセージ「自分たちの歴史を見失ったクラブを再び勝てるようにしたい」

ACミラン
移籍情報
ユヴェントス

指揮官が『ジ・アスレティック』で語った言葉。将来についてのさまざまな示唆も含まれている。

アントニオ・コンテThe Athleticで胸の内を明かした。ユヴェントス、インテル、ナポリの元指揮官は、自身の現在、過去、未来について語り、さまざまなテーマに言及。まずはイタリア代表について話している。


1994年ワールドカップについて「僕がワールドカップで銀メダルを取ったのを知っているかい？ 覚えられているのはブラジルが決勝に勝ったことではあっても、イタリアがPK戦で負けたことではない。ロビー・バッジョとフランコ・バレージがいたイタリアだ。もしあの試合に勝っていたら、僕は世界王者として認識されていただろう」


EURO2000について「EURO2000では、ゴールデンゴールでフランスとの決勝に敗れた。そんなことを誰が覚えている？ 腹立たしいことだが、それが真実だ。2位になった者は記憶されない。ユヴェントスではアヤックスを相手にPK戦でチャンピオンズリーグを制したが、他に3度決勝で敗れた。


敗北について「だからこそ、私はよく選手たちと話す時、いざという場面になると非常に強い闘争心を見せ、それを彼らに伝えようとする。なぜなら分かっているからだ。私は多く勝ってきたが、多く負けてもきた。本当に多くだ。そして負けた時……これは私が選手たちにしっかり理解してほしいことで、私自身が身をもって経験したことでもあるが……ワールドカップやチャンピオンズリーグの決勝に負けて、その後に休暇へ行くと、次があると思うかもしれない。だが、次があるとは限らない。これが最後なんだ」


チェルシーについて「あれが私にとって最後のタイトルになるなんて、誰も思っていなかっただろう？ これが問題なんだ。だからこそ、ハードワークが重要になる。勝つのは簡単ではない。努力が必要なんだ。成功は空から降ってきて、膝の上に落ちてくると思っている者もいる。だが、自分で外に出てつかみ取らなければならない。座って話しているだけでは実現しない。あれは、我々が下馬評不利の中で勝ち取ったプレミアリーグのタイトルだった。大型補強はしていなかった。獲得したのはダビド・ルイス、マルコス・アロンソ、エンゴロ・カンテ。クラブは彼について、私に10回も本当に確信しているのかと尋ねてきた。彼は典型的なチェルシーの選手ではなかった。背が高くて見栄えがいいタイプではなかったからだ。彼は、見た時にただただ……まあ、私も最初に見た時は彼のフィジカルに少し疑問を持ったが、高いレベルの選手だと確信していた」









  • アーセナルとファブレガスについて - 「方向性があり、ビジョンがある。アルテタはその方向性を示している。ちょうどクロップやグアルディオラがそうしていたようにね。私の考えでは、監督は中心にいなければならないし、重要な存在でなければならない。満足できなければ解任すればいい。監督は方向性とビジョンを示さなければならない。コモを見てほしい。セスクには発言権がある。PSGはムバッペ、メッシ、ネイマールを擁していてもチャンピオンズリーグで優勝できなかった。我々は世界最高の選手たちについて話している。しかし、重要なのはバランスと結束が必要だと理解することだ」


    将来について - 「何らかの形で自分たちの歴史を見失ってしまったクラブは数多くある。そうしたクラブのひとつに行って、その歴史を呼び覚まし、もう一度輝かせたい。プレッシャーがあり、結局のところ、ただ参加するためではなく、戦うために行くのだとはっきり分かっているクラブだ。その1パーセントでさえも……だが、それは70パーセント、80パーセント、あるいは100パーセントにさえなり得る1パーセントでなければならない。どう伝えるかにかかっている。監督は重要だ。なぜなら、そのメッセージを日々伝える存在だからだ。


    選手について - 「選手は常により簡単な選択肢を選ぶ。自分たちが心地よく感じられて、より少ない労力で済むものをね」


    ナポリとデ・ラウレンティスについて - 「ナポリ？ 素晴らしい経験だった。非常に多くのエネルギーを必要としたし、簡単ではなかった。ナポリやローマ、ラツィオにとって、インテル、ユヴェントス、ミランと渡り合うのは楽なことではない。だから私は多くのエネルギーを使った。今は状況を見守ることにとどめている段階だ。落ち着いた時期、仕事をしていない時期の良さは、座って試合を見て、新しいアプローチを研究し、サッカーの進化を自分の考えにどう適応させるかを模索しながら、より冷静に、より明晰でいられることだ。デ・ラウレンティスが『昨季は負傷者がいなければ、我々は再びリーグ優勝していただろう』と言った？ 私は同意しない。インテルは優勝に値した。彼らは素晴らしいチームで、チャンピオンズリーグ決勝から来ていた。さらに補強もしていた」


    イングランドと移籍市場について - 「今日のイングランドではバズーカを使っているが、他のあらゆる場所ではいまだにピストルを使っている。しかし、金がどう使われるかにも注意しなければならない。だからこそ先ほど、適切な評価を行い、ビジョンを持つことについて話していた。資金があっても、それを賢く使わなければならないからだ」


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