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ライブ
Conceicao JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

コンセイソン「長く残る？ ユヴェントスでは居心地が良く、みんなから信頼されている。でも、ここでは勝てなければ居心地は良くない。サラーと比較される？ 彼はレジェンドだ」

ユヴェントス
フランシスコ・コンセイソン
セルタ 対 ユヴェントス
セルタ
UEFAヨーロッパリーグ

スパレッティだけでなく、ポルトガル人サイドプレーヤーもセルタ・ビーゴ戦の展望を語った。

ポルトガル人ウイングであるユベントスのフランシスコ・コンセイソンが記者会見で、リーグフェーズ第2戦となるセルタ・ビーゴとのヨーロッパリーグの一戦を展望した。

ユベントスにとっては首位争いで足場を固める機会となるが、監督とチームがより気にかけているのは、セリエAでの芳しくない結果からの巻き返しだ。以下が本人のコメントだ。

  • イタリアでは細部に誤り

    「イタリアでは細部が差を生んだと思う。そこを改善しなければならない。ホームで強く、リーグ戦でも好調なチームを相手に、僕たちは良い試合をしたと思う。ただ、11人全員が後ろに引いている相手と戦うのは難しいと分かっている。そうした細部について話し合った。試合に勝つためには、改善し、もっと良いプレーをしなければならない」 


  • さらに成長したい

    「トップレベルに達するまであとどれくらいか？　それも選手としての成長過程の一部だ。チームの力になるために、常に成長したい」

  • ヨーロッパリーグ

    「この大会では非常に良い結果を残したい。セリエAとは異なるチームと対戦するし、セルタは昨年、非常に良い成績を残した。僕たちは良い結果を出せるよう、しっかり準備しなければならない」

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  • 長く残留する？

    「長くここにいたいか？　ここではとても居心地がいいし、監督やディレクター、みんなから信頼されている。ユヴェントスで求められる水準は高い。目標を達成するために、細部を改善しなければならない」

  • サラーとの比較

    「サラーとの比較？ 僕は多くの選手から学んでいるし、サラーはサッカー界のレジェンドだ。僕はまだ成長しなければならないし、もっと強くなれるだけの資質が自分にあると分かっている」

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