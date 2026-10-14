ポルトガル人ウイングであるユベントスのフランシスコ・コンセイソンが記者会見で、リーグフェーズ第2戦となるセルタ・ビーゴとのヨーロッパリーグの一戦を展望した。
ユベントスにとっては首位争いで足場を固める機会となるが、監督とチームがより気にかけているのは、セリエAでの芳しくない結果からの巻き返しだ。以下が本人のコメントだ。
ポルトガル人ウイングであるユベントスのフランシスコ・コンセイソンが記者会見で、リーグフェーズ第2戦となるセルタ・ビーゴとのヨーロッパリーグの一戦を展望した。
ユベントスにとっては首位争いで足場を固める機会となるが、監督とチームがより気にかけているのは、セリエAでの芳しくない結果からの巻き返しだ。以下が本人のコメントだ。
「イタリアでは細部が差を生んだと思う。そこを改善しなければならない。ホームで強く、リーグ戦でも好調なチームを相手に、僕たちは良い試合をしたと思う。ただ、11人全員が後ろに引いている相手と戦うのは難しいと分かっている。そうした細部について話し合った。試合に勝つためには、改善し、もっと良いプレーをしなければならない」
「トップレベルに達するまであとどれくらいか？ それも選手としての成長過程の一部だ。チームの力になるために、常に成長したい」
「この大会では非常に良い結果を残したい。セリエAとは異なるチームと対戦するし、セルタは昨年、非常に良い成績を残した。僕たちは良い結果を出せるよう、しっかり準備しなければならない」
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。
「長くここにいたいか？ ここではとても居心地がいいし、監督やディレクター、みんなから信頼されている。ユヴェントスで求められる水準は高い。目標を達成するために、細部を改善しなければならない」
「サラーとの比較？ 僕は多くの選手から学んでいるし、サラーはサッカー界のレジェンドだ。僕はまだ成長しなければならないし、もっと強くなれるだけの資質が自分にあると分かっている」