ポルトガル人ウイングであるユベントスのフランシスコ・コンセイソンが記者会見で、リーグフェーズ第2戦となるセルタ・ビーゴとのヨーロッパリーグの一戦を展望した。

ユベントスにとっては首位争いで足場を固める機会となるが、監督とチームがより気にかけているのは、セリエAでの芳しくない結果からの巻き返しだ。以下が本人のコメントだ。