ベルギーのクラブとはここ数シーズン、かなり厳しい交渉を強いられてきたミラン。クラブ・ブルージュとのチャールズ・デ・ケテラエルやアルドン・ヤシャリの例が、そのことを示している。とはいえ、現時点では様子見の姿勢を保っている。背景にあるのはラファエル・レオンのデリケートな状況で、同選手は放出候補となっており（引き続きフェネルバフチェとガラタサライが関心を寄せている）、その移籍が実現すれば重要な資金を捻出できる。そうした事情もあって、ミランはカレツァスに対してまだ具体的な動きを見せていないが、選手への関心を隠してはいない。今後の展開は来週初めに訪れる可能性がある。ボルシア・ドルトムントはギリシャ代表をルール地方へ連れてくるための決定的なアプローチに出る考えだが、ギリシャ・メディアの報道によれば、ミランもまた最初のオファーを提示して動き出し、争奪戦を制しようとする可能性がある。