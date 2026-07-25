コンスタンティノス・カレツァスの将来を描くべく、ボルシア・ドルトムントとヘンクが繰り広げているのは、まさに本物のチェスゲームだ。ベルギーのクラブに所属する、ギリシャのパスポートを持つ2007年生まれの才能あるファンタジスタを巡る争いである。 その背後では、やや距離を置いた形ながらミランも存在感を示している。ミランは以前からこのタイプの選手を高く評価しており、新監督ルベン・アモリムが構想する3-4-2-1において、右のトップ下に完璧に当てはまる存在と見ている。
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コンスタンティノス・カレツァス、ミランとボルシア・ドルトムントの間で去就不透明：オファーの状況、ヘンクの要求額、そしてラファエウ・レオンとの関係とは
綱引き
現時点で状況は次のとおりだ。ボルシア・ドルトムントが最も具体的に交渉を進めているクラブで、これまでに正式オファーを複数提示しているものの、現時点ではヘンクの要求を満たしていない。Sky Deutschlandによれば、先週火曜日の最新の増額オファーは、3000万ユーロにボーナスを加えた総額3500万ユーロ、さらに将来の再売却時の一定割合を含む内容だった。ベルギーのクラブは、この選手がすでにドイツ側と2031年6月までの合意に達していることを把握しながらも、強硬な姿勢を維持し、ボーナス込みで最大4000万ユーロに達する、保証額3500万ユーロを引き続き求めている。
ミランは何をしているのか
ベルギーのクラブとはここ数シーズン、かなり厳しい交渉を強いられてきたミラン。クラブ・ブルージュとのチャールズ・デ・ケテラエルやアルドン・ヤシャリの例が、そのことを示している。とはいえ、現時点では様子見の姿勢を保っている。背景にあるのはラファエル・レオンのデリケートな状況で、同選手は放出候補となっており（引き続きフェネルバフチェとガラタサライが関心を寄せている）、その移籍が実現すれば重要な資金を捻出できる。そうした事情もあって、ミランはカレツァスに対してまだ具体的な動きを見せていないが、選手への関心を隠してはいない。今後の展開は来週初めに訪れる可能性がある。ボルシア・ドルトムントはギリシャ代表をルール地方へ連れてくるための決定的なアプローチに出る考えだが、ギリシャ・メディアの報道によれば、ミランもまた最初のオファーを提示して動き出し、争奪戦を制しようとする可能性がある。
今のところ、オッソラがいる。
きょうグラスゴーで行われるセルティックとの親善試合は、アモリムにとって間違いなく重要な指標となる。ミランでの仕事を始めた最初の2週間で、同指揮官はサミュエル・チュクウェゼ（フラムへのレンタルから復帰）を、ピッチ中央右寄りのエリアで複数の役割をこなせる選手として起用してきた。トップ下としても、逆足のウイングバックとしても計算している。一方で、ポルトガル人指揮官の目を引いたのが、ミランの下部組織出身で2007年生まれのロレンツォ・オッソラだ。 そして、プレシーズン最初の親善試合というテストから得られる手応え次第では、トップ下のポジションに高いレベルの補強を早期に求めるよう、オーナーのジェリー・カルディナーレに対してさらに強く働きかける可能性がある。
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