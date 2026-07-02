コンゴ民主共和国、デサブレ監督が父の死を悼む：記者会見で公表

イングランドに敗れ敗退が決まったコンゴ民主共和国代表。セバスチャン・デサブレ監督の記者会見は、異例ながら感動的な場面となった。
慣例通り、このフランス人監督はW杯ラウンド16でイングランドに敗れた試合後、記者団の前に姿を現し、チームのパフォーマンスを冷静に分析し、質問に答えた。その際、特に緊張や動揺を示すことはなかった。
しかし会見終盤、広報担当者が「監督の父が逝去した」と告げ、会場の空気は一変した。
イングランドに敗れ敗退が決まったコンゴ民主共和国代表。セバスチャン・デサブレ監督の記者会見は、異例ながら感動的な場面となった。
慣例通り、このフランス人監督はW杯ラウンド16でイングランドに敗れた試合後、記者団の前に姿を現し、チームのパフォーマンスを冷静に分析し、質問に答えた。その際、特に緊張や動揺を示すことはなかった。
しかし会見終盤、広報担当者が「監督の父が逝去した」と告げ、会場の空気は一変した。
動揺を隠せない監督は、弔意に簡潔に礼を述べ、記者会見場を去った。個人的な悲しみに包まれた会見は幕を閉じた。
なお、デサブレ監督がその場で悲報を知ったのか、事前に把握しながら公的義務を全うしたのかは不明だ。
説明を待つ間、会見の映像はSNSで広がり、民主コンゴ代表監督への支援と哀悼の声が寄せられた。