コンゴ民主共和国、デサブレ監督が父の死を悼む：記者会見で公表

イングランドに敗れ敗退が決まったコンゴ民主共和国代表。セバスチャン・デサブレ監督の記者会見は、異例ながら感動的な場面となった。





慣例通り、このフランス人監督はW杯ラウンド16でイングランドに敗れた試合後、記者団の前に姿を現し、チームのパフォーマンスを冷静に分析し、質問に答えた。その際、特に緊張や動揺を示すことはなかった。





しかし会見終盤、広報担当者が「監督の父が逝去した」と告げ、会場の空気は一変した。



