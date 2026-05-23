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コンゴ民主共和国は、北米遠征前に3週間の隔離を求められたが、ワールドカップ準備で米国の警告に従うことを拒否した。
ヒョウたちはホワイトハウスの圧力に屈しない
コンゴ代表チームは、米国当局から厳格な健康プロトコルに関する警告を受けたが、トレーニング計画は変更しない方針だ。ワールドカップ担当ホワイトハウス・タスクフォース事務局長のアンドルー・ジュリアーニ氏は、代表団が到着前21日間「バブル」を維持できなければ大会に出場できないと確認した。これは中央アフリカで希少な「ブンディブギョ株」エボラ出血熱が流行したことを受けた措置だ。
「6月11日にヒューストンへ到着する前に21日間バブルを厳守すべきだとコンゴに明確に伝えた」とジュリアーニ氏はESPNに語った。「バブルを維持できなければ米国への渡航はできないとコンゴ政府にも伝えている。これ以上の説明はできない」
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隔離要請にもかかわらず、親善試合は予定通り開催される
最後通告にもかかわらず、コンゴ代表チームの広報担当者は、デンマークおよびチリとの大会前親善試合が予定通り行われると明らかにした。これは隔離要請と直接矛盾するものであり、チームは「安全なバブル」内に留まるよう指示された期間中に、ベルギーとスペインで試合を行う予定となっている。チームは6月3日にリエージュでデンマークと対戦した後、6日後にカディスへ移動してチリと対戦する予定だ。
ロイター通信によると、チーム関係者は「トレーニングプログラムは維持している。代表チームにコンゴ民主共和国から来た選手はいない。親善試合は予定通り行われる。変更点はキンシャサでの試合が中止になっただけだ」と述べた。
当初は52年ぶりのW杯出場を祝う首都ツアーも予定されていたが、今週初めに中止された。
欧州拠点がコンゴ民主共和国（DRC）の防衛を強化している。
コンゴサッカー連盟は、セバスチャン・デサブレ監督を含む選手団とコーチングスタッフが全員欧州に拠点を置いているため感染リスクは最小限だと主張している。最近、数名のチーム関係者がコンゴ民主共和国からベルギーの合宿地へ移動したが、選手団自体は感染が最も深刻な地域から隔離されている。しかし、世界保健機関（WHO）がリスクレベルを「非常に高い」に引き上げたことで、サッカー連盟と米国政府との外交は複雑化している。
金曜日、世界保健機関（WHO）はコンゴ民主共和国（DRC）で希少な「ブンディブギョ株」エボラ出血熱の国内流行リスクを「極めて高い」とし、DRCと隣国ウガンダでの感染を「国際的に懸念される緊急事態」と宣言した。DRCでは約750件の感染疑いと177件の死亡疑いが報告され、ワールドカップ開催国の保健タスクフォースが介入している。
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グループKの重要な試合の行方が不透明
コンゴ民主共和国代表は大会中ヒューストンを拠点とし、6月17日にポルトガルと開幕戦を戦う。グループKではさらにメキシコ・グアダラハラでコロンビアと、アトランタでウズベキスタンと対戦する。米国が入国を拒否した場合、大会直前に日程が再編される恐れがある。