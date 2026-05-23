最後通告にもかかわらず、コンゴ代表チームの広報担当者は、デンマークおよびチリとの大会前親善試合が予定通り行われると明らかにした。これは隔離要請と直接矛盾するものであり、チームは「安全なバブル」内に留まるよう指示された期間中に、ベルギーとスペインで試合を行う予定となっている。チームは6月3日にリエージュでデンマークと対戦した後、6日後にカディスへ移動してチリと対戦する予定だ。

ロイター通信によると、チーム関係者は「トレーニングプログラムは維持している。代表チームにコンゴ民主共和国から来た選手はいない。親善試合は予定通り行われる。変更点はキンシャサでの試合が中止になっただけだ」と述べた。

当初は52年ぶりのW杯出場を祝う首都ツアーも予定されていたが、今週初めに中止された。