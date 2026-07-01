コンゴ民主共和国は前半でイングランドを「仕留める」べきだった。ワールドカップ敗退後、アクセル・トゥアンゼベは選手たちが「悔やんでいる」と語った。

イングランドの執拗なプレッシャーは、コンゴ民主共和国にとって最終的には耐え難いものとなった。ヨーロッパ勢がボール支配率60％を記録する中、コンゴ民主共和国は前半を1－0でリードし、統計上の予想を覆していた。

トゥアンゼベは「このレベルでは守りに徹するとやられる。序盤から攻めるサッカーを続ける」と語った。