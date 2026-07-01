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Moataz Elgammal

翻訳者：

コンゴ民主共和国は前半でイングランドを「仕留める」べきだった。ワールドカップ敗退後、アクセル・トゥアンゼベは選手たちが「悔やんでいる」と語った。

イングランド
コンゴ民主共和国
アクセル・トゥアンゼベ
セバスチャン・デサーブル
イングランド 対 コンゴ民主共和国
ワールドカップ

アクセル・トゥアンゼベは、イングランドに1-2で敗れワールドカップから敗退したコンゴ民主共和国代表が深く落胆していると認めた。DFは「前半に試合を決められなかったことが悔しい」と話し、セバスチャン・デサブレ監督も「結果は痛ましいが、メルセデス・ベンツ・スタジアムでの戦いは勇敢だった」と選手を称えた。

  • 好機を逃し、不満が高まっている。

    トゥアンゼベは2-1の痛恨の敗戦に深い悔しさをにじませた。コンゴ民主共和国は序盤に好機を生かせなかったと認めた。7分にはブライアン・チペンガが先制したが、世界クラスの相手にリードを守れず、ハリー・ケインに後半30分から2点を許した。

    BBCラジオ5ライブのインタビューで彼は「もっと粘るべきだった。前半に決めきれず、今日は運もなかった。この経験を次に生かす」と語った。

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    執拗な守備的プレッシャーから学ぶこと

    イングランドの執拗なプレッシャーは、コンゴ民主共和国にとって最終的には耐え難いものとなった。ヨーロッパ勢がボール支配率60％を記録する中、コンゴ民主共和国は前半を1－0でリードし、統計上の予想を覆していた。

    トゥアンゼベは「このレベルでは守りに徹するとやられる。序盤から攻めるサッカーを続ける」と語った。

  • デサブレ、苦い敗退を振り返る

    デサブレ監督も水曜日に同様の感想を述べ、終盤の失点への悔しさをにじませつつも、チームへの誇りを強調した。コンゴ民主共和国はグループKを3位（勝ち点4）で通過し、コロンビアとポルトガルに次いで決勝トーナメントに進出した。

    デサブレ監督は大会経験の差を認め、「勝利を信じていただけに残念だ。良い試合ができたが、終盤にチャンスを許し、世界最高の選手の一人に2ゴールを決められた。選手たちのプレーは称賛に値し、強豪との対戦で多くの経験を積んだ」と語った。

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    コンゴ民主共和国は今後どうなるのか？

    デサブレ監督は痛恨の敗退にもめげず、チームの将来に楽観的だ。彼は「こうした試合から学ぶのはサッカーの常」と語った。チームは次の大会へ再起を図る。一方、劇的逆転で勝ち進んだイングランドは、ベスト16でメキシコ戦に備える。

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