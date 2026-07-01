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コンゴ民主共和国は前半でイングランドを「仕留める」べきだった。ワールドカップ敗退後、アクセル・トゥアンゼベは選手たちが「悔やんでいる」と語った。
好機を逃し、不満が高まっている。
トゥアンゼベは2-1の痛恨の敗戦に深い悔しさをにじませた。コンゴ民主共和国は序盤に好機を生かせなかったと認めた。7分にはブライアン・チペンガが先制したが、世界クラスの相手にリードを守れず、ハリー・ケインに後半30分から2点を許した。
BBCラジオ5ライブのインタビューで彼は「もっと粘るべきだった。前半に決めきれず、今日は運もなかった。この経験を次に生かす」と語った。
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執拗な守備的プレッシャーから学ぶこと
イングランドの執拗なプレッシャーは、コンゴ民主共和国にとって最終的には耐え難いものとなった。ヨーロッパ勢がボール支配率60％を記録する中、コンゴ民主共和国は前半を1－0でリードし、統計上の予想を覆していた。
トゥアンゼベは「このレベルでは守りに徹するとやられる。序盤から攻めるサッカーを続ける」と語った。
デサブレ、苦い敗退を振り返る
デサブレ監督も水曜日に同様の感想を述べ、終盤の失点への悔しさをにじませつつも、チームへの誇りを強調した。コンゴ民主共和国はグループKを3位（勝ち点4）で通過し、コロンビアとポルトガルに次いで決勝トーナメントに進出した。
デサブレ監督は大会経験の差を認め、「勝利を信じていただけに残念だ。良い試合ができたが、終盤にチャンスを許し、世界最高の選手の一人に2ゴールを決められた。選手たちのプレーは称賛に値し、強豪との対戦で多くの経験を積んだ」と語った。
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コンゴ民主共和国は今後どうなるのか？
デサブレ監督は痛恨の敗退にもめげず、チームの将来に楽観的だ。彼は「こうした試合から学ぶのはサッカーの常」と語った。チームは次の大会へ再起を図る。一方、劇的逆転で勝ち進んだイングランドは、ベスト16でメキシコ戦に備える。